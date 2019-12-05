10 южноамериканских талантов, которых ждёт Европа

вчера, 19:28

«Соккер.ру» уверен, что эти парни скоро пересекут океан и понравятся старушке Европе.

Ищем футболистов не старше 23 лет, прежде не игравших в Старом Свете.

10. Николас Домингес («Велес Сарсфилд»; Аргентина; 21 год)

Центральный полузащитник из «Велес Сарсфилда» во второй половине 2019 года регулярно получает вызовы в национальную сборную Аргентины. В октябре состоялся дебют за «Альбиселесте»: Николас вышел на замену в товарищеской игре с Эквадором и забил свой гол. В «Велесе» Домингес не вылазит из стартового состава, это уже сформировавшийся игрок с приличным опытом во взрослом футболе. Собственно, вопрос о переезде аргентинца в Европу уже решен: минувшим летом «Болонья» выкупила права на полузащитника, но оставила его в родном клубе еще на год.

9. Федерико Матиас Сарачо («Расинг»; Аргентина; 21 год)

Сарачо тоже уже дослужился до вызовов в сборную Аргентины, а еще универсальным игроком из «Расинга» (Авельянеда) интересуется «Милан». Более или менее известного и раскрученного игрока с таким набором качеств, как у Федерико, в Европе за 15-18 миллионов евро не купишь. Сарачо привлекает внимание тем, что умело действует на позициях вингера, оттянутого нападающего и треквартисты. По сложению — типичный аргентинский игрок: 171 сантиметр в длину, юркий, техничный.

8. Энтони («Сан-Паулу»; Бразилия; 19 лет)

Энтони всего 19 лет, но в этом сезоне он почти не пропускал матчей «Сан-Паулу», регулярно играя по 90 минут. Серьезное испытание для вчерашнего юниора, но Энтони выдерживает темп взрослого футбола, на его счет 6 голов и 6 результативных передач, а трибуны «Морумби» обожают парня с незаурядной техникой. Энтони — левша, но предпочитает правый фланг, где находит больше свободы для творчества. Радары европейских клубов отслеживают каждое движение вингера «Сан-Паулу».

7. Жоао Педро («Флуминенсе»; Бразилия; 18 лет)

2019-й — первый год Жоао Педро во взрослом футболе, и он с ходу забил 10 голов в ворота соперников «Флуминенсе», в 2020-м мы ждем Педро в АПЛ , и это не мечты-причуды, а реальность: «Уотфорд» выкупил контракт центрфорварда у «Флу» примерно за 10 миллионов фунтов, в январе «шершни», замыкающие турнирную таблицу АПЛ , получат усиление из Бразилии в лице молодого нападающего.

6. Николас де ла Крус («Ривер Плейт»; Уругвай; 22 года)

Засилье бразильцев и аргентинцев разбавим темнокожим уругвайцем из «Ривер Плейта». Малыш Николас (его рост — 167 сантиметров), начал карьеру в «Ливерпуле» из Монтевидео в 2015 году, а с 2017-го выступает за «Ривер Плейт», с которым успел выиграть несколько трофеев, в том числе Кубок Либертадорес в прошлом году. К де ла Крусу есть устойчивый интерес со стороны «Манчестер Сити», говорят, что трансфер вингера за 25 миллионов евро — дело почти решенное.

5. Рейньер («Фламенго»; Бразилия; 17 лет)

Рейньеру только 17, так что спешить с переездом в Европу не стоит, тем более у него есть возможность набраться уму-разуму, да и опыта тоже под руководством прекрасного тренера Жорже Жезуша, который сделал «Фламенго» чемпионом Бразилии и сильнейшей командой Южной Америки. У Рейньера огромный потенциал, уже сообщалось о 40 миллионах евро, которые готов был отдать за него «Эвертон», но сейчас под номером один в гонке клуб посолиднее - «Атлетико» из Мадрида. «Матрасники» пытаются сбить цену, но в крайнем случае не поскупятся даже «клаусулу» выплатить (62 млн евро).

4. Бруно Гимараес («Атлетико Паранаэнсе»; Бразилия; 22 года)

Этого полузащитника «Атлетико» тоже хочет подписать, у мадридцев налажен контакт с «Атлетико Паранаэнсе» после летнего трансфера Лоди. Гимараес — самый интересный футболист в составе «красно-черных», полузащитник-мотор точно придется по вкусу Диего Симеоне, ведь он чем-то напоминает его самого, при этом у Бруно есть способности глубинного диспетчера, то есть речь не только о работоспособном хавбеке, но и об умном игроке. В принципе, Гимараес уже достиг той точки карьеры, когда пора отправляться в Европу на повышение.

3. Эксекьель Паласиос («Ривер Плейт»; Аргентина; 21 год)

Полузащитником «Ривер Плейта» интересовались «Реал» и ПСЖ , но Эксекьель отказывает большим клубам, хотя и гордится интересом с их стороны. Паласиос понимает, что в Мадриде и Париже будет довольствоваться крохами игровой практики и может загубить карьеру, поэтому предпочитает начать с трамплина поменьше. Вроде бы новым клубом аргентинца станет леверкузенский «Байер» - хорошее место, чтобы начать покорение Европы.

2. Тьаго Альмада («Велес Сарсфилд»; Аргентина; 18 лет)

Чертовски талантливый парень, на которого уже не терпится посмотреть «вблизи». Альмада способен сыграть на любой позиции в атаке, тренеры и партнеры отмечают, что Тьяго «всегда играет одинаково»: во дворе, на тренировке и в большом матче, гнет свою линию и после серии ошибок, и после пяти забитых мячей. Это отличительный знак большого мастера. Понятно, Тьяго все наперебой сравнивают с Месси, но такие параллели проводить рано, хотя по фактуре и тяге к дриблингу он действительно похож на знаменитого соотечественника.

1. Эвертон («Гремио»; Бразилия; 23 года)

Насчет первого места сомнений быть не может. Эвертон в 2019 году забил 23 гола и сделал 10 «ассистов», а еще он ярко проявил себя на Кубке Америки, который выиграл в составе сборной Бразилии. За Эвертоном длинная очередь, в которой стоят «Барселона» и «Тоттенхэм», «Милан» и «Арсенал», МЮ и «Бавария», даже тезка игрока «Эвертон» из Ливерпуля. Переезжать пора, но важно сделать мудрый выбор.

Вне конкурса. Габриэль «Габигол» Барбоза («Фламенго»; Бразилия; 23 года)

Габигол уже играл в Европе, три с половиной года назад он с помпой перешел из «Сантоса» в «Интер» за 30 миллионов евро, но в Милане провалился, не сумел себя проявить и в командировке в «Бенфике». Зато засиял во «Фламенго», с которым выиграл чемпионат Бразилии и Кубок Либертадорес, забил 33 гола в 39 матчах. Собственно, у Габриэля действующий контракт с «Интером» до 2022 года, и хотя в Милане на него не рассчитывают, второй шанс в Европе Барбоза заслужил. Впрочем, он вполне может остаться в Рио, где его теперь любят до умопомрачения.