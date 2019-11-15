Арлекино, Арлекино, надо быть смешным для всех

вчера, 18:00

«Соккер.ру» рассказывает о знаменитом вратаре сборной Бельгии Жане-Мари Пфаффе.

Это сегодня имя Пфаффа несколько забылось, а тридцать лет назад он наряду с нашим Ринатом Дасаевым и немцем Харальдом Шумахером конкурировал за звание лучшего вратаря мира. Кстати, первым лауреатом одноименной номинации ФИФА в 1987 году стал именно Жан-Мари.

Помимо своей превосходной игры Жан-Мари запомнился еще своими экстравагантными (не такими безбашенными, как у родезийца Гроббелара, а полностью контролируемыми) выходками, эффектными жестами и неизменной улыбкой на лице. Пфафф не терял оптимизма, даже когда в его ворота влетало пять мячей. Как это было в матче чемпионата Европы 1984 года с французами. Впрочем, подобные случаи были крайне редки в карьере Арлекино.

Футболист по совместительству

Жан-Мари появился на свет 4 декабря 1953 года в небольшом городке Леббеке в огромной семье. Братьев и сестер у Жана-Мари было 11. Как шутил сам вратарь: «хватило бы на футбольную команду». Родители содержали магазин по торговле коврами. Прокормить большую семью было непросто, поэтому всем детям с ранних лет пришлось приобщаться к труду. Поэтому Жану-Мари после школы приходилось становиться за прилавок.

«Футбол я любил может от того, что нечасто доводилось в него играть. Поэтому каждая игра со сверстниками была своего рода праздником. Мне нравилось играть в нападении, но так как я играл нечасто, все роли форвардов были распределены. Пришлось становиться в ворота» - говорил Пфафф.

Во время одного из таких «праздников» Жана-Мари случайно заметил селекционер «Беверена». В семидесятые годы этот клуб был не пристанищем гастарбайтеров из Берега Слоновой Кости, а вполне респектабельной командой. Родители неохотно отпустили Жана-Мари в футбольную школу. Да и там учиться толком не получалось – все время приходилось отлучаться домой, торговать коврами. Несколько раз Пфафф был на грани отчисления. Обошлось. Но во взрослую команду «Беверена» Жана-Мари взяли с неохотой. Ибо к тому времени молодой человек работал сразу в трёх местах – в три часа утра шёл на молочную ферму, где кормил, а то и доил, коров, после чего садился на мопед и ехал на почту – разносить письма. А потом ткацкая фабрика. На тренировку дояр, почтальон и ткач приезжал уже изрядно уставшим.

Вратарь-нелегал

Пфафф стоял на грани отчисления, тренерам не могло понравиться чрезмерное трудолюбие молодого голкипера. Но накануне важного матча с «Брюгге» получил травму основной вратарь. Пришлось брать Жана-Мари на выезд. А там выяснилось, что и второй голкипер не в состоянии играть. Пришлось ставить в ворота Пфаффа. Но Жан-Мари не мог играть под своим именем.

Во-первых, он еще не был включён в заявку «Беверена». А во-вторых, Пфафф отпросился со всех своих работ, притворившись больным. Тренер «Беверена» отправлялся на игру с «Брюгге» словно на эшафот. Не верил в молодого голкипера. А Жан-Мари взял да выдал фантастический матч – отразил все, что летело в его ворота. Домой будущий Арлекино возвращался с профессиональным контрактом, избавившим от необходимости кормить коров и разносить письма.

Но подлог вскрылся. Видеозапись показала, что ворота защищал какой-то неизвестный футболист. «Беверену» едва не засчитали технический проигрыш, а Пфаффу - дисквалификацию. Обошлось. Сжалились над талантливым парнем. Тренер «Беверена», ранее скептически относившийся к Жану-Мари из-за малого роста – всего 179 сантиметров, изменил свое решение и оставил парня основным вратарем.

Пфафф довольно быстро стал своим парнем для болельщиков «Беверена». И играл здорово, и посмотреть на него было приятно. Обозреватели упрекали Жана-Мари в излишней игре на публику, склонность к эффектным приемам. «Да, я играю на публику. Да, я делаю так, чтоб зрителям нравилась моя игра. Что в этом зазорного? Они заплатили за билеты, пришли посмотреть не тягомотину какую-нибудь, а интересный футбол – с красивыми голами и эффектными бросками вратарей. Вот я и доставляю им удовольствие, дарю зрелище, ради которого пришли» - отвечал Пфафф на критику.

Красный-прекрасный дьявол

В сборную Бельгии молодого вратаря вызвали в 1976 году. «Красные дьяволы» в ¼ финала Чемпионата Европы противостояли вице-чемпионам мира – голландцам. Встреча в Роттердаме завершилась разгромом Бельгии 0:5. Жан-Мари со скамейки запасных наблюдал, как в ворота Кристиана Пио влетает один мяч за другим. Встреча в Брюсселе превратилась в формальность. Но не дать бой соседям подопечные Ги Тиса не могли.

Пфафф занял место в воротах «красных дьяволов» с первых минут и сыграл отлично. Даже отразил 11-метровый в исполнении Рене Ренсенбринка. Конечно, более мощные голландцы, в составе которых играли Круифф, Реп, Ренсенбринк, Крол, дожали хозяев и снова выиграли, на этот раз 2:1. Но молодой голкипер бельгийцев получил хорошую прессу.

Карьера Жана-Мари шла по возрастающей. В 1978 году Пфаффа признают лучшим футболистом Бельгии, а через год «Беверен» впервые становится чемпионом страны. В сборной позиция первого номера прочно занята нашим героем. Тренер Ги Тис частенько ругал Жана-Мари за разные фокусы в рамке, называл его Арлекино. Но «Красные дьяволы» уверенно преодолевают отборочный турнир Евро-80 и отправляются в Италию, где проходила финальная часть. Вы могли ранее прочитать о выступлении бельгийской команды на том турнире.

Выражение «группа смерти» тогда еще не вошло в обиход, иначе бы оно приклеилось к компании, куда угодили бельгийцы. Сборные Англии, Испании и хозяева турнира – итальянцы. «Красным дьяволам» в этом сообществе была уготована роль статистов. Но бельгийцы. Две ничьи с итальянцами и англичанами, плюс выигрыш у испанцев вывели бельгийцев на первое место, а стало быть, и в финал. Мощная немецкая машина не перемолола, а еле-еле справилась c куда более скромной по составу бельгийской командой. Дважды Хорст Хрубеш все-таки смог поразить ворота Пфаффа, что не помешало Жану-Мари стать лучшим голкипером турнира. И это при наличии Дзоффа, Шумахера, Клеменса.

Чемпионат мира 1982 мог стать продолжением звёздного часа бельгийца, но помешала травма. «Красные дьяволы» прекрасно начали турнир – обыграли в матче-открытия чемпионов мира – аргентинцев, в составе которых уже играл Диего Марадона. Пфафф отработал в игре со сборной Аргентины на «отлично». Впрочем, как и в двух остальных матчах первого группового этапа с командами Сальвадора и Венгрии. Сборная Бельгии вышла с первого места, имея в пассиве один пропущенный мяч. Но в матче с венграми Жан-Мари получил серьезное повреждение, не позволившее ему продолжить выступление на Мундиале. На втором этапе ворота «Красных дьяволов» защищали сменщики – Тео Кюстер (он пропустил три мяча в игре с поляками) и Жаки Мунарон (один гол в игре со сборной СССР ). Рассчитывать на сколь-нибудь серьёзный успех без Пфаффа команда Ги Тиса не могла.

На лезвии ножа

Пфаффа и раньше звали в серьезные клубы, но он долго оставался верен «Беверену».

Лишь в 29 лет он решился на отъезд, тем более что в такой суперклуб, как «Бавария», каждый год звать не станут. Мюнхенцы в ту пору испытывали проблемы с голкиперами. Зепп Майер несколько лет назад завершил карьеру, а его преемники заметно уступали в классе лучшим немецким вратарям – Харальду Шумахеру («Кёльн) и Ули Штайну („Гамбург“). Чтобы вернуться на передовые позиции в бундеслиге „Баварии“ нужен был голкипер высочайшего класса. Таким виделся Жан-Мари Пфафф, превосходно отыгравший на двух крупных турнирах.

Пфаффа в Мюнхене встретили как мессию. Но уже в первом матче бельгиец опростоволосился. В Бремене он выронил мяч за линию собственных ворот, чем обеспечил „Баварии“ проигрыш „Вердеру“. Довольно тяжело осваивался Пфафф в воротах мюнхенского суперклуба. „Я довольно быстро понял, что между бундеслигой и чемпионатом Бельгии лежит большая пропасть. Здесь все бьются с первой по девяностую минуту. И играть здесь крайне непросто“ - вспоминал Жан-Мари.

Возможно, Арлекино стоило было перейти в „Баварию“ раньше, 29 лет не самый лучший возраст для смены обстановки. По-разному складывалась карьера Пфаффа в Мюнхене. Было время, когда знаменитый голкипер был вытеснен из основы на несколько месяцев дублером Раймондом Ауманном. Но все же хорошего было больше. С Пфаффом „Бавария“ вернулась на утраченные в начале 80-х передовые позиции и трижды стала чемпионом ФРГ . В 1987 году баварцы дошли до финала Кубка Чемпионов, где уступили „Порту“. Болельщики „Баварии“ в своем опросе признали Жана-Мари третьим вратарем в истории клуба после Зеппа Майера и Оливера Кана. Были и вратарские подвиги. Пенальти, отраженный в матче с „Вердером“, принес мюнхенцам чемпионский титул. А на стадионе „Сантьяго Бернабеу“ Жан-Мари едва не пострадал от обезумевшего фаната, метнувшего во вратаря огромный острый нож. Реакция позволила бельгийцу увернуться от смертоносного оружия. После чего Жан-Мари продолжил защищать ворота „Баварии“ с неизменной улыбкой на лице.

Лучший в мире

Чемпионат Европы 1984 года Пфафф вспоминать не любит – „красные дьяволы“ выступили на нем неудачно, а сам Жан-Мари пропустил восемь мячей в трех матчах. Особенно досталось ему от будущих чемпионов – французов и их лидера – знаменитого Мишеля Платини. Французы разнесли своих соседей со счетом 5:0, а Платини трижды заставлял Пфаффа вытаскивать мяч из сетки. „Удары Мишеля были какими-то колдовскими, неберущимися. Я делал все правильно, но мяч каким-то чудом каждый раз миновал мои руки и влетал в сетку“ - после игры говорил Жан-Мари.

Через два года на чемпионате мира в Мексике Пфафф также трижды пострадал от одного нападающего. Жан-Мари вспоминал: „Я еще до начала матча со сборной СССР выучил фамилию их главного бомбардира. Знал, что Беланов очень быстрый и опасный форвард. Но Игорь превзошел мои ожидания. Одна из самых тяжелых игр в моей карьере. К счастью для нашей сборной, мы тот матч выиграли. А русская команда была очень сильной, она бы могла далеко пойти“. Трех голов Игоря Беланова не хватило нашей сборной для победы. Не обошлось без помощи бельгийцам со стороны шведского арбитра Фредрикссона. А „красные дьяволы“ продолжили свое восхождение, пока их в полуфинале не остановила сборная Аргентина – будущий чемпион мира.

„Мы проиграли тот матч, но какие два гола в мои ворота провел Диего Марадона! Такие мячи и пропускать приятно“. - заявлял затем Пфафф. После матча Жан-Мари подошел к Марадоне предложил обмен – свой свитер на футболку с десятым номером. Он сказал: „Буду показывать детям и внукам. Все-таки кто такой я по сравнению с великим Диего“. Тут Жан-Мари явно скромничает. Пфафф может быть не столь яркая звезда, как аргентинец, но свое имя в футбольный пантеон он, несомненно, вписал. И великий король футбола Пеле так же включил бельгийца в число 125 лучших футболистов всех времён.

В 1986 году Бельгия добилась наивысшего успеха в своей истории на чемпионатах мира – четвертое место, тогда за него давали бронзовые медали. Пфафф, даром, что пропустил больше всех на турнире, был признан одним из лучших вратарей чемпионата.

В 1987 году ФИФА учредила ежегодный приз – лучшему вратарю мира. Его первым лауреатом стал 34-летний Пфафф, чья карьера близилась к завершению. В том же году Жан-Мари передал ворота сборной в надежные руки Мишеля Прюдомма, оставил „Баварию“ и вернулся на родину – в „Льерс“. В 1988 году Пфафф поехал в турецкий „Трабзонспор“, отыграл там полгода, после чего завершил карьеру. Но с футболом расставаться не стал. Добродушный Жан-Мари охотно соглашался участвовать в разных бенефисах, матчах всех звезд и прочих футбольных шоу. Тем более его отличного голкипера и первоклассного шоумена всегда приглашали участвовать в подобных мероприятиях.

Колумнист, актёр и просто хороший человек

Жан-Мари собирался стать футбольным тренером, причем работать не где-нибудь, а в бундеслиге, желательно в „Баварии“. Но опыт с бельгийским „Остенде“ оказался неудачным. Клуб играл слабо, а тренер из Пфаффа оказался весьма заурядный. После провала с „Остенде“ Жан-Мари подался в колумнисты и комментаторы. Это у него получается куда лучше. Бывший голкипер ведет колонки не только в бельгийских, но и зарубежных изданиях, в том числе и в российской ежедневной спортивной газете. К нашей стране, равно как и к другим странам бывшего СССР , Жан-Мари относится с особой теплотой, - всегда переживает за наших в международных турнирах. Например, он болел за ЦСКА в победном для армейцев розыгрыше Кубка УЕФА , и горячо поддерживал сборную Украины на последнем чемпионате Европы. Кстати, Пфафф знает несколько фраз на русском языке, - этим он обязан своему бывшему зятю Кириллу Вараксину, выступавшему за ЦСКА и КамАЗ.

Пфаффа, как выдающегося вратаря, нередко спрашивают, кто из молодых голкиперов напоминает ему себя. И ответ был неожиданным. Десять лет назад Жан-Мари считал своим наследником Игоря Акинфеева, даром, что голкипер ЦСКА не склонен к пфаффской эксцентрике: „Сейчас иные времена, Футбол стал жестче, рациональнее, поэтому Игорь играет без разных эффектных трюков. Но в остальном его игра очень напоминает мою. Не обладая мощными физическими данными, Акинфеев опирается, прежде всего, на свой талант – реакцию, выбор позиции, умение руководить партнерами. У этого парня блестящее будущее“.

Про Пфаффа писали, что в нем умер большой актёр. Но артиста поспешили похоронить, ибо с недавних пор Жан-Мари стал постоянно появляться на экранах в ином, совершенно новом качестве. В сериале в жанре реалити-шоу „семья Пфаффов“ Жан-Мари играет … самого себя. В съемках занят не только Жан-Мари, но и все его многочисленное семейство, жена, три дочери, 75-летний отец главы семейства и даже четырехлетняя внучка. Несколько месяцев жители Бельгии ежедневно садятся у экранов телевизоров, чтобы посмотреть, что там у Пфаффов делается. Но Жан-Мари не намерен ограничиваться реалити-шоу. Не так давно он приступил к работе над полнометражным художественным фильмом, где бывшему вратарю отведена главная роль.

В материале использованы фрагменты будущей книги Олега Лыткина „Мои любимые вратари“.