Реванш не получился

вчера, 11:17

ЦСКА не смог отомстить «Лудогорцу» за унизительное поражение в Болгарии. «Соккер.ру» - о продолжении армейской серии без побед в Лиге Европы.

В первой части группового турнира ЦСКА и «Краснодар» синхронно крупно проиграли, озадачив, если не шокировав всех любителей футбола. Это потом стало понятно, что Лига Европы в целом не задалась, а те разгромы были только частью еще большей серии осечек. Но даже безотносительно турнирных раскладов наступал час расплаты. Тоже в один день. И «Краснодару» удалось отомстить «Базелю», пусть забить получилось не пять мячей, а один – обмен победами и тремя очками состоялся.

Насколько это было важно, можно понять по той яростной игре, которая разворачивалась в Краснодаре, по тем эмоциям. И совсем иначе все происходило спустя пару часов в Москве, где у ЦСКА стояла такая же задача – побить «Лудогорец». Надо заметить, что ситуации «Краснодара» и ЦСКА только на первый взгляд казались схожими. Все-таки турнирные расклады для «быков» были более оптимистичными, чем для армейцев. Последние сохраняли шансы на выход из группы только уж при совсем фантастических сценариях, тогда как в случае с «Краснодаром» они более реалистичны.

Возможно, этот фактор сказывался на том, как команды вели себя в этих играх. Сама постановка первоочередной задачи для ЦСКА выглядит жутковато: победить со счетом 4:0 или с разницей в пять мячей. Да, такое случается – сами армейцы пропускали недавно пять, что не отражало разницу в классе, уровне команд и игры. Так сложились обстоятельства. Но в том и соль таких результатов. Чаще всего они случаются не на заказ, а при стечении обстоятельств. Хотя где-то сейчас тихонько хихикают болельщики «Ливерпуля», вспоминая противостояние с «Барселоной».

И ЦСКА честно принялся за решение этой задачи, которая изначально казалась утопической. Первый тайм армейцы провели воодушевленно, оказывали давление на болгар, но лишняя суетливость на завершающей стадии, которая как раздражающий фактор нередко возникает в игре ЦСКА , портила все подходы, мешая реализовывать моменты. Этот нюанс обычно и отделяет результат 1:0 от 5:0. Нужно, чтобы все залетало: и голевое, и не очень.

А здесь не шли и верные шансы. Чисто тактически ЦСКА отыгрывал все грамотно, подводя мяч на дистанцию угрозы воротам «Лудогорца», а когда дело доходило до технического исполнения в завершающей фазе, все куда-то пропадало. «Лудогорец» со своей стороны тоже отрабатывал программу минимум. Ему не было нужды вскрывать игру с ЦСКА .

Болгары отрабатывали как можно компактнее в обороне, ЦСКА не позволял им слишком легко удирать на пространстве, но даже при контроле ситуации со стороны московского клуба, гостям удалось несколько раз заставить болельщиков ЦСКА вздрогнуть. Во втором тайме игра пошла уже более рваная, еще более нервная. Причем «Лудогорцу» удалось открыть счет, что многих заставило махнуть рукой в сторону экрана и пробормотать что-то вроде проклятия, которое лежит на ЦСКА в этой Лиге Европы.

Армейцы наверняка уже к середине первого тайма перестали думать про гипотетические 4:0, поэтому просто играли на результат в этом конкретном матче. Это помогло в концовке – проигрывать дома не ультрасильному сопернику было бы стыдно при любых турнирных перспективах, живых и мертвых. Поэтому рывок, который позволил счет сравнять, ЦСКА совершил. Но не более того.

Виктор Ганчаренко (главный тренер ЦСКА ):

Сегодняшний матч — продолжение всех предыдущих встреч в группе. Футболисты отдавали много сил, проводили атаки, прессинговали. По предпосылкам возникло даже больше моментов, чем с «Ференцварошем», но на выходе снова ноль. Забивая лишь два гола в пяти матчах, сложно занять одно из первых двух мест. Хотя по количеству моментов и ударов, конечно, могли рассчитывать на выход из группы. Сегодня пропустили гол — сразу шок. Минут на десять выключились из игры. Но, по крайней мере, проявили характер, чтобы отыграться. Возможность выпустить на замену Дзагоева и Ахметова, чтобы усилить игру, — это повод для оптимизма. Хотя грустно осознавать, что едем в Испанию на матч, который ничего не значит.

Кристиян Бистрович (полузащитник ЦСКА ):

Мы заслужили иметь в своей копилке больше очков в этой Лиге Европы. В каждом матче мы имели много моментов, но не забивали. Сегодня получилось то же самое. Нам надо работать над концентрацией и реализацией, и тогда все будет нормально. Внутри была вера в себя и в чудо, что сможем забить четыре мяча. И если бы в первые пятнадцать минут забили, то все было бы возможно.

Яка Бийол (полузащитник ЦСКА ):

Нам снова не удалось забить сразу. Если бы мы забили в первом тайме, все было бы возможно. Теперь надо сконцентрироваться на чемпионате, чтобы подняться повыше в таблице. Что касается последнего матча в Лиге Европы, мы все хотим победить в Барселоне и уйти с хорошим настроением на зимнюю паузу.

Слова очень похожи на те, что мы видели и слышали сразу после большинства предыдущих неудачных матчей ЦСКА . Реализация. Концентрация. Но пока от повторения слов качественно иной картина не становится. Приходится по несколько раз за матч хвататься за голову, размышляя о том, как тут или там можно было не забить. Из этого складывается уже определенный стиль. Неправильно говорить, что ЦСКА отдал игру и ему «Лига Европы не нужна». Это совершенно странная формулировка.