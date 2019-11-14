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ПСЖ хочет выкупить Икарди у «Интера» за 65 млн евро

сегодня, 10:16

По информации известного итальянского журналиста Николо Ширы, в ПСЖ намерены выкупить права на нападающего Мауро Икарди, арендованного у «Интера» этой осенью.

Парижский клуб начал переговоры с женой футболиста, которая является его агентом. ПСЖ намерен воспользоваться опцией выкупа аргентинца за 65 млн евро.

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Все комментарии
obana777
obana777
   58 / 858
сегодня в 11:48
Если жена не упрется в сумму выкупа.
ДСА
ДСА
   126 / 858
сегодня в 11:18
Достойная сумма.
RUSTY8
RUSTY8
   564 / 858
сегодня в 10:30
Лавэ плюс Дракслер или диМа будет справидлевее
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   11 / 858
сегодня в 10:28
Естественно, забивает в каждом матче. В принципе, это нормально для обоих клубов. В "Интере" есть схожий по плану Лаутаро, который тоже неплохо себя проявляет.

Хотя "Интер" мог бы продать Икарди дороже, если бы не дождался конфликта и снял бы Физручетти вовремя.
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