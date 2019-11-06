Формула успеха для «Баварии»

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«Соккер.ру» рассказывает о возможном развитии событий в сильнейшем клубе Германии.

Всего три дня минуло с тех пор, как Нико Ковач и его брат Роберт больше не работают в «Баварии». Исполняющий обязанности главного тренера Ханс-Дитер Флик останется исполняющим обязанности. Тем более что уже выстроилась целая очередь из тех, кто готов возглавить мюнхенский клуб.

Во вторник промелькнула новость, будто «Бавария» намерена пригласить на должность шефа Йоахима Лёва. Кандидатура магистра Йоги возникала пару лет назад, когда увольняли Карло Анчелотти. Но тогда Манншафт готовилась к защите титула чемпиона мира, и дальше разговоров дело не пошло. Лёв тренирует сборную Германии уже 14 лет, а с учётом работы в помощниках у Юргена Клинсманна – все 16. И нет ничего удивительного, что национальная команда надоела Йоги. Пора бы сменить место работы. А куда идти одному из наиболее успешных тренеров в истории Манншафт, как не в самый славный клуб страны. Лёву скоро шестьдесят, самый боевой возраст для тренера. Нужно красиво уйти из сборной Германии, которая по сравнению с золотым составом 2014 года обновилась полностью. А красиво – это сильно выступить на предстоящем европейском первенстве.

Контракт Лёва с Немецким футбольным союзом истекает следующим летом, и пока что он не подписывал нового соглашения. И если не подпишет, то только подтвердит версию об уходе из национальной команды в клуб. Возможно, возникнут споры. Йоахим – классический тренер сборной, а эта работа имеет собственную специфику, не похожую на работу в клубе. Так он и клубы тренировал.

Перед тем как прийти в сборную, Йоги работал с клубами. С переменным успехом. В «Штутгарте» у него получалось неплохо – Кубок Германии и выход в финал Кубка кубков. С «Фенербахче» получилось хуже, чем ожидалось, в «Карлсруэ» он вообще продержался недолго. Зато в Австрии выиграл чемпионат с «Тиролем» и Суперкубок с «Аустрией». Маловато? Давно и неправда? Не уровень для «Баварии»? Но своей работой в сборной Германии Йоги всем и всё доказал. И за эти 14 лет он вырос как тренер. Значительно вырос.

Стоп-стоп. Какой ещё Лёв? Сборной Германии следующим летом играть на чемпионате Европы. И возглавлять Манншафт будет магистр Йоги. А совмещения в Германии не практикуются. Всё верно. Лёв гипотетически возглавит «Баварию» после европейского первенства. То есть летом 2020 года.

А что же будет сейчас? Кто будет тренировать «Баварию» в ближайшие семь месяцев? Ведь сезон для мюнхенцев вовсе не загублен. Можно и чемпионат выиграть, и Кубок Германии, и в Лиге чемпионов достойно выступить. Оказывается, баварцы вспомнили об Оттмаре Хитцфельде, некогда выдающемся тренере, а ныне – немецком пенсионере. После чемпионата мира 2014 года Хитцфельд покинул сборную Швейцарии и больше никого не тренировал. Сейчас ему семьдесят. Столько же, сколько и Венгеру, например.

Есть сведения, что представители «Баварии» уже выходили на Хитцфельда, и Оттмар взял время на размышление. Может, не уверен в своих силах, или не хочет менять праздную жизнь на семь месяцев сплошного стресса. С другой стороны, у Хитцфельда появился шанс побороться с другим пенсионером Юппом Хайнкесом за звание лучшего тренера мюнхенцев в XXI веке.

Пока у Оттмара и Юппа по одному выигрышу Лиги чемпионов. Хитцфельд по три раза выигрывал чемпионат и Кубок, плюс четвёртый титул был завоёван в ХХ веке. Хайнкес выиграл по два чемпионских титула в каждом веке. То есть Хитцфельд уже немножко впереди. Есть шанс упрочить лидерство.

Два года назад «Бавария» в схожей ситуации отозвала с пенсии Хайнкеса. И сорвала банк, выиграв Серебряную салатницу. Теперь можно проделать то же самое с другим пенсионером. Тем более что Хитцфельд уже выступал в роли пожарного. В феврале 2007 года «Бавария» отправила в отставку Феликса Магата и вернула на должность тренера его предшественника. Тогда спасти сезон не получилось, баварцы финишировали четвёртыми. Но уже в следующем сезоне Оттмар вернул «Баварию» на привычное первое место, плюс взял Кубок и Кубок лиги. Мюнхенцы замахнулись на Кубок УЕФА , но в полуфинале были сокрушены «Зенитом». После чего Хитцфельд, завершавший карьеру игрока и начинавший тренерскую деятельность в Швейцарии, возглавил сборную не чужой для него страны.

А как не согласится Хитцфельд возвращаться в «Баварию»? Вся схема полетит в тартарары? Вовсе нет. Есть и другие тренеры. Можно потревожить в очередной раз 74-летнего Юппа Хайнкеса. Свободен сейчас Профессор Ральф Рангник, который фактически собрал и раскрутил вчерашнего обидчика «Зенита» – новодел из Лейпцига. А ещё раньше он вытащил в первую Бундеслигу и удержал в ней деревенский «Хоффенхайм». А ещё раньше вернул в компанию сильнейших «Ганновер». В прошлом сезоне Рангник возглавлял «РБ Лейпциг» и помог «красным быкам» пробиться в Лигу чемпионов. Сейчас 61-летний Профессор возглавляет департамент спорта в компании «Ред Булл». Он курирует все футбольные филиалы – из Зальцбурга, Нью-Йорка, «Падерборн», сотрудничающий с «быками». Нынешней осенью молва отправляла Рангника как раз в «Падерборн», но тренер поспешил развеять все слухи. Но одно дело вытаскивать за уши откровенно говоря безнадёжную команду, и другое – поработать, пусть и недолго, в самой «Баварии». Это как поиграть на скрипке Страдивари или пострелять из нагана Дзержинского.

Рангник, в отличие от Хитцфельда, не располагает большим списком выигранных трофеев. Кубок лиги, Суперкубок и Кубок Германии, добытые с «Шальке». Судьба может подарить Профессору уникальный шанс сорвать банк с «Баварией». Ещё раз, мюнхенцы не проиграли ещё ничего. В прошлом сезоне они тоже находились в подобной ситуации. Но вырулили и выиграли всё в Германии с братьями Ковачами. У Ральфа Рангника также может появиться возможность вписать себя в историю. Если, конечно, его позовут. Он входит в список потенциальных кандидатов.

Опять же, стоит уточнить, что подобный вариант развития событий – лишь версия. Вдруг завтра мюнхенцы объявят о назначении Аллегри. Но идея пригласить Йоахима Лёва после чемпионата Европы, а в текущем сезоне доверить команду опытному специалисту – Хитцфельду или Рангнику, согласитесь, имеет право на существование. Более того, она видится формулой успеха.