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Чаша терпения «Манчестер Юнайтед»

сегодня, 15:30

«Манчестер Юнайтед» проиграл «Борнмуту» и снова окунулся в чан с критикой. «Соккер.ру» - о том, сколько нужно и можно терпеть такие результаты.

Своевременность – это такое магическое умение, которым, наверное, хотят обладать все футбольные функционеры, но которого нет ни у кого. Потому что нужно как минимум уметь видеть будущее или быть чудовищно везучим человеком, чтобы принимать только своевременные решения. Поэтому всегда будут оценки, утверждающие, что тот или иной шаг сделан поспешно, а с иным затянули. Множество факторов влияют на то, как и когда принимается то или иное решение. 

Но что хорошо в футболе – каждый может высказывать свое мнение, а единичные позиции вырастают в волну, которая может смыть тренера, например. Но случай с «Манчестер Юнайтед» - особый. Тут примешана очень сильная эмоциональная составляющая. Почти любой другой тренер, оказавшийся в нынешнем положении Оле-Гуннара Сульшера, был бы отправлен в отставку. Ведь самое время сделать резкий шаг, чтобы внести корректировку, способную еще спасти сезон. А пока же «Манчестер Юнайтед» терпит и бьет все новые антирекорды. 

За шесть последних туров в чемпионате Англии МЮ победил только один раз. В активе команды, которая оказалась на восьмом месте, сейчас всего 13 очков после 11 матчей. И это худший показатель за последние 33 года для «Манчестер Юнайтед». Хуже было в сезоне-1986/87. Тогда у МЮ было всего 11 очков после такой же дистанции, но и финишировали манкунианцы в том сезоне лишь на 11-й строчке. Вряд ли повторения такого сценария хотят на «Олд Траффорд». А к нему вполне можно прийти. 

Можно много критических вещей говорить про атаку МЮ, но стоит обратить внимание на еще один антирекорд – команда пропускает неизменно уже в 11 матчах подряд на выезде в рамках чемпионата Англии. Такое с МЮ было только раз – в сезоне-2002/03. Следующий пропущенный в гостях в АПЛ мяч станет чистым антирекордом. Поэтому вопросы должны быть не только к нападению, но к и защите, а там, напомним, играет самый дорогой защитник мира Харри Магуайр, который позволил себе после встречи с «Борнмутом» покритиковать своих партнеров по команде:

В первые 20 минут мы значительно их превосходили и должны были забить на этом отрезке. Мы имели много возможностей открыть счет. Наша игра на последней трети поля была недостаточно качественной, чтобы поразить ворота. А соперник нам забил в конце первого тайма. Это, наверное, худший момент для пропущенного мяча.

А ведь помимо самого дорогого защитника в составе МЮ выступает вратарь, который считает себя лучшим в мире, если судить по поведению в переговорах о контракте. Может, просто стоит признать, что кадровая и трансферная политика «Юнайтед» не в порядке? Или дело все же в тренере? Нужно смотреть на какие-то косвенные признаки. Руководство МЮ не дает пока поводов для того, чтобы разговоры об отставке Сульшера усиливались. 

Видимо, кредит доверия с его стороны еще не исчерпан. Если бы это было не так, увольнение уже случилось бы, а английская пресса сочилась бы слухами. Пока даже разговоры о Массимилиано Аллегри чуть поутихли с чего-то. Это своеобразная эмоциональная ловушка, в которую попали все в МЮ. Во-первых, Сульшер – это свой человек, который ведет себя правильно, говорит правильные вещи, которого все равно многие еще ассоциируют с периодом, когда он приносил радость фанатам МЮ в качестве футболиста. 

Тяжело отделаться от этих ассоциаций и воспринимать его безоговорочно только как тренера, а не как человека, как личность в многообразии его свойств и характеристик. Хотя для решения конкретных футбольных задач это не имеет особого значения, все эти воспоминания и степень «родства» с клубом. Во-вторых, Сульшер так здорово вошел в клуб, поставил рекордные успешные серии после своего появления, что вера в него окрепла, возможно, сверх меры. (Вспомните опыт такого же «своего» Тьерри Анри в «Монако»: зашел неудачно – быстро вылетел). 

В случае с Сульшером нет мыслей о том, что это был фактор свежести, фактор новичка. Люди подспудно ждут, что такое может повториться. И в этом тоже есть своя логика: если он смог тогда, то почему вдруг не сможет сейчас? Но тогда и сейчас – разные исходные данные, разные условия. На него уже по-другому смотрят футболисты, он сам по-другому смотрит на футбол, изменился состав, изменилось восприятие Сульшера-тренера со стороны и изнутри. 

Это процесс, а не статичная система. Если ты не меняешься, то начинаешь безнадежно отставать. Кстати, справедливо это было и для прежнего тренера МЮ Жозе Моуриньо, который предпочитал и дальше «прогибать мир», но делал это все более неудачно – вместо того, чтобы самому приспособиться немного под меняющиеся условия. Но помимо чисто эмоциональных причин, по которым Сульшера еще сохраняют в МЮ, может быть и другая. 

А вдруг руководство МЮ понимает, что в некотором роде подставило тренера, проведя такую невнятную трансферную кампанию летом. Ведь именно отсюда берутся эти слухи про то, как и насколько массово будут закупаться манкунианцы в январе. Да и сам Сульшер именно поэтому уверенно так рассуждает о своем будущем и говорит про трансферные планы. Вероятно, в клубе понимают, что с такой атакой, например, условного отрезка в 20 минут, о котором говорил Магуайр, который видели все зрители в матче с «Борнмутом», действительно недостаточно, чтобы забить. 

Это здорово, когда у тебя талантливая атака, можно повторять это часто, чтобы не расстраивать молодежь. Но гораздо лучше, когда в атаке есть настоящий бомбардир, не нуждающийся в оценках своего таланта, а просто делающий свою работу. В таком случае руководство МЮ понимает, что ошибка была заложена изначально, с лета. Так что не имеет смысла выгонять Сульшера. Во-первых, никого сильно лучше найти не получится – это в любом случае время на перестройку и адаптацию, на судорожное обсуждение новых трансферных планов на зиму. Во-вторых, даже если кто-то и придет вместо Сульшера, то в атаке новых людей от этого не появится. До января. А в январе и с Сульшером могут появиться. Поэтому в МЮ терпят и ждут.

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Все комментарии
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2
   30 / 914
сегодня в 16:47
Ниче удивительного,вернулись туда где были и раньше ну до прихода уэбба с 7 чемпионствами.
Медив
Медив
   109 / 914
сегодня в 16:44
До зоны вылета там 5 очков, можно и потерпеть
DXTK
DXTK
   662 / 914
сегодня в 16:33
знаете я не могу не сказать про вчерашние два схожих матча вернее один а второй был под копирку, вы все про мю пишите, избитая тема, про сульшера и назначение аллегри и тд.....а вчера был явно договорной матч

Святые играли с МС, АВ с Ливером, я такой смотрю......... Саут вел 1-0, АВ вел 1-0, только МС сравнял и выиграл, 1-2, как тут же в паралелтном матче все идет по сценарию написанному, сравнивают и забивают второй, будто ждали, сравняет мс или нет, чтобы легко отдать три очка Ливеру. вести 1-0, чтобы так проиграть, .......... уже в открытую идет слив матчей, если соперник не уступает, карают их пендалем в конце, как было с Ттх или с Лестером.

об этом надо писать, только слепой не видит, как в АПЛ в последнее время идет спор за титул, прошлый сезон, нынешний, устроили гонку между Ливером и МС. Вар Судьи будут решать эту чемпионскую гонку, и ждут игры между ними, как по мне ливер должен уже был потерять 4 очка в последних 2 играх, и это не дейчайшие отскоки, и везение...... это договорные матчи на лицо, не может быть, чтобы вот все теряли очки постоянно, а колбаса нет. даже в матче с мю сценарий прописанн был - ничья, вот мол только они у них отняли.

PS последние два года самая грязная чемпионская гонка, кто кого в итоге обойдет.......... АПЛ прогнила совсем, делают из чемпионата по футболу какое то шоу двух команд, ........ особенно ливер усердно тащат, может кто то на этом зарабатывает....
Pervomaez
Pervomaez
сегодня в 16:31
До сих пор не могу понять почему уволили Маура, а надо бы ло продать погба и купить защитника а-то и два, всплеск был на багаже маура, а теперь всё стало на свои места и лучше с таким тренером не особо будет
Питер Ман
Питер Ман
   86 / 914
сегодня в 16:00
Как можно уволить тренера, когда он ведет мюшка в чемпионшип?
Roman Borovikov
Roman Borovikov
   108 / 914
сегодня в 15:55
Выгонять Сульшера или нет, сильно ситуация не изменится до нового сезона. Нужна хорошая трансферная компания и время год-полтора)
Виктор Лошаков
Виктор Лошаков
   897 / 914
сегодня в 15:51
Тем, кто подмётки рвёт на соккере за МЮ необходимо учесть, что на сайте не только поклонники МЮ, в АПЛ очень много достойных команд - Пенсы, Горожане, Ливерпулианцы! И если эпоха МЮ уходит, то есть место и новым героям, а также и старым! учитывайте мнение болельщиков других команд, а то у соккера только МЮ, Спартак и Реал! Других нет!
Мантефильный
Мантефильный
   365 / 914
сегодня в 15:40
МЮ уже как в анекдоте...-Доктор я за девочками бегаю...
-Так это же хорошо!
-хорошо-то оно хорошо,но не помню чего! Так и МЮ за мячом
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