Прикомандированные. Сборная арендованных игроков

вчера, 22:01

«Соккер.ру» собрал яркую команду из футболистов, которые выступают за свои нынешние клубы на правах аренды.

Вратарь

(Франция) - из ПСЖ в «Реал»

Воспитаннику ПСЖ Ареоля не впервой покидать родной клуб ради аренды: он уже выступал за «Ланс», «Бастию» и «Вильярреал», но всегда возвращался в ПСЖ . Скорее всего, вернется и на этот раз, ведь в Париже не отказываются от Альфонсо, просто сейчас решили сделать ставку на опыт Наваса. Ареоля придется посидеть сезон в Мадриде «под» Тибо Куртуа, но как бы то ни было именно француз на сегодняшний день — самый статусный вратарь из числа тех, кого занесло в командировку.

Защитники

(Франция) - из «Монако» в «Эвертон»

Сидибе не покинул «Монако» после успешной кампании 2016/17 с чемпионством и полуфиналом Лиги чемпионов, хотя входил в шорт-листы «Барселоны», «Челси» и МЮ , не ушел Джибриль и летом 2018-го. Кажется, он пересидел в монегасках, а когда созрел для перехода, пришлось довольствоваться «Эвертоном», который арендовал француза прошедшим летом. Право выкупа у «ирисок» имеется.

(Англия) - из «Манчестер Юнайтед» в «Рому»

Итальянским клубам не привыкать жить «взаймы», причем это касается не только маленьких команд, которые часто набирают составы на сезон из временщиков. У вполне солидной «Ромы» пять далеко не последних игроков в составе арендованы у других клубов, в том числе основные центральные защитники. Впрочем, «Рома» работает над тем, чтобы Смоллинг остался в Вечном Городе на более длительный срок. Пока не удается договориться с «Манчестер Юнайтед» по цене, но взаимное желание Криса и «волков» наверняка приведет к заключению полноценного контракта.

(Италия) - из «Аталанты» в «Рому»

Напарник Смоллинга в прошлом сезоне завоевал в составе «Аталанты» путевку в Лигу чемпионов, но променял дебют в турнире для сильнейших клубов Старого Света на «Рому». Текущий статус прикомандированного для Джанлуки формальность, «Рома» взяла на себя обязательства по выкупу итальянского защитника за 13 миллионов евро (еще 2 были уплачены сразу за аренду).

(Марокко) - из «Реала» в «Боруссию» (Дортмунд)

Марокканский защитник, способный сыграть на любом из флангов обороны, выступает в Дортмунде уже второй сезон. Ашраф показывает в Бундеслиге и Лиге чемпионов высокий уровень, он заслужил шанс примерить на себя белоснежную футболку «Реала», в котором мечтает провести лучшие годы своей карьеры. «Боруссия» не прочь выкупить марокканца у «сливочных», но вчера «Марка» сообщила, что «Реал» принял принципиально решение вернуть Хакими из аренды и сделать его частью команды.

Полузащитники

(Бельгия) - из «Интера» в «Кальяри»

Вернуться на Сардинию Наигголана заставили семейные обстоятельства — болезнь жены, которая родом с острова и решила проходить неприятные процедуры в знакомом окружении. Но как же круто играет Раджа за старый-новый клуб! «Кальяри» на четвертом месте в турнирной таблице, а бельгийский полузащитник забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.

(Аргентина) - из «Бетиса» в «Тоттенхэм»

А вот Ло Чельсо не впечатляет в Англии от слова «совсем». Впрочем, дадим ему время, ведь у «Тоттенхэма» выдался тяжелый старт сезона, а теперь и тренер сменился. «Шпоры» отдали «Бетису» 16 миллионов евро за годичную аренду аргентинца, а следующим летом могут выкупить его за 60 млн. Вот только если хавбек не обретет себя в АПЛ , скорее всего, ему придется вернуться в Испанию для перезапуска карьеры. Пока все очень плохо: 167 минут в АПЛ к декабрю для игрока с потенциальной стоимостью под 80 млн — это печаль.

(Армения) - из «Арсенала» в «Рому»

Армянский полузащитник не смог убедить Унаи Эмери и отправился в «Рому», за которую забил уже два гола в пяти матчах. Мог бы и больше, вот только из-за травмы пропустил несколько недель. Но удивил Генрих даже не голами — мы и так знаем, что он умеет, а тем, что спустя три месяца пребывания в Риме заговорил на итальянском. Впрочем, Мхитарян — известный полиглот.

(Бразилия) - из «Барселоны» в «Баварию»

А вот Коутиньо уже показал класс в «Баварии», хотя признается, что может и должен играть еще лучше. Бразилец на днях заявил, что ему все нравится в Мюнхене, и он готов остаться в «Баварии» на более длительный срок, чем предполагаемый договором об аренде с «Барселоной» один сезон. Впрочем, «Бавария» пока ничего не обещает: нужно посмотреть на более длительной дистанции на футболиста, который по опции в договоре с «Барсой» стоит 120 миллионов евро.

(Хорватия) — из «Интера» в «Баварию»

Не пригодился Конте в «Интере», зато вернулся в Германию, где уже выступал за «Боруссию» и «Вольфсбург». У Перишича серьезные планы, говорит, что в последние годы Лигу чемпионов выигрывают команды, обязательный атрибут которых — хорват в составе. Так что теперь со времен Манджукича у «Баварии» снова есть шансы на европейский успех.

Нападающий

(Аргентина) - из «Интера» в ПСЖ