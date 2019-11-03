ГлавнаяНовости

Ковачу дали две игры на исправление ситуации в «Баварии»

03 ноября 2019, 15:37

Немецкая пресса сообщает, что главный тренер «Баварии» Нико Ковач может лишиться своей работы в ближайшее время. 

Отмечается, что специалист получил две игры на исправление ситуации, такое решение приняло руководство клуба.

Потенциальное поражение от «Олимпиакоса» в Лиге чемпионов уже может лишить Ковача работы. 

Напомним, что «Бавария» уступила с крупным счетом «Айнтрахту» в матче 10-го тура чемпионата Германии.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
ОфициальноНовиков стал полноправным главным тренером «Динамо»
Вчера, 19:41 Комментарии7
Флик может остаться у руля «Баварии» до конца сезона
Вчера, 11:35 Комментарии5
ОфициальноБывший тренер «Зари» возглавил солигорский «Шахтер»
07 ноября Комментарии2
Генеральный директор «Валенсии» подал в отставку
07 ноября Комментарии5
Хашманян - новый главный тренер сборной Армении
06 ноября Комментарии6
Формула успеха для «Баварии»
06 ноябряОлег Лыткин в блоге По свежим следам
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Carradona
Carradona
   228 / 946
03 ноября в 23:23
Его уж уволили в обед, а вы желтуху постите)) Отсталый сайт я в этом убедился не раз, только утятину умеете распространять.
Ass_09
Ass_09
03 ноября в 23:21
Нико Ковач больше не является главным тренером «Баварии» Мюнхен. К такому решению в воскресенье пришли президент «Баварии» Ули Хенесс, председатель правления Карл-Хайнц Румменигге и спортивный директор Хасан Салихамиджич.

Карл-Хайнц Румменигге: «Игра и результаты нашей команды в последние недели показали, что нужно действовать. Ули Хенесс, Хасан Салихамиджич и я по этому поводу сегодня провели с Нико Ковачем серьезный и открытый разговор, результатом которого стало решение снять Нико Ковача с поста главного тренера «Баварии». Нам всем очень жаль, что дело приобрело такой оборот. От лица «Баварии» я хочу поблагодарить Нико Ковача за проделанную работу, особенно за завоевание дубля в прошлом сезоне».

Пока что руководить командой будет ассистент Нико Ковача Ханси Флик. Он будет готовить команду к важнейшим матчам этой недели: против «Олимпиакоса» в Лиге чемпионов и против дортмундской «Боруссии» в рамках Бундеслиги.

«Я ожидаю от наших игроков положительное развитие и абсолютное желание демонстрировать хорошую игру, с тем, чтобы мы смогли достичь поставленные на этот сезон цели», - заявил спортивный директор Хасан Салихамиджич.

Нико Ковач: «Я считаю, что в данный момент это правильное решение. Результаты и игра команды в последнее время привели к такому решению. Мой брат Роберт и я благодарим «Баварию» за эти полтора года. За это время наша команда выиграла чемпионат, кубок и суперкубок Германии. Это было хорошее время. Я желаю клубу и команде всего самого наилучшего».
Ass_09
Ass_09
03 ноября в 23:15
Главный тренер «Баварии» Нико Ковач покинул команду.

Мюнхенский клуб официально объявил о расторжении контракта по взаимному согласию сторон.

В субботу в рамках 10-го тура Бундеслиги «Бавария» проиграла «Айнтрахту» со счетом 1:5. Сейчас мюнхенская команда занимает 4-е место в чемпионате, набрав 18 очков по итогам 10 матчей.

Ранее стало известно, что «Бавария» рассматривает кандидатуру Массимилиано Аллегри на пост главного тренера.

Ковач работал с мюнхенской командой с лета 2018 года. Под его руководством «Бавария» выиграла чемпионат, Кубок и Суперкубок Германии.

Интересно, что предыдущим местом работы Ковача был как раз «Айнтрахт».
Ass_09
Ass_09
03 ноября в 23:13
Все, Ковач официально УВОЛЕН!!! На спорт.ру такая офигенная новость!!!!!!!!!
10 Seconds to Mars
10 Seconds to Mars
   283 / 946
03 ноября в 23:07
Да, он нужен. Нужен Бундеслиги. Благодаря нему, в коем то веке в чемпе Германии реальная интрига за чемпионство.
pomor 445
pomor 445
   224 / 946
03 ноября в 22:01
Лихорадит даже настоящие топ-клубы Европы, что уж говорить о лидерах РПЛ, к которым мы бываем излишне придирчивы. Они же не топы.
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар
   67 / 946
03 ноября в 21:22
Первая игра с греками, Ковач еще может сохранить место. А вот потом Боруссия может его уволить
Сливки общества
Сливки общества ответил Artuom
   486 / 946
03 ноября в 20:26
Как и при Анчелотти... Тоесть возникает резонный вопрос: а в тренерах ли дело???
Анчи скорее всего и руководство невзлюбило. А за хорвата Улик впрягается как за родного брата)) Правда скоро Хенесс покинет пост, и тогда Румменигге может и выпереть Ковача... Может на это и расчет.
Сливки общества
Сливки общества ответил Юрий Сенатов 1
   486 / 946
03 ноября в 20:23
Если бы игроки хотели его "слить", не было бы победы над "Тоттенхемом" 7:0. Это у них надо спросить, почему они стали ТАК, с перепадами, играть. Мастерство - то никуда не делось. Если скажут - ситуацию выправят, не скажут - неровная игра будет продолжаться.
Вот у меня тоже есть такое чувство, что никто его слить и не пытается. Тем более с такой крышей в руководстве как Хенесс. Тем же хуже. Если команда не проиграет эти матчи, смотреть нам еще год на это убожество вместо игры.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
   505 / 946
03 ноября в 19:49
Если бы игроки хотели его "слить", не было бы победы над "Тоттенхемом" 7:0. Это у них надо спросить, почему они стали ТАК, с перепадами, играть. Мастерство - то никуда не делось. Если скажут - ситуацию выправят, не скажут - неровная игра будет продолжаться.
Artuom
Artuom ответил Lewa2708
   528 / 946
03 ноября в 18:57
Не поможет, игроки скорее всего не хотят при нем играть
Как и при Анчелотти... Тоесть возникает резонный вопрос: а в тренерах ли дело???
beefs
beefs
   281 / 946
03 ноября в 18:52
Год тяжёлый для суперклубов...
Сливки общества
Сливки общества
   486 / 946
03 ноября в 17:51
А если выиграет, оставят?:) Я вполне могу представить, что он вытащит 2 решающих для него матча. А дальше-то что? Только если игроки сами не решат его слить...
Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя ответил fanliverpoolfan 2
   170 / 946
03 ноября в 17:26
Гнать в шею надо физрука
Физрукам место в кабинетах.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   220 / 946
03 ноября в 17:03
Двух игр вполне достаточно. В принципе больше и не нужно.
time out
time out
   53 / 946
03 ноября в 16:39
Ага! Другим клубам не объясняли, а вам сейчас объяснят. В вашу сторону ошибок не делали? Другое время было, а сейчас Гинер без бабла, вот и получите.
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2
   81 / 946
03 ноября в 16:25
Гнать в шею надо физрука
ДАША Д
ДАША Д
   287 / 946
03 ноября в 16:23
Обе игры Бавария выиграет.
Сп62
Сп62
   95 / 946
03 ноября в 16:18
А с кем, эти две игры?
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
   218 / 946
03 ноября в 16:16
Шальке чемпионом должен стать!
Али Самаркандский
Али Самаркандский
   342 / 946
03 ноября в 16:12
Бавария устала
Palex
Palex ответил Big krendel
   388 / 946
03 ноября в 16:05
Какой водитель, такая и машина.
Ministri Krasnodar
Ministri Krasnodar
   675 / 946
03 ноября в 15:59
Да хоть как его нужно убирать . Игрок был средний , а тренер вообще никакой. В гранд мирового футбола такого поставить ... Руководство вообще сошло с ума . То поломанного игрока за 70 млн , то Ковач ...
particular
particular
   6 / 946
03 ноября в 15:58
Пропали блеск, лоск, уверенность и мощь... Кто, когда и как вернёт всё это?...
cska plus
cska plus
   18 / 946
03 ноября в 15:57
Вчерашний позор довёл всех.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   43 / 946
03 ноября в 15:54
Айнтрахт всем делает трахт один раз...
Lewa2708
Lewa2708
   277 / 946
03 ноября в 15:45
Не поможет, игроки скорее всего не хотят при нем играть
Big krendel
Big krendel
   37 / 946
03 ноября в 15:40
Не узнать былую бундесмашину.
Катерина Грачкина
Катерина Грачкина
   485 / 946
03 ноября в 15:39
надо дать время до нового года
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100