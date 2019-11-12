Чёрная Бельгия

вчера, 10:14

«Соккер.ру» рассказывает, как выходцы из бывшей большой колонии помогают маленькой метрополии.

У небольшой Бельгии была всего одна колония в Африке, но какая. Вторая по величине африканская страна – Конго. Бельгийцы несколько десятилетий пользовались богатствами своей заморской территории, не особо заботясь о её населении. Населению это надоело, и в 1960 году Конго стал независимым государством.

Там были бурные политические процессы. Патрис Лумумба, имя которого носил московский университет дружбы народов, был первым премьер-министром молодой страны. Но Лумумба был убит, а в стране пришёл к власти генерал Мобуту, при котором Конго спешно покинуло белое население. Кстати, сама страна была переименована в Заир и носила это имя вплоть до свержения Мобуту в девяностые. Заир стал первой страной из «чёрной» Африки, пробившейся в финальную часть чемпионатов мира. Ранее это удавалось только представителям арабского севера – командам Египта и Марокко. Это историческое событие произошло в 1974 году. Команда выступила на полях Западной Германии очень слабо, но прецедент был создан. Вслед за Заиром потянулись Камерун, Нигерия, Гана.

Выходцы из бывших колоний стали пробиваться в европейские сборные – Португалии, Франции, Англии, Голландии. Но только не Бельгии. В восьмидесятые бельгийцы хотели поставить «под ружьё» испанца Хуана Лосано и завлекли в команду юного сына итальянских иммигрантов Винченцо Шифо. Первый конголезец, даже первый футболист с тёмным цветом кожи, появился в составе «красных дьяволов» только осенью 1987 года. Вышел на замену в игре с португальцами и всё. Звали первопроходца Димитри Мбуйю.

Димитри никогда не жил в Африке, он родился уже в Бельгии, в семье выходцев из Конго. Играл за «Локерен», «Стандард», «Брюгге». В сборной страны он вышел, выполнил свою миссию и пропал. И потом довольно долго в сборной Бельгии играли фламандцы, валлоны, Энцо Шифо, сын польских переселенцев Александр Чернятинский, «русский медведь» Дирк Медвед да натурализованный хорват Йосип Вебер. Но в 1993 году красную футболку примерил смуглый парень, уроженец Бразилии Луис Оливейра. Этот весьма забивной нападающий служил сборной своей новой родины на протяжении семи лет, причем играл он преимущественно в Италии – в «Кальяри» и «Фиорентине».

И только через десять лет после мимолетного появления Мбуйю стали приглашаться в сборную Бельгии сразу два игрока явно африканского вида. Тренер Жорж Лекенс просто не мог не привлечь к играм за национальную команду столь ярких нападающих, какими были футболисты «Мускрона» братья Мпенза. Они имели по два имени – африканскому и французскому. Старший Мбо, он же Жером, и младший Локонда, он же Эмиль. Два быстрых и забивных нападающих пришлись ко двору не только в клубах. Они довольно быстро стали забивать и за национальную команду.

Братья Мпенза, особенно младший Эмиль, были видными фигурами в рядах «красных дьяволов» на рубеже веков. И не их вина, что сборная Бельгии тогда была так себе команда и не всегда участвовала в крупных турнирах. После чемпионата мира 2002 года, где бельгийская команда перебежала дорогу россиянам, «красные дьяволы» долгое время выступали только в отборочных матчах. В сборную часто привлекали разных бывших югославов с бельгийскими паспортами. Африканцы тоже попадались. Полузащитник Даниэль Кимони, потом защитник Венсан Компани. Первый промелькнул, а второй немало послужил сборной Бельгии и даже стал её первым темнокожим капитаном. Иногда в обороне вместе с Компани играл мулат с фламандской фамилией Энтони Ванден Борре. И у Венсана, и у Энтони отцы были родом из бывшей колонии, но оба молодых человека выросли в Бельгии и ментально являются европейцами. Опорный полузащитник Габи Мудингай заметно отличался от Компани и Вандер Борре тёмным-тёмным цветом кожи, что не удивительно. Он родился в Заире и уже потом перебрался в бывшую метрополию. Но играл, правда, недолго за «красных дьяволов». Зато полузащитник Мусса Дембеле играл за сборную 11 лет и оставил её только после того, как выиграл бронзовую медаль чемпионата мира 2018 года. Примерно в ту же пору в команде появился ещё один игрок средней линии – Аксель Витсель. Темнокожий, но не африканец. У бывшего игрока «Зенита» вообще интересное происхождение. Отец приехал в Бельгию из Вест-Индии, с острова Мартиника, мама до замужества носила венгерскую фамилию Сабо.

В конце прошлого десятилетия по Бельгии разлетелся слух. В юношеской команде «Андерлехта» играет невероятно одарённый футболист, который забивает по 60-70 голов за сезон в соревнованиях среди сверстников. Фамилия молодого человека была весьма известна – Ромелу Лукаку. Его отец Роже Лукаку играл за разные бельгийские коллективы в девяностых и немало забивал. При этом папа играл за сборную своей страны, которая снова сменила название – с Заира на Демократическую Республику Конго. Но сын, появившийся на свет в Антверпене, уже не хотел играть за родину предков. Только Бельгия.

Именно с появлением в составе «красных дьяволов» этого темнокожего здоровяка и началось возрождение бельгийской сборной. Не один Лукаку на своих мощных плечах её вытащил из болота. В это время появилось немало интересных футболистов. Сборную пополнили как коренные жители Бельгии – Тибо Куртуа, Томас Вермален, Тоби Алдервейрелд, Ян Вертонген, Кевин Де Брюйне, Эден Азар, так и потомки переселенцев – марокканцы Маруан Феллайни, Насер Шадли, Мехди Карсела-Гонсалес, испанцы Янник Феррейра Карраско и Кевин Миральяс, индонезиец Раджа Наингголан. Но тягловой силой, согласитесь, стал Лукаку. Ромелу, хотя потом подтянулся и его младший брат, защитник Жордан.

Вслед за Ромелу в команде появились ещё несколько парней африканского происхождения. И не только бледнолицых, как Компани и Дембеле. К примеру, Миши Батшуайи и Дивок Ориги больше похожи на только что прибывших из Африки, нежели на уроженцев Бельгии, которыми они являются. А Кристиан Бентеке родился в Киншасе. Он, наверное, мог бы спокойно играть за конголезскую команду. Вместе с тёзкой-новобранцем – защитником Кристианом Кабаселе. Бельгийские африканцы они тоже разные – и внешне, и ментально.