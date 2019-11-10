А всё-таки они вертятся!

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«Соккер.ру» восхищается обновлённым «Челси».

Приглашение Фрэнка Лэмпарда на должность главного тренера лондонского клуба изначально рассматривалось, как смелый, но очень рискованный шаг. Получится ли у молодого тренера, за спиной у которого был один сезон в «Дерби Каунти»? Справится ли Фрэнк с управлением? Может, ему лучше было ещё на кошках, простите, на «баранах» потренироваться.

Вызывали вопросы и некоторые кадровые решения Фрэнка. Например, возвращение из того же «Дерби Каунти» арендованных там Мэйсона Маунта и Фикайо Томори. Не рановато ли им? Пусть бы ещё в аренде «поварились». Но Лэмпард был твёрд в своём решении доверять молодым, чем обрадовал Тэмми Абрахама. Наконец-то нападающему дадут шанс проявить себя в родной команде. Каллум Хадсон-Одои, одно из открытий сезона 2018-19, тоже был доволен. Не зря он отклонил выгодное предложение «Баварии».

«Синие» неплохо выглядели на предсезонке в контрольных матчах. Однако дебют в официальном матче у Фрэнка выдался из разряда «врагу не пожелаешь». В первом туре АПЛ «Челси» был бит «Манчестер Юнайтед» с результатом 0:4. Число тех, кто был критически настроен в отношении нового тренера лондонцев, заметно возросло.

Но уже во второй игре Лэмпард мог выиграть Суперкубок Европы. Его команда провела отличный матч с «Ливерпулем». Очень зрело сыграл Маунт, уверенно вошли в игру Кристиан Пуличиш и Фикайо Томори. А забей Тэмми Абрахам тот злополучный пенальти… Не забил. Но играл хорошо и был оставлен на «Стэмфорд Бридж».

Потом «Челси» не смог выиграть дома у «Лестера», не без труда победил в гостях «Норвич», упустил победу в Шеффилде, разгромил «Вулверхэмптон» на «Мулинексе». И проигрыш «Ливерпулю» дома. С намёком, что пока «синим» не под силу тягаться с клубным чемпионом Европы. А ещё раньше (в Лиге чемпионов) лондонцы дома проиграли «Валенсии».

Было ощущение, что сейчас команда захромает, а сезон можно будет записывать в «экспериментальные». Однако поражение от «Ливерпуля» стало некой точкой опоры, от которой «Челси» оттолкнулся и полетел. И вот выиграны шесть матчей подряд в АПЛ , чего с «синими» не было два с лишним года. А ещё раньше Лэмпарда признали лучшим тренером октября. Тэмми Абрахам с десятью голами идёт вторым в списке бомбардиров, больше только у Джейми Варди. Никого не удивляет вызов Маунта в сборную Англии. Уже все знают, где у Фикайо Томори имя, а где фамилия. Теперь за молодого защитника начинают спорить Англии и Канада, уроженцем которой Томори является.

Лэмпард активно доверяет молодым, причём даёт им ошибаться и не убирает далеко после первых неудач. Относительно редкое присутствие на поле Хадсона-Одои – последствия травмы Каллума и не более. Посмотрите, как расцветает Кристиан Пулишич, покупка которого казалась шагом авантюрным. Фрэнк не унимается, он даёт проявить себя в синей форме «Челси» совсем юным Рису Джеймсу и Билли Гилмору, на очереди ещё один талант - Марк Гэи.

Помните, как каких-то пару лет назад воспитанник лондонского клуба Роберт Лофтус-Чик чуть не плакал, когда говорил, что хочет играть за родной клуб, а не может. Не дают. Вот и приходилось искать счастья на стороне. Лофтус-Чик, чьё имя могло стать нарицательным, как обозначение игрока, выброшенного родным клубом за ненадобностью, всё же получил свой шанс еще при Маурицио Сарри и стал важной фигурой в «Челси». Тот же Сарри дал шанс Россу Баркли, который страдал от вынужденного безделья, он же открыл Хадсона-Одои. Лэмпард продолжил дело, начатое итальянцем. Кстати, Лофтус-Чик сейчас в составе «синих», но пока не может играть из-за травмы. Поправится - непременно окажется востребован.

«Челси» Лэмпарда хорош и тем, что в нём нет лишних людей. Для всех находится работа. И для возвращённого из аренды Курта Зума, и для Виллиана, которого едва не выставили на трансфер, и для Миши Батшуайи, которым был чуть ли не дорогостоящим балластом. По-прежнему выполняют гигантский объём работы в центре поля Нголо Канте и Жоржиньо, не сказали последнего слова и непременно пригодятся Оливье Жиру и Педро. Снова будет нужен темнокожий немец Антонио Рюдигер, который восстанавливается после травмы. Лэмпард грамотно проводит ротацию футболистов, чтобы никто не роптал на отсутствие игровой практики. Все получают возможность сыграть.

А сам футбол «Челси» не только приносит результат, но и весьма приятен. Игроки много и осмысленно двигаются, даже вертятся на поле. Каждый знает, что ему нужно делать. Но при этом нет какой-то рутины, тягомотины. Большое удовольствие оставляет работа Мэйсона Маунта. Есть в игре этого полузащитника что-то лэмпардовское. Даже лампардовское. Мэйсон напоминает игравшего лет двадцать назад в «Вест Хэме» полузащитника Франка Лампарда. Лэмпардом он стал в «Челси». А «молотобоец» Лампард, что с ударением на последний слог, много придумывал, лез вперёд, ошибался, обжигался, но был чрезвычайно полезен, изобретателен и зажигателен. В итоге вырос в Футболиста с большой буквы. Маунт начал движение в том же направлении. Это ещё не Лэмпард, но уже Лампард.

Есть ли проблемы у команды Лэмпарда? Вне всякого сомнения. Команда много пропускает, даром, что её ворота защищает самый дорогой голкипер мира Кепа Аррисабалага. Имеются претензии и к защите, и к самому Кепе. Не идут голы у Жиру. Абрахам порой так старателен при обороне своих ворот, что успел дважды поразить их. Но сама работа Лэмпарда пока нравится. Да и знаменитый дядя Харри Реднапп порой приходит полюбоваться игрой команды племянника.

В следующем туре «Челси» ждёт серьёзнейшее испытание – поездка в Манчестер в гости к чемпиону. Ещё не забылись битвы прошлого сезона – и 0:6 на«Иттихад», и бунт Кепы в финале Кубка лиги. Это будет проверкой для всех игроков обновлённой лондонской команды. Но в первую очередь, это будет экзамен для Лэмпарда. Как он подготовится к дуэли с Пепом Гвардиолой, какую тактику изберёт, каких игроков выставит? Сделал ли Фрэнк выводы после первой поездки в Манчестер? Конечно, фаворит в этой паре «Сити». Но и у столичной команды, наверняка, найдётся тайное оружие против чемпиона. Время, чтобы его придумать у Лэмпарда есть.