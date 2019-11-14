ПСЖ хочет выкупить Икарди у «Интера» за 65 млн евро

По информации известного итальянского журналиста Николо Ширы, в ПСЖ намерены выкупить права на нападающего Мауро Икарди, арендованного у «Интера» этой осенью.
Парижский клуб начал переговоры с женой футболиста, которая является его агентом. ПСЖ намерен воспользоваться опцией выкупа аргентинца за 65 млн евро.
Хотя "Интер" мог бы продать Икарди дороже, если бы не дождался конфликта и снял бы Физручетти вовремя.
Хотя "Интер" мог бы продать Икарди дороже, если бы не дождался конфликта и снял бы Физручетти вовремя.