Был настоящим вратарём

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«Соккер.ру» вспоминает стража ворот сборной Германии Роберта Энке, добровольно ушедшего из жизни десять лет назад.

Вот уже десять лет, как Роберта Энке с нами нет. 10 ноября исполнилось десять лет, как Роберт шагнул навстречу несущемуся поезду. Годовщина этой трагедии прошла как-то незамеченно. Даже в «Ганновере», где Энке провёл свои лучшие годы, о нём вспоминают всё реже и реже. А ведь когда-то клуб закрепил за ним первый номер. Оказалось, что не навсегда.

А десять лет назад гибель Энке шокировала Германию и не только. Жил человек, залечивал травму, не позволившую ему сыграть со сборной России, восстановился, мечтал сыграть на чемпионате мира и выиграть его. И вот его не стало. В голове не укладывалось. Один из лучших немецких вратарей распорядился своей жизнью. Так и не сыграл на мировом первенстве и ничего не выиграл.

В немецком вратарском цеху Роберт Энке считался личностью интересной и противоречивой. Уроженец ГДР – города Йена, знаменитого своим оптическим комбинатом «Карл Цейсс» и одноимённым клубом, добиравшемся до финала Кубка Чемпионов и проигравшем там еще нашему тбилисскому «Динамо». В «Карл Цейссе» и начинался путь Роберта в большой футбол. Но падение берлинской стены и растворение ГДР в чреве единого германского государства привели к упадку в Йене. Комбинат с трудом сводил концы с концами. Какой уж тут футбол. Тем не менее, Энке успел сыграть за родной «Карл Цейсс», причем дебют пришёлся на матч с «Ганновером», последним клубом в жизни Роберта. Но довольно скоро молодой вратарь подался в мёнхенгладбахскую «Боруссию», где ему предстояло стать преемником знаменитого Уве Кампса.

Кто знает, может жизнь и карьера Энке сложились бы иначе, если б он оказался в другом клубе, а не в «Боруссии», переживавшей серьёзнейший кризис. «Жеребцы» в год дебюта молодого голкипера – сезон 98-99 - играли откровенно слабо. Роберт выручал, но и он был не всесилен, тем более при нехватке опыта. Был период, когда Энке в двух матчах вытащил из ворот 15 мячей – 8 от «Байера» и 7 от «Вольфсбурга». В этот момент за Робертом закрепится репутация, от которой он так и не избавится – вратаря, способного отбить любой мяч и при этом пропустить сколько угодно. «Боруссия» заняла в том сезоне последнее место, пропустив больше всех – 79 голов. Но при этом Энке был замечен тренером сборной Германии Эрихом Риббеком и приглашён на матчи Кубка Конфедераций. Где, правда, не сыграл. Но сам факт приглашения в Манншафт при наличии там ещё не старых на тот момент Кана и Леманна дорогого стоит.

В «Боруссии» Энке не остался, принял приглашение «Бенфики» и уехал в Лиссабон. Начался пятилетний период скитаний по заграницам, не принесший Роберту ничего хорошего. В «Бенфику» он тоже попал не вовремя, как и в «Боруссию». «Орлы» испытывали проблемы с деньгами, тренеры менялись без конца. Юпп Хайнкесс, позвавший Роберта в Лиссабон и сделавший его капитаном, долго не продержался, а остальные наставники не сильно жаловали протеже своего предшественника. Португальский язык немцу давался непросто, отсюда и плохое взаимопонимание с обороной, приводившее к ошибкам и пропущенным мячам. За три года в Лиссабоне Энке провел около восьмидесяти матчей, но запомнился пожалуй лишь семью мячами, пропущенными от «Сельты». По истечению трёхлетнего контракта Энке без особого сожаления покинул Лиссабон и принял приглашение «Барселоны». Тут вышло еще хуже чем в «Бенфике». Играл Роберт крайне редко, став жертвой вратарской неразберихи, царившей в «Барсе» начала нынешнего десятилетия. Очень скоро он оказался не нужен и пошёл по арендам – в турецкий «Фенербахче», в «Тенерифе» с Канарских островов. И там Энке толком не играл.

В Германии уже начали забывать о существовании этого голкипера. Но «Ганноверу», вернувшемуся в первую Бундеслигу, понадобился надёжный голкипер, вот и вспомнили о Роберте. Тем более, что «Барселоне» он был не нужен и она просто подарила Энке «красным». И тут выяснилось, что Роберт нашёл свою команду.

В скромном «Ганновере» проявились все его лучшие качества – прекрасная реакция, грамотная игра на выходах. Наконец, Энке просто стал лидером саксонцев и на поле, и в раздевалке. «Ганновер» закрепился в элите, а сам Роберт был признан лучшим вратарем Бундеслиги. При наличии Оливера Кана, Тимо Хильдебранда, Франка Роста и других.

Естественно, что Роберт попал в поле зрения тренерского штаба сборной. Юрген Клинсманн неоднократно называл его кандидатом и говорил, что рассчитывает в будущем. В настоящем рассчитывать было бы сложно, тут бы проблему Кан – Леманн решить. И в заявку на ЧМ -2006 Энке не попал, роль третьего досталась Тимо Хильдебранду. В Манншафт Роберт дебютировал уже при Йоахиме Лёве. В марте 2007 года он дебютировал в матче с датчанами. На Евро-2008 Энке был дублёром Леманна, за что и получил серебряную медаль.

Звали ли его в большие клубы? Да. Например, им активно интересовался «Манчестер Юнайтед». Фигурировал Роберт и в списках «Арсенала». «Бавария» видела ганноверца в качестве преемника Оливера Кана. Но, видимо, у Энке развилась боязнь суперклубов. Поэтому, дав предварительное согласие на переход в «Баварию», он передумал и продлил контракт с «Ганновером». Кроме того, в 2006 году Роберту стало не до карьеры - в семье Энке произошло несчастье. Умерла двухлетняя дочь голкипера Лара. У малышки был врождённый порок сердца, не поддающийся операции.

Энке мужественно пережил горе. Во многом благодаря футболу и общественной жизни. Энке стал активным защитником животных. Например, он неоднократно боролся против употребления собак и кошек в пищу в странах Юго-Восточной Азии.

Постепенно жизнь стала налаживаться. Летом Роберт и его жена Тереза удочерили девочку из приюта. А вот в спортивной карьере наметился некоторый кризис. Травмы во многом помешали стать Энке основным голкипером сборной Германии. Оправившись от одной из них он обнаружил что место занято талантливейшим и молодым Рене Адлером. А там еще и такие же молодые Тим Визе и Мануэль Нойер напирали. Тридцатидвухлетнему голкиперу из не самого сильного клуба бороться с ними было бы тяжело.

И все же не думаю, что неурядицы в сборной Германии толкнули Роберта на рельсы. Не та это причина, чтобы из-за нее сводить счеты с жизнью. Все это мелко по сравнению со смертью дочки, а ее Роберт мужественно пережил. Мы так и не узнали, что же произошло на самом деле. Жаль, что все так вышло. Очень жаль. Хороший человек и сильный вратарь Роберт Энке должен был жить и играть.