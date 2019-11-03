«Бавария» уволила Ковача

Пресс-служба «Баварии» сообщила об уходе с поста главного тренера команды Нико Ковача. Немецкий клуб расторг контракт с наставником по взаимному соглашению. Руководить командой некоторое время будет Ханси Флик, помощник Ковача.
Причиной отставки Ковача стали неудовлетворительные результаты команды. Недавно «Бавария» уступила «Айнтрахту» и сейчас мюнхенский клуб занимает четвертое место в турнирной таблице национального первенства.
Потому что в основном шлак
Потому что в основном шлак
хорват к успеху шёл...
хорват к успеху шёл...
А Тодеско уже в Спартаке.....
Опоздали мюнхенцы...
А Тодеско уже в Спартаке.....
Опоздали мюнхенцы...