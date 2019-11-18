10 лет назад Россия проиграла Словении. Было грустно

вчера, 17:30

Одна из самых печальных страниц в истории сборной России — в обзоре «Соккер.ру».

У сборной России сложилась печальная традиция: раз в десять лет, непременно осенью, проводить матчи, после которых всей стране и больно, и стыдно, и обидно, и хочется завязать с футболом. В октябре была 20-я годовщина печального матча с Украиной в «Лужниках», когда Александр Филимонов нелепой ошибкой лишил нас героического выхода на Евро-2000, сегодня ровно 10 лет со дня крушения одной из самых любимых версий сборной России — команды Гуса Хиддинка, которая подарила болельщикам победу над англичанами и «бронзу» чемпионата Европы.

Предыстория

В середине «нулевых» сборная России пребывала в упадке. На ЧМ -2002 и Евро-2004 наша команда не вышла из группы, а мундиаль в Германии и вовсе прошел мимо нас, в отборочной группе было поражение 1:7 от португальцев, а вторую строчку мы уступили Словакии, не сумев обыграть эту команду в решающем матче. Так закончилось короткое приключение Юрия Семина, который руководил национальной командой 8 месяцев, и наступила эпоха больших перемен: в 2006 году сборная России впервые в истории назначила главным тренером иностранца.

Голландец Гус Хиддинк взялся за работу и использовал впрок все свое мастерство и репутацию счастливчика. В отборочном цикле Евро-2008 мы обыграли сборную Англии в переполненных «Лужниках», а потом чудом протиснулись в финальный турнир благодаря победе хорватов над теми же англичанами на «Уэмбли». На полях Австрии и Швейцарии команда Гуса Хиддинка дважды с крупным счетом проиграла испанцам, но так как второе поражение случилось в полуфинале, а ему предшествовали победы над Грецией, Швецией и Голландией, выступление на Евро-2008 получилось успешным и воодушевляющим.

Лето-2008 — время непривычных для России футбольных гуляний, но оно быстро закончилось и начались будни отбора ЧМ -2010, где мы попали в одну группу с Германией. Против немцев дважды сыграли достойно, но дважды уступили с минимальным счетом — 1:2 и 0:1, в итоге, сборная России финишировала на второй строчке и отправилась в стыковые матчи. Жеребьевка, как показалось, была к нам благосклонна: выпала худшая по рейтингу Словения (49-е место в рейтинге ФИФА , в то время как мы были 12-ми), а ведь могли сойтись с Украиной, Ирландией, Боснией и Герцеговиной.

«Да разве мы каких-то словенцев не обыграем?!»

Конечно, был легкий трепет накануне стыковых матчей за право сыграть на чемпионате мира, но общее настроение было именно таким. Причем, что самое страшное, не только среди болельщиков, зараженных верой в сборную России на Евро-2008, но и среди игроков, руководителей, футбольных людей. Уважаемые эксперты называли сборную Словении «деревенской командой», игроки национальной сборной были уверены в своем успехе, а президент РФС Виталий Мутко говорил, что с удовольствием постирает футболки сборников после попадания на чемпионат мира. Сейчас ясно, что грань уверенности осталась где-то позади, мы все перешли в разряд шапкозакидательства, но словенцы и не думали проигрывать «великой России» заранее.

Первая игра: Печник, который поджег сборную России

Сборная Словении уже в «Лужниках» при стечении 72 тысяч зрителей показала себя колючей командой. Россияне владели территориальным преимуществом, но гости создавали опасные шансы в контратаках. Два гола Динияра Билялетдинова перед перерывом и сразу после, казалось, держали ответ перед немногочисленными скептиками: «Ну, мы же говорили...» На деле же счет 2:0 успокоил подопечных Хиддинка настолько, что в концовке мы пропустили судьбоносный гол от Печника, а могли и вничью закончить матч — выручил Акинфеев. Зная, как все закончилось, возможно, лучше бы в «Лужниках» случилась ничья в пользу словенцев. 2:1 — самое коварное преимущество в двухматчевых дуэлях.

Вторая игра: Дедич, подкинувший полено в топку

Если в Москве словенцы еще стеснялись, то в Мариборе с первых минут начали прессовать сборную России, которая, увы, приехала отстаивать свое зыбкое преимущество. Почти весь тайм команда Хиддинка провела на своей половине поля без контригры, чтобы пропустить «в раздевалку» от Златко Дедича. Во втором тайме были предприняты попытки отыграться, но ушедший поезд было уже не догнать. Остались вопросы по судейству норвежца Терье Хауге, который удалил Кержакова и Жиркова, при этом не реагировал на бесконечные провокации словенцев и не остановил игру, когда местные болельщики осыпали Акинфеева посторонними предметами. Впрочем, не повернется язык повесить всю скорбь Марибора и того противостояния со Словенией на судей. Если относишься к противникам без должного уважения, то будь готов к жестокой расплате.

Сумерки идолов

Вскоре после жестокого поражения от Словении вышел скандальный выпуск телепередачи «Человек и закон», в котором утверждалось, что футболисты сборной России после первого матча в «Лужниках» выпивали, курили кальян и проводили время в компании девушек с невысокой социальной ответственностью, полностью забыв обо сне и спортивном режиме. Впоследствии большинство представленных заявлений были признаны недостоверными, но так как передача вышла на Первом канале, которому люди старшего поколения еще свято верили, в отличие от бесовского Интернета (а много ли поменялось с тех времен?), в миллионах умов светлый образ героев Евро-2008 рухнул ниже плинтуса и на протяжении долгих лет там и оставался.