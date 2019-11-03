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«Бавария» уволила Ковача

03 ноября 2019, 23:21

Пресс-служба «Баварии» сообщила об уходе с поста главного тренера команды Нико Ковача. Немецкий клуб расторг контракт с наставником по взаимному соглашению. Руководить командой некоторое время будет Ханси Флик, помощник Ковача.

Причиной отставки Ковача стали неудовлетворительные результаты команды. Недавно «Бавария» уступила «Айнтрахту» и сейчас мюнхенский клуб занимает четвертое место в турнирной таблице национального первенства.

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Все комментарии
Funny_Smailik
Funny_Smailik ответил schollistar
   457 / 946
05 ноября в 07:58
Не не, шило на мыло нам не надо =)
Karkaz
Karkaz
   282 / 946
04 ноября в 17:47
Тренер конечно не топовый, но и к защитникам вопросы были. Посмотрим как будут они играть при другом тренере.
зигзаг
зигзаг
   422 / 946
04 ноября в 16:50
Массовое изгнание тренеров в этом году.
Потому что в основном шлак
Raamtvall
Raamtvall
   385 / 946
04 ноября в 15:44
Баварский мешок всё.
Верг
Верг
04 ноября в 14:32
Выход алежи кононова, поставит баварии бесковский футбол! найн
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   25 / 946
04 ноября в 12:45
Учись, Кроенке, а могли бы пару лет ждать, как ты, пока "Бавария" на 5-6 месте не оказалась бы
Сп62
Сп62
   95 / 946
04 ноября в 12:29
И даже двух матчей не дали.
Медив
Медив
   128 / 946
04 ноября в 12:22
За разгром шпор, наверное. В руководстве Баварии хватает скрытых евреев
kotmyshka
kotmyshka
   354 / 946
04 ноября в 12:10
пришла пора
serset
serset
04 ноября в 12:00
Зато, по словам Ковача, Левандовски в самой лучшей форме, чем когда бы то ни было..) Моуриньо в Мюнхене рассматривают, интересно?
Остапчук 67
Остапчук 67
   435 / 946
04 ноября в 11:12
Давно пора.
schollistar
schollistar
04 ноября в 10:58
Наконец-то! и 1:5 тут непричем. Аутсайдеров выигрывали с натугом, а игры как не было год назад, так и сейчас нет.
Ruslik1982
Ruslik1982
   144 / 946
04 ноября в 10:56
Хайнекса опять пора вызывать )
Объективное мнение
Объективное мнение
   343 / 946
04 ноября в 10:51
А все верили в ковача
galem72
galem72
   165 / 946
04 ноября в 10:51
Зря они так! ))
хорват к успеху шёл...
schollistar
schollistar ответил Funny_Smailik
04 ноября в 10:50
Ковыча вместо Вальвердыча )
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   29 / 946
04 ноября в 09:58
Вот и местечко освободилось.....
А Тодеско уже в Спартаке.....
Опоздали мюнхенцы...
Zenit_84
Zenit_84
   229 / 946
04 ноября в 09:49
1:5 - аргумент
Big krendel
Big krendel
   37 / 946
04 ноября в 09:47
Этого следовало ожидать. Довели Баварию.
barcelona and cruyff
barcelona and cruyff
   393 / 946
04 ноября в 09:46
На одного физрука меньше стало. Осталось убрать Вальверде и Зидана )))
Брулин
Брулин
   100 / 946
04 ноября в 09:29
Ну не знаю насколько это решение правильное. Коней на переправе не меняют. Разок может и Бавария проиграть, тут и вина игроков большая. Их интересно штрафуют за косяки....
Caniggia
Caniggia
   103 / 946
04 ноября в 09:22
Изначально было ясно, что этот физрук не уровень Баваоии. Ну а теперь ждём выхода на тренерский мостик Баварии великого маэстро Григоряна!
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар
   67 / 946
04 ноября в 09:18
Посмотрим, кто теперь придет на его место
dok66
dok66
   542 / 946
04 ноября в 09:06
Вполне закономерно
Mi6
Mi6
   525 / 946
04 ноября в 08:58
Заберите ханчаренку
particular
particular
   6 / 946
04 ноября в 08:50
Без работы не останется... Реноме подпорчено, но опыт приобрёл... Бывает...
Leha-ha50
Leha-ha50
   4 / 946
04 ноября в 08:29
Это нормально!!!
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
   323 / 946
04 ноября в 08:20
Бавария уволила,МЮ тоже кажется уволил тренера, очередь за Барсой уволить тренера
Катерина Грачкина
Катерина Грачкина
   485 / 946
04 ноября в 08:16
Быстрый поворот, еще вчера давали время и вот все-прощай
neverwin
neverwin
   778 / 946
04 ноября в 08:16
Давно пора, Вальверде туда же нужно.
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