Кубок Английский Лиги. Сильнейшие демонстрируют класс

сегодня, 20:22

Вторник не оставил поклонников английского футбола на голодном пайке. Было сыграно 5 матчей на кубок Английской Лиги. Причем некоторые матчи оказались интересными и доставили поклонникам некоторых команд удовольствие, скрасив горечь неудач в матчах регулярного чемпионата АПЛ . Как оказалось. Класс оказался сильнее. В следующий раунд Кубка Английской Лиги прошли команды, считавшиеся фаворитами кубковых матчей. Побед добились «Манчестер Сити» и «Лестер». Прошел своего соперника и хромающий в нынешнем сезоне «Эвертон».

Команды из чемпион-шипа по своему выясняли отношения на поле. Одним словом. Во вторник на стадионах в пяти городах Англии было жарко.

Победа «Лестера» над командой первой лиги

В провинциальный Бертон-апон-Трент «Лестер» приехал в качестве фаворита АПЛ . Команда находится на третьей строчке турнирной таблицы и по всем показателям намерена в нынешнем сезоне добиться высоких результатов. Команду гостей принимал клуб первой лиги «Бертон Альбион». Соперник для уровня клуба Английской Премьер Лиги явно слабоват, но кубок есть кубок и здесь всегда есть место для подобного соперничества. Увы! Сенсации не случилось. Футболисты «Лестер Сити» в спокойной манере разобрались со своими оппонентами, добившись в итоге позитивного результата. Судьба матча была решена в первом тайме, когда гости смогли дважды поразить ворота хозяев поля.

Во втором периоде игра несколько выровнялась за счет острого желания местной команды показать своим зрителям, что не все так плохо, как кажется. Обменявший голами, команды так и закончили матч. В итоге победа «Лестера» 3:1 и команда идет дальше.

В Ливерпуле было жарко

Кубковая встреча клубов «Эвертон» и «Уотфорд» могла стать некой разменной монетой для поклонников этих команд. Оба клуба в нынешнем сезоне играют плохо. Хозяева на данный момент занимают 16 строчку в турнирной таблице АПЛ . Гости и того хуже, замыкают двадцатку, набрав в свою копилку всего 5 очков. Игра на Кубок Английской Лиги могла стать некоторым утешением, как для одной команды, так и для другой. В итоге повезло ливерпульской команде. Все же «Эвертон» сильнее своего оппонента. Нынешний «Уотфорд» явно не дотягивает до уровня команды элитного дивизиона английского футбола.

Первый тайм оказался сухим. За то во втором тайме игра явно оживилась. В отдельные моменты казалось, что матч может закончиться в пользу любой из команд. Даже забитый на 72-й минуте футболистами «Эвертона» гол еще не означал окончательную победу. Гости имели шансы сравнять счет и перевести игру в овертайм. Другое дело, что игрокам из Ливерпуля это было совсем не нужно. Да и публика на стадионе в тот вечер горела желанием увидеть побежденного соперника. На добавленных минутах в матче была поставлена окончательная точка. Гол на счету Ричарлисона снял все вопросы о победители в этом кубковом противостоянии. На табло цифры 2:0 и клуб «Эвертон» выходит в следующий раунд Кубка Английской Лиги.