Перебежавшие дорогу

вчера, 19:00

«Соккер.ру» рассказывает о сборной Бельгии, преградившей путь советской команде в 1986 году.

Наверное, главным разочарованием наших любителей футбола в 1986 году было поражение сборной СССР в одной восьмой финала чемпионата мира в Мексике. Команда Валерия Лобановского громко заявила о себе, разгромив венгров, сыграв на равных с чемпионами Европы французами. Казалось, что и с бельгийцами наши футболисты справятся.

Но сборная Бельгии (не без помощи бригады судей) смогла победить команду СССР . Наша сборная досрочно покинула Мексику, а бельгийцы дошли далеко. Впервые в истории они поднялись на четвёртое место, что принесло им бронзовые медали. Этот результат оставался лучшим в истории бельгийской команды, пока в прошлом году поколение Лукаку, Азара и Куртуа не заняло третье место. И тоже получило бронзу.

Или Бельгия, или Голландия

Но мы поговорим о той команде, где играли Ян Кулеманс и Жан-Мари Пфафф, Эрик Геретс и Энцо Шифо. Этой сборной руководил мудрый Ги Тис, который уже десять лет находился у руля и успел привести «красных дьяволов» к историческому успеху - выходу в финал чемпионата Европы-1980. Там бельгийцы проиграли западногерманской сборной. «Соккер.ру» писал про этот турнир. В 1982-м году сборная Бельгии обыграла в матче-открытии чемпиона мира сборную Аргентины, вышла во второй групповой этап, но там, уже без травмированного Пфаффа, проиграла и полякам, и нашим. В 1984-м и Пфафф не спас сборную Бельгии от неудачи. Уступав французам и датчанам, вице-чемпионы Европы ограничились участием в групповом этапе.

Чтобы поехать в Мексику команде Ги Тиса нужно было пройти сложный отборочный турнир. Второе место в первой отборочной группе не обеспечивало прямого выхода. Нужно было ещё сыграть со второй командой из пятой группы. Или становиться первыми, где помимо сборной Бельгии собрались команды Польши (серебряный призёр чемпионата мира-1982), Греции и Албании.

Бельгийцы начали с домашней победы над сборной Албании 3:1, затем последовала нулевая ничья в Афинах и проигрыш албанцам в Тиране с результатом 0:2. Так печально завершился 1984-й год. Но уже в новом году последовали победы с одинаковым счётом 2:0 над греками и поляками. Судьба первого места решалась в Хожуве. Выиграй бельгийцы, и путь на чемпионат мира открыт. Но встреча завершилась с результатом 0:0, и сборная Польши стала первой благодаря большему количеству мячей. И очки, и разница голов оказались одинаковыми.

Пришлось играть переходные матчи со сборной Голландии. Соседи, пропустившие два крупных турнира - ЧМ -82 и ЧЕ -84, очень хотели поехать на чемпионат мира. Первый матч, проходивший в Брюсселе, принёс победу хозяевам. Единственный гол на счету Франка Веркаутерена. Через четыре дня в Роттердаме голландцы были близки к цели. После голов Петера Хутмана и Роба Де Вита «оранжевые» вели с нужным им счётом 2:0. Но Жорж Грюн своим точным ударом всё переиначил. Победа 2:1 не принесла команде Нидерландов даже морального удовлетворения. Голландцы снова остались в роли телезрителей, а Ги Тис повёз сборную Бельгии на очередной крупный турнир.

Маэстро Тис взял в Мексику 22 футболиста. Это вратари Жан-Мари Пфафф («Бавария»), Жаки Мунарон («Андерлехт») и Жильбер Бодар («Стандард»). Защитники: Эрик Геретс ( ПСВ ), Мишель Де Вольф («Гент»), Мишель Ренкин («Стандард»), Жорж Грюн, Стефан Демоль (оба «Андерлехт»), Лео Клёйстерс («Втаресхей»), Хуго Брос («Брюгге»). Полузащитники: Франки Ван дер Элст, Лео Ван дер Элст, Ян Кулеманс (все «Брюгге»), Франк Веркаутерен, Энцо Шифо, Рене Вандерейкен (все «Андерлехт»), Филипп Десмет («Варегем»), Патрик Верворт («Беерсхот»). Нападающие: Эрвин Ванденберг («Андерлехт»), Нико Класен («Стандард»), Раймонд Момменс («Локерен»), Даниэл Вейт («Варегем»).

Мексиканские будни

Ворота защищал Пфафф, один из лучших голкиперов тех лет. Справа носился бородатый Геретс. Слева Де Вольф. В центре обороны Тис использовал пару Грюн - Демоль. Но при необходимости мог выйти Клёйстерс, либо отойти назад старший из братьев Ван дер Элстов - Франки. Опорные полузащитники Веркаутерен и Вандерейкен. Ближе к атаке юный сын итальянских мигрантов Шифо и капитан Кулеманс. В атаке пару Ванденбергу обычно составлял Класен. При этом Тис активно прибегал к ротации и использовал на чемпионате мира большинство полевых игроков.

Сборная Бельгии попала в группу В, где ей в соперники достались хозяева чемпионата, команды Ирака и Парагвая. Матч мексиканцам «красные дьяволы» уступили, пропустив к перерыву два мяча - после розыгрышей штрафного и углового. Правда, перед самым окончанием первого тайма Ванденберг использовал ошибку мексиканского вратаря Пабло Лариоса и один гол отыграл, но этим дело и закончилось. Победа сборной Мексики 2:1.

Во втором туре «красные дьяволы» довольно легко забили два мяча в ворота иракцев. Сначала отличился Шифо, потом Класен реализовал пенальти. Но гол Ахмеда Радхи в меньшинстве поставил победу бельгийцев под сомнение, и только мастерство Пфаффа помогло команде Тиса выиграть этот матч

В игре со сборной Парагвая бельгийцам проигрывать было нельзя. Иначе их ожидало досрочное возвращение домой. Но первым добился успеха Веркаутерен, обводящим ударом отправивший мяч в ворота южноамериканцев. Во втором тайме вратарь парагвайцев Роберто Фернандес выбил мяч так сильно, что тот прилетел в штрафную Пфаффа. А там Роберто Кабаньяс лёгким движением довёл дело до конца - 1:1. Но затем оборона «гуарани» расступилась перед Даниэлом Вейтом, а тот перебросил Фернандеса - 2:1. Но защита сборной Бельгии ответила такой же любезностью. Два игрока обороны не поделили Кабаньяса - лучший бомбардир сборной Парагвая забил свой второй мяч. Ничья 2:2 удовлетворила обе стороны. Парагвайцы вышли в 1/8 финала со второго места, а бельгийцы - с третьего, попав на сборную СССР .

Тот самый матч

Мало кто сомневался в победе советской сборной. Уж слишком контрастно смотрелись соперники на первом этапе. Но хитрый Тис снова применил свои хитрости - офсайдную ловушку у своих ворот и способы преодолевать положение вне игры в атаке.

Начало встречи - за нашими. Моменты у ворот Пфаффа возникали постоянно. И наконец, на 27 минуте Игорь Беланов после передачи Василия Раца пушечным ударом отправил мяч в верхний угол. Начало положено. Но с развитием успеха как-то не сложилось. Хотя Беланов попал в штангу, а удар Павла Яковенко принял на себя Верворт. И тут контратака «на грани офсайда», которую завершил Шифо.

Игорь Беланов, получив мяч от Александра Заварова, перекинул мяч через Пфаффа. Сборная СССР снова вышла вперёд. И тут этот злосчастный гол, вызвавший столько споров и пересудов. Кулеманс принял мяч, находясь в метровом офсайде. Испанский боковой судья поднял флажок. Советские футболисты остановились. Но шведский арбитр Эрик Фредрикссон не заметил отмашки помощника и свистка не дал. Кулеманс оказался один на один с Ринатом Дасаевым и сравнял счёт - 2:2.

Этот гол сломал нашу сборную психологически. Настроение резко упало, увеличилось количество ошибок. И это особенно проявилось в дополнительное время, когда расстроенная оборона сборной СССР дважды бросила нашего вратаря на произвол судьбы. Де Моль и Класен забили по мячу. Беланов с пенальти один гол отыграл, но это уже не имело значения. Кампания команды Валерия Лобановского завершилась. Во многом из-за спорного решения судьи Фредрикссона.

Благородная бронза

А сборная Бельгии пошла дальше и в четвертьфинале попала на испанцев. Весной команды провели товарищеский матч, в котором сборная Испании легко выиграла 3:0. В одной восьмой финала испанская команда сокрушила датчан 5:1. Но на этот раз удача отвернулась от «красной фурии». А «красные дьяволы», напротив, поймали кураж. В первом тайм Кулеманс кивком послал мяч в дальний от Андони Субисарреты угол - 1:0. Испанцы ушли от поражения за четыре минуты до конца второго тайма. Невысокий Хуан Антонио Сеньор вложил все силы в дальний удар, а закрытый игроками Пфафф среагировал с опозданием - 1:1. Дело дошло до 11-метровых. Жан-Мари Пфафф взял только один пенальти - от Элоя. Но этого оказалось достаточно, чтобы выиграть серию 5:4 и вывести бельгийцев в полуфинал. А это уже медали.

В полуфинале команде Ги Тиса противостояла сборная Аргентины с блистательным Диего Марадоной. Капитан аргентинцев забил оба мяча. Первый - сыграв на опережение. Второй после сольного прохода, обыграв четверых соперников. После игры Пфафф обменял свой свитер на футболку Диего Армандо, назвав того самым сильным оппонентом в своей жизни. Сборная Аргентины вышла в финал, но команда Бельгии достойно уступила будущему чемпиону мира.

В матче за третье место встречались сборные Франции и Бельгии. Двумя годами раньше французы легко разобрались с соседями - 5:0 и три персонально от Мишеля Платини. «Соккер.ру» писал о том чемпионате Европы. Но на этот раз спор за серебро вели две уставшие команды, огорчённые неудачами в полуфинале. На этот раз соперникам не хватило 90 минут. В основное время ничья 2:2. Бельгийцы 1:0 вели после быстрого гола Кулеманса, потом пропустили два мяча, но Класен сделал счёт равным. В дополнительное время французы дожали «красных дьяволов» - 4:2. Но и бронзовые медали сборной Бельгии несли очень высокую пробу.

Энцо Шифо был признан лучшим молодым игроком чемпионата, а в Италии долго возмущались, почему такой талант выступал за чужую команду. Блестящий турнир провели Ян Кулеманс, Франк Веркаутерен и Нико Класен. Да и Жан-Мари Пфафф стал одним из сильнейших вратарей Мундиаля, даром что пропустил больше всех. Это была лебединая песня той славой команды. Постепенно сборная Бельгии стала сдавать позиции и в начале XXI века превратилась в середняка. Но пришло поколение Лукаку, Азара и Куртуа, сделавшее бельгийцев одной из сильнейших сборных в мире.