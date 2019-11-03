Ковачу дали две игры на исправление ситуации в «Баварии»

03 ноября 2019, 15:37

Немецкая пресса сообщает, что главный тренер «Баварии» может лишиться своей работы в ближайшее время.

Отмечается, что специалист получил две игры на исправление ситуации, такое решение приняло руководство клуба.

Потенциальное поражение от «Олимпиакоса» в Лиге чемпионов уже может лишить Ковача работы.

Напомним, что «Бавария» уступила с крупным счетом «Айнтрахту» в матче 10-го тура чемпионата Германии.