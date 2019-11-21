«Вест Хэму» следует отправить Пеллегрини в отставку, и взять Почеттино.

вчера, 20:39

Сейчас многие говорят об отставке Маурисио Почеттино и говорят, где он сможет в итоге оказаться. И я знаю один отличный вариант. это Вест Хэм Юнайтед. В СМИ говорили, что последней игрой аргентинца у руля Тоттенхэма должна была состоятся матчем лондонского дерби с молотками. Эта афиша может стать своего родом подсказкой, какой клуб должен быть следующим в его карьере.

Думаю отставка чилийского тренера Мануэля Пеллегрини тоже назревает, еще в прошлом сезоне он провалил 4 матча на старте, чуть не угробил клуб, вылетал в кубке от клубов четвертого дивизиона, и сегодня они показывают еще худшие результаты. Он отвык тренировать средние клубы, ему нужны мешки с деньгами, как например «Реал» или «Ман Сити», который он последние годы тренировал. То что было с «Вилльяреаллом» осталось в прошлом, новых подводников мы не видим, по этому погружатся на дно ВХ не следует. Ладно, когда провалился Билич, но и то он выдал в первом сезоне 7 место, попали в еврокубки, что было достаточно высоким для клуба за многие годы со времен Реднаппа, и даже провал ему можно простить, все же молотобоец в душе. После его сменил Дэвид Мойес, игра клуба была так себе, и от шотландца не будешь ждать чего-то сверх выдающегося. А Пелллегрини утверждал буквально сразу, как только возглавил их, что ВХ преоброзится, и не будет больше вести борьбу за выживание. Тренер с опытом работы в АПЛ . А что мы в итоге видим, клуб идет ко дну опять и опять. Тем более тоже была инфа в сми, что чилийца тоже могут попросить на выход.

И я бы на месте боссов «молотков» приехал бы к Почеттино прямо сегодня утром, и уговорил бы возглавить «Вест Хэм». Он молодой тренер, это то что нужно им сегодня, пока он свободен, пока к нему не подкатил кто то со стороны. Конечно Маурисио скажет я не придам «шпоры», но ВХ это не «Арсенал», да и много игроков играли между этими клубами Дефо, Каррик, Шерингем, даже легендарный Джимми Гривз, тренировал Харри Реднапп, и я буду рад что Почеттино остался в АПЛ . Плюс у клуба также новый стадион, неплохой состав игроков. И нужен тренер с хорошей постановкой игры в атакующей манере.

Конечно все увернены, что ему нужен ТОП клуб, да он и без ТОП клуба показывал на что способен. Да, он заслужил шанс для большого клуба. Но вы понимаете, когда ты тренируешь средний клуб, на тебя меньше смотрят, а как ты только возглавил грант следят со всех сторон, плюс еще бывшие игроки, эксперты и прочие дают тебе советы, следят за каждым твои шагом, за каждой игрой. Посмотрите на «Реал», который может пригласить аргентинца, да они за полтора года сменили трех тренеров забрали у сборной Испании Лопетеги, его сменил Солари, вернулся Зидан, а игра оставляет желать лучшего, и даже после трех ЛЧ на него смотрят косо, а еще до француза пол года работал Бенитес. В МЮ таже ситуация после эпохи Фергюсона кто только не тренировал Мойес был, Ван Гал с большим опытом был, Моуриньо с большими амбициями и громкими победами был, а сегодня перешли на своих взяв Сульшера, и у них игра с 4 тренерами не меняется, она становится только хуже. Если Почеттино следит за футболом, и что происходит с этими клубами, он точно туда и сам не пойдет. Кто даст гарантии, что его не постигнет участь перечисленных тренеров, а всякие победы в кубке лиги, Лиге Европы, или кубок Ла-Лиги, для них ничего не значит, и не относят к трофеем первой велечины, а в МЮ хотят первого места и все.

Вот я считаю, что «Бавария», «Реал», «Ювентус» его точно не пригласят, там уже есть тренеры: Ковач он кое как с мюнхеновцами наладил, да и уже игроки не слишком уверенны в том, что аргентинец тот кто им точно нужен, скажем их тоже тренировал Гвардиола, Анчелотти, чьи методы не подошли. У Зидана с халвой есть еще шанс, и Перес ему даст его, а Юве только пригласил Сарри, и он еще не провалил ничего, за что его можно было бы убрать. И эти клубы слишком скучны, нету мотивации развиваться как тренеру. Конечно можно возглавить другие клубы этих чемпионатов Наполи, Севилью, Боруссию, но это все равно скучно, смена обстановки и все. В «Барселону» он сам не пойдет, так как он в душе эспаньолец об этом он сам часто говорил, как тренер и как игрок, да и не возьмут его, а в МЮ есть Сульшер, и как я уже говорил, там дела еще хуже чем в «Тоттенхэме», что может даже Аллегри не станет туда суваться. Есть вариант ПСЖ , но там полно игроков этих звезд, которые просто зарабатывают деньги, и с ними Эмери, Тухель, тоже не справились.

Куда там Почеттино, который как тренер еще ничего не выиграл, и на его игроки будут смотреть с высока в этих перечисленных клубах. По этому аргентинцу подходят малые клубы, которые может он перерос, но именно здесь он может показать свои способности, не за счет звезд и мешка денег, а за счет своей методики работы с игроками и самим клубом и его тут будут слушать. Его любят в Англии, как хорошего и грамотного специалиста, который ставит современный футбол. Это видно по его работе в «Саутгемптоне», который он поднял с 15 строчки на 8-ю за один сезон, сколько при этом раскрылось игроков, которых тут же продали, тоже самое сделал с «Тоттенхэмом» превратя завсегдатый середняк, который только раз за все время АПЛ побывал в четверке сильнейших, в команду ТОП класса, без трофеев удерживал в ТОПе 4 сезона и вывел в финал ЛЧ . Думаю и ВХ будет играть в еврокубковой зоне.

С другой стороны конечно, возможно в этих клубах середняках словно в тесках, когда они не могут предоставить нормальных трансферов, выложить деньжат, чтобы побеждать, а еще продают лидеров. А без правильной, грамотной и постоянно тратищей трансферной политики, сегодня мало, что можно изменить. Почеттино уже был в такой ситуации в «Тоттенхэме», где его не услышали. Да, он все испробовал, смог сделать все, что в его силах, но не получив денег, не смог добиться большего. Хотя ему давали денег, может не так много, как хотел, но давали, он лишь сезон провел без покупок, а до этого не все его приобретения были точными, ведь упрекать руководство «шпор» тоже не надо, что ему никого не покупали. И не известно, дай ему больше денег, кого он купит, да и в «Вест Хэме» может быть тот же сценарий, но вот Пеллегрини дали денег, а кого он там купил, вообще почти все трансферы не оправдали себя, исходим из результатов клуба, или его методика не подходит, тоже привык, что ему как в шейховском мешке, кого попросит того и дадут, а работать с средними игроками отвык.

Да, и думаю Лондон ему не наскучил, может смена обстановки и нужна, но смена чемпионата нет. Он здесь приспособился, конечно фанаты могут быть не довольны, как «Тоттенхэма» так и самого «Вест Хэма» все же дерби Лондона есть, но одни и другие поймут. Для «шпор» он все сделал что смог, его убрал Леви, а другим может дать новое, того чего так долго ждут от руководства клуба, которые должны ну хоть раз пошевелить мозгами, и пока такой тренер на горизонте убедить подписать контракт. Правда у меня иногда складывается впечатление, что у ВХ в руководстве тоже люди мягко говоря не слишком любят клуб, раз приглашают одних физруков, которые убивают клуб своей корявой игрой - результата нет, игры нет, игроки кто в лес кто по дрова, и покупают ну такие бревна побив рекорды трансферов внутри клуба, что удивляешься все больше и больше. Тем более у Почеттино именно тот самый опыт работы в АПЛ с такими клубами, который необходим им. Правда игроки молотков тоже могут сказать, а зачем нам тренер ,который до этого тренировал соперников по Лондону, но думаю язык с ними Маурисио найдет, так как в составе есть два аргентинца Сабалета и Лансини, которые как соотечественники могут ему помочь, плюс они видят, что пережил их сосед и захотят добиться таких же результатов и перемен, которые им нужны.

Да, может самому аргентинцу нужна пауза и отдых, я это прекрасно понимаю, поскольку он уже выжат как лимон, идеи немного зашли в тупик, и ему необходим перерыв, и глоток свежего воздуха, но вот контракт предложить стоит и заполучить, пока он еще не упаковал чемоданы, и не уехал. Я понимаю, что у ВХ та же проблема с игрой, те же не впечатляющие результаты, но нужна встряска, а тренеров, которые могут их возглавить нету, именно таких, как Маурисио Почеттино. Есть конечно Рафа Бенитес или Карло Анчеллоти, который может уйти из Наполи, но я бы сделал ставку на молодого аргентинца, исходя из его положительной работы со «святыми» и «шпорыми».