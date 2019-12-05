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Прикомандированные. Сборная арендованных игроков

вчера, 22:01
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Икарди Мауро
Икарди Мауро
Нападающий
Коутиньо Филиппе
Коутиньо Филиппе
Полузащитник
Мхитарян Генрих
Мхитарян Генрих
Полузащитник

«Соккер.ру» собрал яркую команду из футболистов, которые выступают за свои нынешние клубы на правах аренды. 

Вратарь

Альфонс Ареоля (Франция) - из ПСЖ в «Реал»

Воспитаннику ПСЖ Ареоля не впервой покидать родной клуб ради аренды: он уже выступал за «Ланс», «Бастию» и «Вильярреал», но всегда возвращался в ПСЖ. Скорее всего, вернется и на этот раз, ведь в Париже не отказываются от Альфонсо, просто сейчас решили сделать ставку на опыт Наваса. Ареоля придется посидеть сезон в Мадриде «под» Тибо Куртуа, но как бы то ни было именно француз на сегодняшний день — самый статусный вратарь из числа тех, кого занесло в командировку.  

Защитники

Джибриль Сидибе (Франция) - из «Монако» в «Эвертон»

Сидибе не покинул «Монако» после успешной кампании 2016/17 с чемпионством и полуфиналом Лиги чемпионов, хотя входил в шорт-листы «Барселоны», «Челси» и МЮ, не ушел Джибриль и летом 2018-го. Кажется, он пересидел в монегасках, а когда созрел для перехода, пришлось довольствоваться «Эвертоном», который арендовал француза прошедшим летом. Право выкупа у «ирисок» имеется. 

Крис Смоллинг (Англия) - из «Манчестер Юнайтед» в «Рому»

Итальянским клубам не привыкать жить «взаймы», причем это касается не только маленьких команд, которые часто набирают составы на сезон из временщиков. У вполне солидной «Ромы» пять далеко не последних игроков в составе арендованы у других клубов, в том числе основные центральные защитники. Впрочем, «Рома» работает над тем, чтобы  Смоллинг остался в Вечном Городе на более длительный срок. Пока не удается договориться  с «Манчестер Юнайтед» по цене, но взаимное желание Криса и «волков» наверняка приведет к заключению полноценного контракта. 

Джанлука Манчини (Италия) - из «Аталанты» в «Рому»

Напарник Смоллинга в прошлом сезоне завоевал в составе «Аталанты» путевку в Лигу чемпионов, но променял дебют в турнире для сильнейших клубов Старого Света на «Рому». Текущий статус прикомандированного для Джанлуки формальность, «Рома» взяла на себя обязательства по выкупу итальянского защитника за 13 миллионов евро (еще 2 были уплачены сразу за аренду). 

Ашраф Хакими (Марокко) - из «Реала» в «Боруссию» (Дортмунд)

Марокканский защитник, способный сыграть на любом из флангов обороны, выступает в Дортмунде уже второй сезон. Ашраф показывает в Бундеслиге и Лиге чемпионов высокий уровень, он заслужил шанс примерить на себя белоснежную футболку «Реала», в котором мечтает провести лучшие годы своей карьеры. «Боруссия» не прочь выкупить марокканца у «сливочных», но вчера «Марка» сообщила, что «Реал» принял принципиально решение вернуть Хакими из аренды и сделать его частью команды. 

Полузащитники

Раджа Наингголан (Бельгия) - из «Интера» в «Кальяри»

Вернуться на Сардинию Наигголана заставили семейные обстоятельства — болезнь жены, которая родом с острова и решила проходить неприятные процедуры в знакомом окружении. Но как же круто играет Раджа за старый-новый клуб! «Кальяри» на четвертом месте в турнирной таблице, а бельгийский полузащитник забил 4 гола и отдал 5 результативных передач. 

Джованни Ло Чельсо (Аргентина) - из «Бетиса» в «Тоттенхэм» 

А вот Ло Чельсо не впечатляет в Англии от слова «совсем». Впрочем, дадим ему время, ведь у «Тоттенхэма» выдался тяжелый старт сезона, а теперь и тренер сменился. «Шпоры» отдали «Бетису» 16 миллионов евро за годичную аренду аргентинца, а следующим летом могут выкупить его за 60 млн. Вот только если хавбек не обретет себя в АПЛ, скорее всего, ему придется вернуться в Испанию для перезапуска карьеры. Пока все очень плохо: 167 минут в АПЛ к декабрю для игрока с потенциальной стоимостью под 80 млн — это печаль. 

Генрих Мхитарян (Армения) - из «Арсенала» в «Рому»

Армянский полузащитник не смог убедить Унаи Эмери и отправился в «Рому», за которую забил уже два гола в пяти матчах. Мог бы и больше, вот только из-за травмы пропустил несколько недель. Но удивил Генрих даже не голами — мы и так знаем, что он умеет, а тем, что спустя три месяца пребывания в Риме заговорил на итальянском. Впрочем, Мхитарян — известный полиглот. 

Филиппе Коутиньо (Бразилия) - из «Барселоны» в «Баварию»

А вот Коутиньо уже показал класс в «Баварии», хотя признается, что может и должен играть еще лучше. Бразилец на днях заявил, что ему все нравится в Мюнхене, и он готов остаться в «Баварии» на более длительный срок, чем предполагаемый договором об аренде с «Барселоной» один сезон. Впрочем, «Бавария» пока ничего не обещает: нужно посмотреть на более длительной дистанции на футболиста, который по опции в договоре с «Барсой» стоит 120 миллионов евро. 

Иван Перишич (Хорватия) — из «Интера» в «Баварию» 

Не пригодился Конте в «Интере», зато вернулся в Германию, где уже выступал за «Боруссию» и «Вольфсбург». У Перишича серьезные планы, говорит, что в последние годы Лигу чемпионов выигрывают команды, обязательный атрибут которых — хорват в составе. Так что теперь со времен Манджукича у «Баварии» снова есть шансы на европейский успех. 

Нападающий

Мауро Икарди (Аргентина) - из «Интера» в ПСЖ

На острие атак аргентинский форвард, попавший в опалу в «Интере», зато прекрасно влившийся в состав ПСЖ. В Париже настолько довольны Икарди, что уже ведут переговоры о полноценном выкупе его трансфера за 65 миллионов евро, но раз на сегодняшний день статус Мауро - «арендованный», можем использовать его в атаке символической сборной. 

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Правдин Семён
Правдин Семён
   158 / 983
сегодня в 09:23
Большинство останется там,где играют сейчас.
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