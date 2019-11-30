«Валенсия» - «Вильярреал»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 09:16

«Валенсия»

На сегодняшний день «оранжевые» расположились на четвертой позиции в Ла Лиге. Последние две победы помогли команде несколько упрочить свои позиции в турнире.

«Валенсия» должна улучшать свою игру в атаке, особенно это касается позиционного нападения. Если противник команды сумеет отличиться первым и закрывается на своей половине поля, тогда «Валенсии» крайне сложно вскрыть массированную оборону.

«Вильярреал»

«Желтая субмарина» в прошлом сезоне, пожалуй, чудом сумела остаться в Ла Лиге. Сейчас дела у команды идут несколько лучше. Команда расположилась на двенадцатой позиции, имея в своем активе 18 набранных очков.

«Вильярреал» вынужден стремительными темпами прибавлять, так как по-другому зацепиться за зону Лиги Европы будет невероятно сложно. Правда четырехматчевая серия без побед говорит о проблемах внутри коллектива.

Котировки БК Pinnacle:

Победа Валенсии – 2,40

Ничья – 3,49

Победа Байера – 3,04

Интересные факты

«Валенсия» еще ни разу не проигрывала в этом сезоне на своей домашней арене

«Вильярреал» проиграл в 4 из 5 выездных встречах в этом сезоне в рамках Ла Лиги

Прогноз

Тяжелая игра будет для «оранжевых». Команда должна будет действовать очень надежно с целью продлить свою беспроигрышную серию на домашней арене. Гости мотивированы исправить свои неудачи в последних встречах. Ожидаем, что удастся зацепиться за набранные очки «Вильярреалу». В букмекерской конторе Pinnaсle играем «Вильярреал» с Х. Коэффициент на этот исход равен 1,63.