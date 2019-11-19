Россия против футбольных «карликов» безупречна! 

сегодня, 19:28

30 побед в 30 матчах! «Соккер.ру» накануне матча с Сан-Марино вспомнил, как наша сборная била мелюзгу.

Сколько «карликов» в европейском футболе?

У каждого может быть своя классификация, после вчерашнего деклассирования Армении сборную закавказской страны тоже стоит записать в «карлики»? На самом деле, в рейтинге ФИФА армяне сейчас ниже Люксембурга, а Азербайджан уступает еще и Фарерским островам. Понятие «карлик» в нашем случае включает не только футбольные успехи, но и географические размеры государства, поэтому в классическом понимании в европейском футболе сейчас 7 «карликовых» сборных: Сан-Марино, Гибралтар, Мальта, Лихтенштейн, Андорра, Фарерские острова и Люксембург. О встречах с ними и поговорим.

Россия vs Люксембург = 10 побед в 10 матчах. Голы: 35-3

Десять раз наша сборная играла против Люксембурга, все матчи состоялись в рамках отборочных циклов чемпионатов мира ( ЧМ -1994, ЧМ -1998, ЧМ -2002, ЧМ -2006 и ЧМ -2014). Восемь из десяти матчей наши футболисты выиграли с крупным счетом: пять раз в четыре мяча, трижды в три мяча. Самый первый матч завершился со счетом 2:0, Юран тогда забил уже на 2-й минуте, Радченко удвоил преимущество в середине первого тайма, и на этом команда Павла Садырина успокоилась.

А самую тяжелую победу над Люксембургом сборная России одержала в отборе ЧМ -2002 под руководством Олега Роменцева. Игра проходила на стадионе «Жози Бартель», где наша команда не смогла развить преимущество после быстрого гола Дмитрия Аленичева, за что поплатилась в начале второго тайма — Шнайдер сделал счет ничейным. Две единицы держались на табло почти полчаса. Победный мяч россияне буквально затолкали в ворота, Сергей Семак нанес роковой для люксембуржцев удар с метра. Это был один из тех редких случаев, когда сборная России была близка к потере очков в матче с футбольным «лилипутом».

Авторы голов в ворота Люксембурга: Сычев (3), Кержаков (3), Кирьяков (2), Кириченко (2), Кокорин (2), Самедов (2), Юран, Радченко, Шалимов, Кульков, Тихонов, Канчельскис, Бесчастных, Карпин, Кечинов, Гришин, Симутенков, Аленичев, Семак, Бузникин, Хохлов, Титов, Аршавин, Измайлов, Павлюченко, Файзулин, Глушаков.

Россия vs Лихтенштейн = 6 побед в 6 матчах. Голы: 19-1

В первых трех матчах Россия с немалым трудом добывала победы над Лихтенштейном. Так, в отборе ЧМ -2006 мы выиграли 2:1 на выезде и 2:0 дома. В отборе ЧМ -2010 вновь не без проблем обыграли Лихтенштейн на выезде — 1:0, а вот дальше результаты пошли по нарастающей — 3:0, 4:0 и 7:0 с «покером» Дзюбы в квалификации Евро-2016. Артем — покоритель «карликов». Читайте дальше, чтобы убедиться в этом.

Авторы голов в ворота Лихтенштейна: Дзюба (5), Кержаков (3), Павлюченко (2), автогол (2), Каряка, Зырянов, В. Березуцкий, Комбаров, Кокорин, Смолов, Дзагоев.

Россия vs Андорра = 6 побед в 6 матчах. Голы: 21-2

Андорра — возможно, самый непростой соперник из всей этой когорты. Впрочем, в родных стенах наши футболисты всегда задавали андоррцам перцу — 6:1, 4:0, 6:0, а вот на выезде приходилось нелегко. Самой легкой оказалась победа 2010 года с дублем Павла Погребняка, тот матч еще запомнился яблочной бомбардировкой от хулиганистых болельщиков сборной России, а вот в отборе Евро-2008 команда Гуса Хиддинка ограничилась одним голом в ворота Андорры. Причем это был последний тур, и мы выходили в финальную часть только в случае собственной победы и успеха хорватов на «Уэмбли». Представляете, если бы хорваты свою часть плана выполнили, а мы остались бы без трех очков в Андорре?! Не менее эпичной выдалась победа 2:1 в 1999-м, когда дублем за сборную России отметился центральный защитник и капитан Виктор Онопко.

Авторы голов в ворота Андорры: Онопко (3), Кержаков (3), Бесчастных (2), Сычев (2), Погребняк (2), Дзагоев (2), Титов, Цымбаларь, Аленичев, Игнашевич, Павлюченко, Глушаков, Билялетдинов.

Россия vs Фарерские острова = 4 победы в 4 матчах. Голы: 12-2

Три матча завершились с крупным счетом, однако в одной из этих встреч Фареры умудрились дважды огорчить сборную России и вести в счете 2:1 к исходу часа игры. Итоговый результат успокаивает — 5:2, но тогда было не до шуток, как и в домашнем матче 2001 года, когда наша команда в мучениях добыла минимальную победу над островитянами.

Авторы голов в ворота Фарерских островов: Мостовой (2), Бесчастных (2), Кечинов, Писарев, Мухамадиев, Кирьяков, Колыванов, Шалимов, Цымбаларь, Ширко.

Россия vs Сан-Марино = 3 победы в 3 матчах. Голы: 20-0

Сан-Марино - «карлик» среди «карликов», хотя наш ближайший соперник на подъеме: забили в ворота Казахстана первый домашний гол за 6 лет и создали национальный праздник. А если серьезно, ждем сегодня убедительную игру и мощную победу. Можно такую, как в Саранске в первом круге (тогда было 9:0), можно еще крупнее.

Авторы голов в ворота Сан-Марино: Дзюба (4), Колыванов (2), Смолов (2), Карпин, Никифоров, Радченко, Добровольский, Кульков, Кирьяков, Шалимов, Бесчастных, Дм. Черышев, Ан. Миранчук, Кудряшов, автогол.

Россия vs Мальта = 1 победа в 1 матчах. Голы: 2-0

Все вышеперечисленные матчи с «карликовыми» сборными прошли в рамках отборочных турниров чемпионатов мира и Европы, а вот с Мальтой в 1996-м сборная России играла вполне осознанный товарищеский матч и победила в Валетте со счетом 2:0.

Авторы голов в ворота Мальты: Карпин, Кирьяков.

Россия vs Гибралтар = эти матчи впереди!

Россия vs «карлики» = 30 побед в 30 матчах. Голы: 109-8

Лучшие бомбардиры сборной России в матчах с «карликами»:

1-2. Артем Дзюба и Александр Кержаков — 9 голов

3-4. Владимир Бесчастных и Сергей Кирьяков — 6 голов

5. Дмитрий Сычев — 5 голов

6. Роман Павлюченко — 4 гола