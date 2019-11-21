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Вместо «Спартака» на Florida Cup выступит «Нью-Йорк Сити»

21 ноября 2019, 09:36

На турнире Florida Cup вместо «Спартака» выступит «Нью-Йорк Сити». Московский клуб отказался от выступления на турнире из-за проблем с получением виз.

Также в турнире примут участие бразильские «Коринтианс», «Палмейрас» и колумбийский «Атлетико Насьональ». Соревнования будут проходить с 15 по 18 января.

Вместо турнира в США красно-белые проведут сборы в ОАЭ.

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Все комментарии
Краснодар-65
Краснодар-65
   221 / 831
вчера в 07:46
    Гавриленко
    Гавриленко ответил 25процентный клоун
       4 / 831
    21 ноября в 13:43
    С радостью! Найду время.
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил Гавриленко
       6 / 831
    21 ноября в 13:43
    Пошел искать ветку))
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил Гавриленко
       6 / 831
    21 ноября в 13:42
    Если не лень будет, сделай статью по игре Кутепова и Игнашевича на ЧМ18, чтобы разгромить мифы о том что Кутепов вылез на плечах Игнашевича, а также про "триумфы" березуцких в сборной и почему сборная без них добилась самых больших высот. Ну это если не лень. Для меня это очевидные вещи
    Гавриленко
    Гавриленко ответил 25процентный клоун
       4 / 831
    21 ноября в 13:41
    Джикия опередил на 27 мест Кьеллини из картонного мешка. Великий князь с 43 аккаунтами пилотов формулы1 разгневался и пришёл на ветку, но там ему дали отпор быстро)))))
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил Гавриленко
       6 / 831
    21 ноября в 13:40
    Джикия и Кутепов будущее сборной на 10 лет
    Гавриленко
    Гавриленко ответил 25процентный клоун
       4 / 831
    21 ноября в 13:36
    Джикия в топ-100 игроков отбора. Наш человек. Красава.
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил Гавриленко
       6 / 831
    21 ноября в 13:35
    Аякс абрамович засудил
    Cremen
    Cremen
       59 / 831
    21 ноября в 12:16
    От Палмейраса хрюшки бы десятью мячами не отделались.
    sir_Alex
    sir_Alex
       23 / 831
    21 ноября в 12:16
    Опять виноваты америкосы)))
    mihaluch
    mihaluch
       98 / 831
    21 ноября в 11:24
    И всё равно "Спартак" чемпион.
    time out
    time out ответил Армейская душа
       41 / 831
    21 ноября в 11:07
    После "трансферной политики" Цорна у Федуна с шекелями совсем туго
    У Федуна хватит шекелей, чтобы всю вашу конюшню, вместе с Гинером, купить. Да только зачем ему нужен этот обнищавший конский цирк? Скоро он и вообще никому будет не нужен.
    Ваня лучший
    Ваня лучший ответил Don trambon
       30 / 831
    21 ноября в 10:47
    Во всем виноват Гулиев
    Ваня лучший
    Ваня лучший ответил Nekit92
       30 / 831
    21 ноября в 10:45
    Они отказались в знак солидарности с Гулиевым, которому штаты отказали в визе по известной причине. А хряки считают это невинной шалостью
    Nekit92
    Nekit92
       195 / 831
    21 ноября в 10:41
    спартак понял что ничего ему там не светит и решил отказаться сразу. А вот если пригласят на кубок тины тв, спартачок не долго думая подорвется выигрывать почетный трофей))
    Гавриленко
    Гавриленко ответил 25процентный клоун
       4 / 831
    21 ноября в 10:38
    Порту и Брага сыграют в финале ЛЕ, если Аякс не вылетит туда (но он порвёт всех в группе)
    Байкал-38
    Байкал-38
       55 / 831
    21 ноября в 10:37
    «Коринтианс», «Палмейрас» и колумбийский «Атлетико Насьональ» так хотели потренироваться на Спартаке.
    Гавриленко
    Гавриленко
       4 / 831
    21 ноября в 10:36
      Армейская душа
      Армейская душа
         105 / 831
      21 ноября в 10:35
      После "трансферной политики" Цорна у Федуна с шекелями совсем туго
      25процентный клоун
      25процентный клоун ответил Jeck Denielse
         6 / 831
      21 ноября в 10:34
      И надо признать по делу, и не проигрывают донным ноунэймам
      25процентный клоун
      25процентный клоун
         6 / 831
      21 ноября в 10:33
      Мы лучше в ОАЭ всех опять разорвем
      Питер Ман
      Питер Ман
         60 / 831
      21 ноября в 10:27
      Ах ха ха, Федуна выгнали с сша, придется организовывать турнир с динамо киев, шахтер и фк Конотоп
      КЭТиК
      КЭТиК
         106 / 831
      21 ноября в 10:16
      Турнир в США без американского клуба никому не интересен.
      Abverin
      Abverin
         48 / 831
      21 ноября в 10:09
      Америка решила не осквернять континент спартаком.
      cska plus
      cska plus
         14 / 831
      21 ноября в 09:56
        Jeck Denielse
        Jeck Denielse
           31 / 831
        21 ноября в 09:54
        А в ЛЕ Брага....)))
        blitz
        blitz
           285 / 831
        21 ноября в 09:48
        Вместо спартака в чемпионате скоро будет Торпедо.
        Don trambon
        Don trambon
           95 / 831
        21 ноября в 09:47
        единственный шанс федунчику и его сброду был получить хоть какой-то трофей, но американцы и тут федунчика обломали.

        Во всём виноват Трамп!?)

        или просто спам решил слиться от позора вот таким способом?)
        Морозовский
        Морозовский
           3 / 831
        21 ноября в 09:46
        Америкосы таким низЬменным способом решили лишить великий "Спартак" очередного титула.
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