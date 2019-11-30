«Бавария» - «Байер»: прогноз от БК Pinnacle

вчера, 09:04

«Бавария»

Под руководством Ханса Флика очень интересно наблюдать за действиями «Баварии». Чувствуется, что команда пытается исправить ситуацию. Поражение от «Айнтрахта» (1:5) навсегда останется в сердцах болельщиков клуба.

Единственным светлым пятном в этом сезоне для «Баварии» является выступление в Лиге Чемпионов. После пяти победа на этом турнире каоманда является лидером своего квартета, да и вообще лучшей командой группового раунда.

«Байер»

«Фармацевты» расположились на девятой позиции Бундеслиги. В Лиге Чемпионов подопечные Питера Боша имеют определенные шансы, чтобы зацепиться за выход в плей-офф турнира, но для этого крайне важно успешно выступить в последнем матче группы.

«Байер» крайне зависим от своего настроения. Хотелось бы видеть больше характера в действиях «аптекарей», пока с этим есть определенные проблемы.

Котировки БК Pinnacle:

Победа Баварии – 1,29

Ничья – 5,98

Победа Байера – 9,80

Интересные факты

«Бавария» одержала две последние победы в Бундеслиге с сухим счетом

«Байер» забивает в девяти последних матчах регулярного сезона

Прогноз

Ожидаем тяжелейшую борьбу и интригу, так как все-таки «Бавария» не выглядит сейчас непобедимым коллективом. Учитывая максимальную самоотдачу со стороны «Байера», ожидаем, что команда сумеет как минимум избежать разгрома. Играем в букмекерской конторе Pinnacle победу «Байера» с учетом форы в +2 мяча с коэффициентом 1,70.