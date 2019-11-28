Маленький реванш

вчера, 22:14

«Краснодар» выиграл у «Базеля», но далеко не так уверенно, как проиграл ему на выезде. «Соккер.ру» – о скромном реванше «быков».

Матч с «Базелем» не был судьбоносным для «Краснодара» в турнирном смысле, в любом случае все решится в шестом туре, но «быки» помнили о поражении от швейцарцев со счетом 0:5 на старте групповой стадии Лиги Европы, так что их все равно гнало вперед чувство собственного достоинства и ответственность перед своей публикой. Да и определенное, пусть и не решающее влияние на шансы продолжить борьбу в плей-офф результат матча с «Базелем» возымел, но об этом в конце статьи.

Бесхитростность и беспечность

С одной стороны, в первом тайме «Краснодар» владел территориальным преимуществом и смотрелся явно предпочтительнее «Базеля», с другой – это был такой странноватый перевес почти без опасных моментов, который чаще идет на пользу команде, играющей вторым номером. «Базель» оставлял за собой право и возможности пырнуть «Краснодар» кривым ножом из-за угла, пока полузащитники «быков» подолгу искали адресатов для развития атак, а форварды играли с опущенной вниз головой, не видя ни ворот, ни партнеров.

Сулейманов разочаровал своей бесхитростностью при встречах с мячом: молодой Шапи смотрел себе под ноги и слишком явно искал возможности пробить с левой, что донельзя упрощало задачу защитникам «Базеля», которые спокойно отбирали мяч у форварда или в крайнем случае блокировали «сырые» удары. Лучший же момент открыть счет имел Вандерсон, которого на прекрасную позицию вывел Ари, но бразилец плохо обработал мяч, упустил возможность для акцентированного удара, только успел подсечь мяч над вратарем, но защитник Видмер совершил сэйв на линии ворот.

Терпение и преодоление

После перерыва картина игры изменилась: «Базель» растянул свою стартовую активность (в дебюте первого тайма гости тоже пытались диктовать условия) на достаточно продолжительный период. Настолько продолжительный, что следовало констатировать потерю «Краснодаром» инициативы. У «быков» потерялся внятный выход из обороны, стало много безадресных передач, процент брака вообще приближался к критической отметке, но что-то удержало команду на краю пропасти. Более того, «быки» сумели создать возможность и забить свой гол.

И здесь нужно под правильным углом посмотреть на личную историю преодоления, которая стала миниатюрой пьесы, разыгравшейся вокруг команды. Юрий Газинский в концовке первого тайма получил повреждение, которое, казалось, не позволит ему продолжить игру. Только что вернувшийся в строй после полугода отсутствия полузащитник с заметным трудом перемещался по полю, Даниил Уткин уже готов был сменить опытного товарища, но Газинский остался. То, что казалось неизбежным, не произошло и в перерыве: Юрий остался на поле, забыл о боли и даже принял участие в результативной атаке.

Газинский поджал «Базель» на подступах к его штрафной, обеспечил «Краснодару» вторую волну атаки, в которой вышедший на замену вместо бессмысленного в этот вечер Сулейманова Намли отдал проникающую передачу в штрафную на Ари. Бразилец догнал мяч уже у лицевой линии, резко остановился и позволил своему большому «другу» Альдерете заработать пенальти в уже неконтролируемом подкате. Сам пострадавший взялся исполнить приговор и был точен, а «Краснодар» в концовке терпел, защищался большими силами и отвечал контратаками. Самое интересное из того, что произошло после гола Ари — финальный свисток, зафиксировавший победу «быков» со счетом 1:0.

Герой и антигерой. Ари («Краснодар»)

Вот же удивительный случай. Так сходу и не скажешь, какой сегодня герой Ари — положительный или отрицательный. Если говорить о конкретно взятом матче с «Базелем», то форвард однозначно наиграл на признание. Это Ари создал самый опасный момент в первом тайме, когда должен был забивать Вандерсон, это Ари заработал пенальти, с которого сам же и забил, это Ари в концовке мог оформить дубль. Иными словами, бразилец был самым опасным и ярким игроком матча. Но есть и обратная сторона.

Простите, но очень хочется назвать Ари безответственным дураком. Делать я этого, конечно же, не буду. Но очень хочется. При всей своей улыбчивости и показной пушистости Ари может быть грязным и мерзким футболистом, вспомните хотя бы его шоу в финале Кубка России «Локомотив» – «Урал» в 2017 году. Сегодня Ари был еще и безответственным. Конечно, Альдерете его провоцировал на протяжении всего матча, но такова участь нападающих.

Зачем Ари стал трогать футболистов «Базеля» за лицо на глазах у главного арбитра – умом не понять. И да, первую желтую карточку он получил за снятую в порыве радости футболку. В итоге Ари помог обыграть «Базель», но пропустит матч против «Хетафе», в котором решится судьба «Краснодара», из-за двух необязательных желтых карточек. И кто его умным назовет после такого?

Что «Краснодару» нужно для выхода из группы?

В пятом туре выиграл не только «Краснодар», но и «Хетафе», у этих двух команд теперь по 9 очков, и они определят судьбу второй путевки в плей-офф в очном матче в Испании. Так как «Хетафе» выиграл в Краснодаре, в случае ничьей этот клуб окажется выше «быков» по личным встречам. Значит, «Краснодар» устроит только победа. Нужно выигрывать с любым счетом. Такой результат гарантирует второе место и даже позволит выиграть группу, если «Базель» потеряет очки в матче с «Трабзонспором».