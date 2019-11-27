Вратарский спор. Егоров знает не все правила?

вчера, 17:32

Короткий ликбез на «Соккер.ру» поможет понять обновленное правило футбола лучше, чем получилось у главы судейского департамента.

Бабурин показал скриншот эпизода, когда Ионов на 99-й минуте матча «Динамо» против «Ростова» исполнял пенальти при счете 2:1 в пользу москвичей, а Шунин сразу после удара (в трансляции не показали момент разбега с нужного ракурса) явно был не на линии ворот, в шаге от нее. Егоров признал ляп, на который указал Егор:

«Не буду утверждать, что Шунин на линии. По ощущениям одна его нога линии не касается. Ассистент должен был показать, что пенальти надо перебить. К сожалению, он ошибся».

Знаете, кто еще ошибся? Глава судейского департамента РФС оговорился, раз заявил общественности, что если бы Антон был только одной ногой на линии, а не двумя, то пенальти нужно повторять. Сейчас все иначе.

Правила футбола изменили летом?

В Правило 14, где описывается процедура выполнения пенальти, внесли правку, что касается именно положения голкипера:

- в момент удара по мячу часть как минимум одной стопы вратаря обороняющейся команды должна касаться линии ворот или находиться на одном уровне с ней.

Как видите, достаточно касания одной ногой. Более того, если голкипер до удара оторвал стопу той ноги, что находится именно над линией ворот, но не сделал движение вперед, а прыгнул в сторону, то это не нарушение правил.

И последствия ослушания четко прописаны. Если забили, то гол просто засчитывают. Если мяч не пересек линию – был сэйв или удар в каркас, то перебивают, но вратарь получает предупреждение от рефери. Все элементарно, двумя ногами на линии стоять не нужно.

Это условие часто игнорируют?

Многие справедливо указали правдолюбу Бабурину, что в его глазу бревно. Вратарь «Ростову» изумлялся, что его против «Зенита» наказали за явное нарушение при пенальти, а за ногами Шунина теперь не следили.

Но против «Динамо» Егор тоже нарушал. Впрочем, поскольку Филипп забил, то судья проигнорировал действия Бабурина. Покидать линию до удара любят многие голкиперы. Но тут вопрос квалификации арбитров, ведь сразу два рефери следят за процедурой.

Если инструктаж правильный – нет ошибок, ведь вратаря достаточно поставить на линию одной ногой сразу, и фола не будет. Но судьи в РПЛ иногда словно ждут популярное нарушение, чтобы дать атакующей стороне право забить со второй попытки после сэйва.

Это уже злоупотребления властью, ведь соблазн рвануть до удара слишком большой. Например, в игре «Арсенала» и «Сочи» Джанаев получил три пенальти. Сослан взял первый удар, оставив пятку на линии – по правилам, но во втором (пропустил) и в третьем случаях (сэйв) голкипер сборной России стоял неправильно.

Судья следил, чтобы полевые не вбегали в штрафную.А чем занимались его помощники, которые смотрят на линию ворот – загадка:

Годами, хотя раньше нужно было держать две ноги на линии, вратари часто нарушали это правило. Но сильный судья предупредит голкипера перед ударом, и никаких проблем не будет. Тем более, сам шаг вперед не обязательно помогает вратарю, у которого при сильном и метком ударе шансы сугубо теоретические.

Нельзя использовать VAR без гола?

В правилах футбола в современной редакции четко написано, что главный арбитр может посмотреть повтор, если:

- совершено вратарем и/или бьющим игроком нарушение правил при выполнении 11-метрового.

Нарушением является рывок с линии, даже если мяч дальше попал в каркас ворот или вратаря. У судьи всегда есть право проверить себя и ассистента, если возникли сомнения. Заявления, что повторы можно смотреть, только если случился гол – бред.

Виноваты голкиперы или рефери?

Концентрируясь на бьющем и мяче, вратарь не всегда может уследить, касается ли его пятка линии. Правило в прошлой редакции давно устарело, поэтому смягчили требования. Голкиперу достаточно держать часть одной стопы на линии или над ней, а второй сразу можно сделать шаг вперед. А соблюдение закона – работа судьи.

Девушка-арбитр Стефани Фраппар в финале Суперкубка УЕФА проинструктировала Адриана и Кепу на серию пенальти так, что голкиперы ни разу не нарушили правила. Попытку Абрахама испанский вратарь «Ливерпуля» отразил ногой, стартуя отчасти из-за линии ворот – пятками был вне границ поля (а вот полностью стоять за линией при пенальти нельзя).

Мальчикам-арбитрам из России должно быть стыдно за этот сезон, ведь ошибаются в каждом туре. Егорову лично пора пересмотреть список новых правил футбола в летней редакции – объясняя и признавая ляп Казарцева, глава арбитров неправильно объяснил болельщикам суть эпизода. Законы вспоминают, только когда касаются Дзюбы?

Фанатов «Спартака» оштрафовали, Бабурина наказали повторным пенальти после удара Артема. Но с вратарей взятки гладки, делают все в интересах команд, если позволяет арбитр. Те постоянно ошибаются, а Егоров теперь еще и нормально объяснить признанный ляп не смог. Изредка в комментариях пишут, что хотят прочитать оценку эпизода именно от профессионального рефери.

А проблема в том, что и Хусаинов, и другие эксперты, и сами рефери РПЛ , и их начальник Егоров в этом сезоне столько раз говорили на черное – белое, что у вас только один выбор. Доверять букве закона – самим интересоваться и научиться оценивать эпизоды. Как минимум новые правила по игре рукой должны понимать лучше, чем судьи РПЛ (примеры - здесь).

А теперь промах Ионова должен научить все команды РПЛ явно протестовать, если при отраженном пенальти увидят, что вратарь покинул линию двумя ногами до момента удара. Если бы Алексей вместо надевания на голову футболки обратился к арбитру, и его напарники сделали так же, то в отказе Казарцева смотреть эпизод и повторять пенальти был виден злой умысел.

Теперь же Егоров махнул рукой – мол, с кем не бывает, ошибся помощник арбитра, и двинулись дальше. Чтобы все превратить в фарс? Сегодня официально назначили Вилкова отвечать за VAR в матче «Зенита» и «Спартака». Неужели в стране нет больше арбитра на такую важную игру, нужен именно отстраненный Михаил?

Правосудие не обеспечено по умолчанию, если судить по количеству и глупости ляпов. Например, президент «Оренбурга» на всю страну сказал, что Федотов может уйти из команды, поскольку тренер хочет работать в клубе, у которого «больше влияния на судейский корпус». Нормальная формулировка? Замечательная!