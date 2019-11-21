Вместо «Спартака» на Florida Cup выступит «Нью-Йорк Сити»

21 ноября 2019, 09:36

На турнире Florida Cup вместо «Спартака» выступит «Нью-Йорк Сити». Московский клуб отказался от выступления на турнире из-за проблем с получением виз.

Также в турнире примут участие бразильские «Коринтианс», «Палмейрас» и колумбийский «Атлетико Насьональ». Соревнования будут проходить с 15 по 18 января.