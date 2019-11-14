Гадание на Златане

вчера, 11:30

Американское приключение Златана Ибрагимовича закончилось, а в футбол он еще не наигрался. «Соккер.ру» - о том, где окажется зимой яркий швед.

В свои 38 лет Ибрагимович и не думает о завершении карьеры. Он твердит, что по-прежнему голоден, мотивирован и способен забивать более 20 голов за сезон. Поэтому может пригодиться любой команде в Европе. Хвастается и своей могучей физической формой, которой к 38 годам очень мало кто из футболистов может похвастаться. И хвастовство Ибрагимовича не того свойства, когда старый сбитый летчик твердит о былых заслугах.

Все-таки выступления в «Лос-Анджелес Гэлакси» говорят сами за себя. Обычно отъезжающие в США звезды уже считают, что всего добились, а там могут «на минималках» докатывать карьеру. Златан же приехал с пафосом, но с пафосом оправданным, потому что принялся не только светить своим звездным лицом в МЛС , а еще и голы забивать. В 2018 году в составе калифорнийцев в 27 матчах он забил 22 мяча, а в 2019 году забил в 31 матче 31 мяч.

Статистика, которой и молодые бомбардиры в расцвете сил и лет позавидуют. Впрочем, все равно не стоит выбрасывать из головы, что речь идет об американской лиге, где уровень сопротивления обороны, класс исполнителей и интенсивность самой игры ниже, чем в ведущих европейских чемпионатах. Поэтому швед заслужил ту благодарность, которую ему высказал президент «Гэлакси» Крис Клайн, объявив о расставании с форвардом:

Мы хотели бы выразить благодарность Златану за его вклад в развитие клуба и лиги. С того момента, как он пришел к нам в 2018 году, он положительно повлиял на футбол в Лос-Анджелесе. Мы благодарны ему за самоотдачу и страсть. За его профессионализм и огромное влияние на жителей Лос-Анджелеса и поклонников футбола Северной Америки в целом.

Ибрагимович ответил в своем стиле, который выглядит как выпендреж, но не раздражает, а скорее забавляет:

Пришел, увидел, победил. Спасибо « ЛА Гэлакси» за то, что дал мне возможность снова почувствовать себя живым. Для поклонников клуба — вы хотели Златана, я дал вам Златана. Не за что. История продолжается. Можете возвращаться к просмотру бейсбола.

Но что дальше? У Ибрагимовича и его ушлого агента Мино Райолы есть несколько недель, чтобы спокойно рассмотреть варианты продолжения карьеры. А предложения могут поступить и весьма серьезные. Отчасти сам форвард намекал на то, какие у него приоритеты. В первую очередь это Италия, в которой швед поиграл очень много, и где в принципе традиционно футболисты имеют большее долголетие, чем в других странах. Поэтому выбор именно Серии А будет довольно логичным. Но вот какой клуб? Итальянская пресса наперечет называет команды-претенденты. Но есть ряд фаворитов.

«Милан»

Глава американской лиги Дон Гарбер намекнул, что Ибрагимович перейдет в «Милан». Так, по крайней мере, писали все СМИ . Но если присмотреться к словам босса МЛС , то никаких утверждений в них нет:

Ибрагимовичу 38 лет, и сейчас его вербует «Милан» – один из лучших клубов мира. Златан удивляет нас как на поле, так и вне его. Я хотел бы вновь увидеть его [в матчах MLS ], но это зависит от «Гэлакси».

Согласитесь, это совсем не то же самое, если бы он сказал, что Ибрагимович договорился с «Миланом». Наверняка Гарбер не знает, с кем и как договаривается Златан. Наверняка и договоренности конкретной и окончательной ни с кем нет еще. А «Милан» всплыл на языке Гарбера, поскольку сама пресса о нем и пишет. Так что не стали бы ставить на «Милан», особенно с учетом амбиций Златана, который не так давно по «Милану» и проходился:

Это катастрофа. Так много громких слов и так мало хороших дел. Этот «Милан» очень далек от того, который влюбил в себя весь мир. Думаю, им управляют не те люди, которые способны привести клуб к успеху.

Тем не менее, «россонери» наверняка попытаются заманить Ибрагимовича, чтобы повысить потенциал и статус клуба. И если конкуренты не захотят Златану давать условия «Милана», то чем черт не шутит – вдруг согласится.

«Болонья»

Необычный вариант, о котором говорили вроде как меньше, чем об остальных. Зато максимально конкретно. По этому поводу высказался небезызвестный Вальтер Сабатини – спортивный директор «Болоньи» подтвердил заинтересованность в подписании Ибрагимовича, есть якобы одобрение от президента клуба Джоуи Сапуто, который готов за полтора года контракта заплатить Златану 8 миллионов евро. А Сабатини готов сыграть на своем знакомстве с Райолой и Ибрагимовичем, а также на хороших отношениях шведа с Синишей Михайловичем. В общем, потенциал у этой сделки есть. Мешает только уровень команды. Но вдруг Златан решит, что ему не стоит слишком напрягаться в именитых клубах, а можно стать безоговорочным лидером «Болоньи»?

«Наполи»

Еще несколько недель назад Ибрагимович, говоря о возвращении в Италию, называл команды, которые должны бороться за чемпионство, и его это якобы привлекает. В списке фигурировал «Наполи». Однако последние результаты серьезно подкосили перспективы неаполитанцев. И даже поставили под угрозу продолжение работы в клубе Карло Анчелотти. А это – те факторы, которые привлекали Ибрагимовича в «Наполи». Он говорил, что ему нравится Анчелотти, а также история «Наполи», связанная с Диего Марадоной. Но сейчас у неаполитанцев голова болит о другом.

«Интер»

Ибрагимович высказывался тепло и уважительно и о возможностях, которые предоставляет работа с Антонио Конте. Ему нравится жесткость и требовательность этого специалиста. Также наверняка Златана привлекает то, что «Интер» снова считается претендентом на чемпионство – ведь именно такой клуб ему нужен. Но тут вопрос в другом: нужен ли «нерадзурри» швед. У Конте есть уже более-менее отлаженная бригада с мощным и забивным Ромелу Лукаку впереди. Необходимость Ибрагимовича, который своей харизмой может еще и дестабилизировать обстановку, вызывает вопросы. Да и сам швед лишится статуса иконы, к которому привык в последние годы.

«Фиорентина»

Удачный трюк, провернутый «Фиорентиной» с подписанием французского ветерана Франка Рибери свободным агентом прошлым летом, воодушевляет руководство клуба. «Фиалки» мечтают теперь об Ибрагимовиче. Об этом сказал президент клуба Рокко Коммиссо. Опыт ведения переговоров с возрастной звездой и мастерство Комиссо могут помочь в переговорах с Райолой и Ибрагимовичем. «Фиорентина» и определенные перспективы готова предложить, и неплохие деньги, и статус одной из первых звезд, чего не сделает тот же «Интер». Так что как сбалансированный вариант «фиалки» могут вполне подойти Ибрагимовичу.

«Манчестер Юнайтед»