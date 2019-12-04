«Манчестер Юнайтед» - «Тоттенхэм»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 09:56

«Манчестер Юнайтед»

«Красные дьяволы» продолжают переживать затяжной кризис. Некогда самый сильный клуб Англии сейчас не способен составить конкуренцию даже претендентам на зону Лиги Чемпионов, не говоря уже о борьбе с «Ливерпулем» и «Манчестер Сити» за золотые награды.

На минувших выходных МЮ поджидала очередная неудача, которая случилась в домашнем поединке с «Астон Виллой» - ничья 2:2. Не хватает команде Сульшера ряда ключевых игроков, которые находятся в лазарете из-за травм.

Восемнадцать очков и десятое место – таковы показатели «Манкунианцев» после четырнадцати сыгранных туров в АПЛ .

«Тоттенхэм»

«Шпоры» получили весомый эмоциональный толчок после назначения Жозе Моуриньо. С «Особенным» лондонский клуб выиграл три матча подряд, включая поединок Лиги Чемпионов против «Олимпиакоса (4:2).

В чемпионате Англии положение „Тоттенхэма“ уже не выглядит столь безнадежным. Взяв шесть очков в предыдущих двух матчах, лондонцы поднялись на шестое место, а отставание от первой четверки теперь составляет всего шесть зачетных пунктов. В прошедшую субботу „Шпоры“ без особых проблем разобрались с Борнмутом (3:2).

Котировки БК Pinnacle:

Победа „Манчестер Юнайтед“ - 2.680

Ничья – 3.440

Победа „Тоттенхэма“ - 2.750

Интересные факты:

В последнем матче на „Олд Траффорд“ „Шпоры“ взяли уверенную победу (3:0).

3 из 4 предыдущих домашних матча МЮ в АПЛ закончились вничью.

в закончились вничью. „Тоттенхэм“ не проигрывал в 3 последних гостевых матчах во всех турнирах

Прогноз

Жозе Моуриньо сегодня вернется в Манчестер с целью мести. Это очевидно, ведь португальский тренер неоднократно заявлял о том, что его несправедливо уволили из МЮ не дав достаточно времени на становление команды.

Даже по подбору игроков „Тоттенхэм“ сейчас превосходит „Манчестер Юнайтед“, у которого, к тому же, отсутствует ряд ключевых игроков. В такой ситуации напрашивается ставка в пользу гостей, которую можно перестраховать „нулевой“ форой. БК Pinnacle предлагает на этот исход выгодные коэффициент 1.99.