15 лет спустя. Где эти «Крылья», которые нравились мне?

вчера, 19:30

В сезоне-2004 «Крылья Советов» выдали лучший результат в своей истории, завоевав «бронзу» РПЛ . «Соккер.ру» вспоминает любимцев Самары и «Металлурга».

Флешбек. Предыдущий сезон «Крылышки» закончили на 9-м месте, а руководивший клубом Герман Ткаченко уже в ноябре назначил новым главным тренером вместо Александра Тарханова, при котором волжане играли неизменно красиво, но часто бесхарактерно, Гаджи Гаджиева. При нем «Крылья» в сезоне-2004 набрали 2 очка в первых четырех турах и расположились в зоне вылета. Трудно было подумать после такого старта, что команду ждет самый успешный сезон в истории.

В первой трети сезона «Крылья» крупно проигрывали «Москве» (1:5) и «Торпедо» (2:5 на своем поле), но потом у волжан сложилась и игра, и коллектив, а очки стали сыпаться как из рога изобилия. В итоге после двух третей турнирной дистанции «Крылья Советов» взгромоздились на вершине турнирной таблицы, вот только свое лидерство после 20-го тура отметили тремя поражениями подряд и выпали из тройки, в которую потом героическими усилиями снова забрались, вытеснив оттуда «Зенит», который тоже не прошел испытание лидерством.

Развязка наступила в 29-м туре, когда «Зенит» проиграл «Москве» на своем поле (фанаты с берегов Невы потом обвиняли Самару в стимулировании «Москвы»), а «Крылышки» обыграли «Ротор». Теперь между двумя командами царило равенство по очкам, но «сине-бело-голубые» уступали по дополнительным показателям. В последнем туре команда Гаджи Гаджиева на арене исторических свершений многих российских клубов, в Раменском (здесь становились чемпионами и «Зенит», и «Рубин»), обыграла «Сатурн» и официально взяла «бронзу» РПЛ , которая в следующие дни была с размахом отпразднована.

«Бронзовые» «Крылья». Где они сейчас?

Тренер Гаджи Гаджиев (Россия, 74 года). Последним местом работы Гаджиева в качестве главного тренера остается пермский «Амкар». В июне Гаджи Муслимович стал президентом нового клуба «Махачкала», который выступает в зоне «Юг» второго дивизиона.

Алексей Поляков (Россия, 45 лет). Внушительная часть карьеры вратаря Полякова связана с московским «Локомотивом», с которым он себя связал после того, как повесил перчатки на гвоздь. Сейчас Алексей работает тренером вратарей в «Казанке» (вторая команда «Локомотива»).

Александр Анюков (Россия, 37 лет). Автор решающего гола в «бронзовом» сезоне «Крылышек» вскоре после этого перешел в «Зенит», которому служил верой и правдой 14 лет, обзавелся серьезной коллекцией наград. В этом сезоне вернулся в «Крылья Советов». Ностальгия.

Мэттью Бут ( ЮАР , 42 года). В середине «бронзового» сезона перешел в «Крылья» из «Ростова». Доигрывал в ЮАР , после этого о нем ничего не известно.

Денис Колодин (Россия, 37 лет). «Пушка страшная» после Самары долго играл в «Динамо», выиграл еще одну драгоценную «бронзу» - со сборной России на Евро-2008, а сейчас тренирует детишек в СДЮШОР «Химок».

Мойзес (Бразилия, 40 лет). Защитник, который начинал российский этап карьеры в «Спартаке», собирается стать тренером. Недавно получил лицензию категории «A».

Карен Дохоян (Армения, 43 года). Играл в Самаре с 2000-го по 2006-й и сохранил немало приятных воспоминаний. Дохоян поработал в Футбольной федерации Армении, а потом стал спортивным директором агентства «LegalSport» в Москве.

Патрик Овие (Нигерия, 41 год). После «Крыльев Советов» играл еще в московском «Динамо», а закончил карьеру в Казахстане под руководством Сергея Юрана. Сейчас живет в Нигерии, в футбольных проектах не замечен.

Сергей Виноградов (Россия, 37 лет). Последние матчи провел за «Витебск» в 2017-м, с тех пор отдыхает от футбола.

Антон Бобер (Россия, 37 лет). Дюжину лет Бобер отдал «Крыльям Советов» в качестве футболиста и не собирается на этом останавливаться. Около месяца назад Антон начал карьеру тренера в центре подготовки футболистов самарского клуба.

Андрей Тихонов (Россия, 49 лет). Играл в футбол до 40 лет, стал легендой двух российских клубов - «Спартака» и «Крыльев Советов». Успел поработать в Самаре в качестве главного тренера, вернул волжан в элитный дивизион в сезоне 2017/18. Сейчас ждет новых предложений, работая в качестве эксперта на телевидении.

Огнен Короман (Сербия, 41 год). После ухода из «Крылышек» отметился в «Ахмате», «Портсмуте» и «Црвене Звезде», а еще гонял мяч в Южной Корее. Завершать карьеру профессионального футболиста вернулся в Самару. Сейчас Огнен живет в Сербии и занимается бизнесом.

Денис Ковба (Беларусь, 40 лет). Сыграл под три сотни матчей за «Крылья Советов», это главный клуб в карьере белорусского опорника, а ныне старшего тренера ФК «Витебск».

Соуза (Бразилия, 44 года). Вся карьера этого креативного полузащитника, за исключением 2.5 лет в «Крыльях Советов», прошла в Бразилии, где Соуза сменил десяток команд. Сейчас Жозе ведет тихую жизнь на родине.

Андрей Каряка (Россия, 41 год). После завершения карьеры работал в тренерском штабе Гаджи Гаджиева в «Амкаре», но после расформирования пермского клуба отошел от футбольных дел.

Робертас Пошкус (Литва, 40 лет). Литовский форвард после «Крылышек» играл в «Зените» и «Динамо», а позже в «Урале» и «Сибири». Не упустил возможности Робертас поучиться тренерскому искусству у Гаджи Гаджиева по окончании футбольной карьеры: Пошкус возглавлял молодежную команду «Амкара» в 2017-2018 годах, потом отправился в Польшу, где работал вторым тренером в «Заглембе Сосновец», а сейчас ждет новых предложений.