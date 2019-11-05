Искаков - главный кандидат на пост тренера «Луча»

Сообщается, что основным кандидатом на пост главного тренера «Луча» является бывший наставник «Тамбова» и «Авангарда» Мурат Искаков. Сам специалист уже подтвердил эту информацию:
Да, я встречался с руководством «Луча», ездил на игру команды. Все обговорили — жду решения. Видимо, есть и другие кандидаты.
Напомним, что недавно Рустем Хузин покинул пост главного тренера «Луча».
было создано именно им, когда "волки" взлетелели на первую строку
в пердиве и прилично отторвались от второго места . После этого
непонятно по каким причинам Искакова вдруг снимают и назначают
вандефульного Григоряна, который весь очковый багаж растерял
и еле выбрался с Тамбовом в "вышку" . ...Так что, Луч не прогадает.
было создано именно им, когда "волки" взлетелели на первую строку
в пердиве и прилично отторвались от второго места . После этого
непонятно по каким причинам Искакова вдруг снимают и назначают
вандефульного Григоряна, который весь очковый багаж растерял
и еле выбрался с Тамбовом в "вышку" . ...Так что, Луч не прогадает.