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Искаков - главный кандидат на пост тренера «Луча»

05 ноября 2019, 15:10

Сообщается, что основным кандидатом на пост главного тренера «Луча» является бывший наставник «Тамбова» и «Авангарда» Мурат Искаков. Сам специалист уже подтвердил эту информацию:

Да, я встречался с руководством «Луча», ездил на игру команды. Все обговорили — жду решения. Видимо, есть и другие кандидаты.

Напомним, что недавно Рустем Хузин покинул пост главного тренера «Луча». 

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NAZAR 007
NAZAR 007
   49 / 946
05 ноября в 16:07
Отличный тренер. Все качественное, что было создано в "Тамбове"
было создано именно им, когда "волки" взлетелели на первую строку
в пердиве и прилично отторвались от второго места . После этого
непонятно по каким причинам Искакова вдруг снимают и назначают
вандефульного Григоряна, который весь очковый багаж растерял
и еле выбрался с Тамбовом в "вышку" . ...Так что, Луч не прогадает.
cska plus
cska plus
   18 / 946
05 ноября в 15:24
И этого надолго не хватит.
Cremen
Cremen
   242 / 946
05 ноября в 15:12
Шило на мыло не меняют.
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