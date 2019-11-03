Ковачу дали две игры на исправление ситуации в «Баварии»

Немецкая пресса сообщает, что главный тренер «Баварии» Нико Ковач может лишиться своей работы в ближайшее время.
Отмечается, что специалист получил две игры на исправление ситуации, такое решение приняло руководство клуба.
Потенциальное поражение от «Олимпиакоса» в Лиге чемпионов уже может лишить Ковача работы.
Напомним, что «Бавария» уступила с крупным счетом «Айнтрахту» в матче 10-го тура чемпионата Германии.
Карл-Хайнц Румменигге: «Игра и результаты нашей команды в последние недели показали, что нужно действовать. Ули Хенесс, Хасан Салихамиджич и я по этому поводу сегодня провели с Нико Ковачем серьезный и открытый разговор, результатом которого стало решение снять Нико Ковача с поста главного тренера «Баварии». Нам всем очень жаль, что дело приобрело такой оборот. От лица «Баварии» я хочу поблагодарить Нико Ковача за проделанную работу, особенно за завоевание дубля в прошлом сезоне».
Пока что руководить командой будет ассистент Нико Ковача Ханси Флик. Он будет готовить команду к важнейшим матчам этой недели: против «Олимпиакоса» в Лиге чемпионов и против дортмундской «Боруссии» в рамках Бундеслиги.
«Я ожидаю от наших игроков положительное развитие и абсолютное желание демонстрировать хорошую игру, с тем, чтобы мы смогли достичь поставленные на этот сезон цели», - заявил спортивный директор Хасан Салихамиджич.
Нико Ковач: «Я считаю, что в данный момент это правильное решение. Результаты и игра команды в последнее время привели к такому решению. Мой брат Роберт и я благодарим «Баварию» за эти полтора года. За это время наша команда выиграла чемпионат, кубок и суперкубок Германии. Это было хорошее время. Я желаю клубу и команде всего самого наилучшего».
Карл-Хайнц Румменигге: «Игра и результаты нашей команды в последние недели показали, что нужно действовать. Ули Хенесс, Хасан Салихамиджич и я по этому поводу сегодня провели с Нико Ковачем серьезный и открытый разговор, результатом которого стало решение снять Нико Ковача с поста главного тренера «Баварии». Нам всем очень жаль, что дело приобрело такой оборот. От лица «Баварии» я хочу поблагодарить Нико Ковача за проделанную работу, особенно за завоевание дубля в прошлом сезоне».
Пока что руководить командой будет ассистент Нико Ковача Ханси Флик. Он будет готовить команду к важнейшим матчам этой недели: против «Олимпиакоса» в Лиге чемпионов и против дортмундской «Боруссии» в рамках Бундеслиги.
«Я ожидаю от наших игроков положительное развитие и абсолютное желание демонстрировать хорошую игру, с тем, чтобы мы смогли достичь поставленные на этот сезон цели», - заявил спортивный директор Хасан Салихамиджич.
Нико Ковач: «Я считаю, что в данный момент это правильное решение. Результаты и игра команды в последнее время привели к такому решению. Мой брат Роберт и я благодарим «Баварию» за эти полтора года. За это время наша команда выиграла чемпионат, кубок и суперкубок Германии. Это было хорошее время. Я желаю клубу и команде всего самого наилучшего».