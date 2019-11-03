«Бавария» уволила Ковача

03 ноября 2019, 23:21

Пресс-служба «Баварии» сообщила об уходе с поста главного тренера команды . Немецкий клуб расторг контракт с наставником по взаимному соглашению. Руководить командой некоторое время будет Ханси Флик, помощник Ковача.

Причиной отставки Ковача стали неудовлетворительные результаты команды. Недавно «Бавария» уступила «Айнтрахту» и сейчас мюнхенский клуб занимает четвертое место в турнирной таблице национального первенства.