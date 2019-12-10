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Три дороги для «Зенита»

вчера, 10:46

Победа «Зенита» над «Лионом» вселила оптимизм в болельщиков. Однако есть риск, что петербуржцы могут вообще не сыграть в еврокубках весной. «Соккер.ру» - о раскладах.

Тот случай, когда всевозможные специалисты, тренеры, футболисты и болельщики оказались правы, говоря, что группа G в Лиге чемпионов будет самой непредсказуемой, а шансы побороться за плей-офф в ней у всех примерно равные. Действительно, все запуталось, все смешалось и до последнего тура ничего не ясно. По крайней мере, в судьбе «Зенита». 

Петербуржцы в прошлом туре одержали стратегически важную победу над «Лионом» (2:0) на своем поле, что позволило сравняться с французами по очкам (по 7) и опередить их по личным встречам, поскольку первая игра во Франции завершилась вничью – 1:1. Но «Зениту» дорого могут обойтись безобразно проведенные матчи с «Лейпцигом» (1:2 и 0:2), который с десятью очками лидирует в группе. 

Немецкие «быки» не столь уверенно сыграли с другими противниками и дали им шанс обойти «Зенит» в итоге. Или могут его дать. Итак, что же нужно «Зениту», чтобы пройти в плей-офф Лиги чемпионов, и какой сценарий существует, чтобы петербуржцы вовсе никуда не попали и стали четвертыми? Кстати, последний не такой уж невероятный. Посудите сами. 

Если «Зенит» проиграет в Лиссабоне со счетом 0:2 или с разницей в три мяча и более, а «Лион» в это время не уступит «Лейпцигу» дома, то у «Зенита» и «Бенфики» будет по семь очков, а лиссабонцы окажутся выше по личным встречам. И получится, что даже семь баллов – это только на четвертое место тянет.

Но лучше рассмотреть оптимистичные расклады. Есть и такой, при котором «Зенит» выйдет в плей-офф Лиги чемпионов даже в случае поражения от «Бенфики». Для этого «Лейпциг» должен обыграть на выезде «Лион». Если это случится, то у «Бенфики», «Зенита» и «Лиона» будет по семь очков, но по очкам в личных встречах петербуржцы будут выше лиссабонцев и лионцев. В самом простом сценарии «Зениту» нужно не проиграть «Бенфике», чтобы «Лион» при этом не обыграл «Лейпциг». Это тоже даст путевку команде Сергея Семака в лигочемпионскую весну. 

А есть вариант, при котором «Зенит» окажется вне Лиги чемпионов даже при победе над «Бенфикой». Это случится, если «Лион» обыграет в параллельной встрече «Лейпциг». Тогда у трех команд будет уже по десять очков. Но «Зенит» в таком случае уступит по очкам в личных встречах «Лейпцигу» и «Лиону». Словом, для «Зенита» вполне реалистичны все три возможных сценария: плей-офф Лиги чемпионов, плей-офф Лиги Европы и вылет из еврокубков. Причем далеко не все в руках петербуржцев. Поэтому журналисты перед игрой зенитовцев спрашивали о том, будут ли они интересоваться ходом параллельной игры.

Йордан Осорио (защитник «Зенита»): 

Наша задача — не думать о том, что происходит в Лионе. Иначе все может пойти наперекосяк. Лучше оставить эти мысли в стороне, показать свой лучший футбол в Лиссабоне, а потом узнать результат матча между «Лионом» и «Лейпцигом». По-человечески — интересно. Может быть, глянем как идут дела в Лионе в перерыве своего матча. Если узнаем, что у нас появилось больше шансов выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов — это точно добавит сил. Но если поймем, что шансов не так много, все равно будем сохранять концентрацию и биться с «Бенфикой» до конца.

Примерно в том же духе относительно наблюдений за параллельной встречей высказался Сергей Семак, главный тренер «Зенита». Он также исключил возможность сговора между «Лионом» и «Лейпцигом». Журналисты на пресс-конференции предположили, что такой сценарий возможен, ведь в случае победы «Лиона» над «Лейпцигом» обе эти команды пройдут дальше, как говорилось выше.

Не верю. Потому что это будет важный матч для «Лейпцига». Есть разница, выходить с первого места или со второго. Любой спортсмен выходит, чтобы побеждать, плюс важны и финансовые бонусы. Думаю, для них важно, на каком месте они закончат групповую стадию.

В последнее время особенно много говорилось о противостоянии России и Португалии в таблице коэффициентов УЕФА. Усилиями российских клубов в нынешнем сезоне мы потеряли все преимущество перед португальцами. Баллы исправно набирает только «Зенит». И нынешнее противостояние с «Бенфикой» - эдакий тест на состоятельность лидеров чемпионатов. 

Понятно, что в копилку должны скидываться все, и у Португалии более ответственные участники «копилки» в этом сезоне подобрались. Но символизма встречи «Зенита» с «Бенфикой» это не отменяет. Лиссабонцы у себя в чемпионате лидируют, опережая «Порту» на четыре очка. «Зенит» везет «Краснодару» уже десять очков и выдает шикарную серию. 

Петербуржцы выиграли пять последних матчей подряд, причем пропустили на этом отрезке всего один мяч. «Бенфика» в свою очередь имеет серию из шести матчей без поражений, но на этой дистанции у нее два ничейных матча и немало пропущенных мячей. Зато в атаке более плодовита, чем «Зенит». Особенно опасны лиссабонцы на своем поле в последнее время. Да, тут они проиграли «Лейпцигу» и «Порту», тут же с огромным трудом вырвали спорную победу у «Лиона». Но в последних матчах на своем поле «Бенфика» рвет и мечет: пять побед подряд с одним пропущенным мячом и с двумя разгромами со счетом 4:0. 

Это будет жесткое и тяжелое противостояние для обеих команд. С любым возможным исходом. Так уже бывало. «Зенит» в первом круге обыграл «Бенфику» дома со счетом 3:1. В 2016 году в плей-офф «Бенфика» в обоих матчах обыграла «Зенит» (1:0 и 2:1), в 2014 году «Зенит» в обоих матчах обыграл «Бенфику» (2:0 и 1:0), а в 2012-м они обменялись домашними победами.

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Все комментарии
-Хостинский-
-Хостинский- ответил ДельБоске
   239 / 1017
сегодня в 02:18
Когда у двух команд одинаково очков, считают личные встречи и Зеня был бы выше.
Когда у трех команд одинаково очков считают сразу с двумя командами очки
Вот смотри Зенит с Лионом 4 очка и с Лейпцигом 0 итог 4
Лейпциг с Зенитом 6 очков и с Лионом к примеру 0итог 6
Лион с Зенитом 1 очко и с Лейпцигом 6 итог 7
Вот при таком раскладе Зенит бы был на третьем месте
-Хостинский-
-Хостинский-
   239 / 1017
сегодня в 01:37
Вот вам и дорога в никуда
ariec93
ariec93 ответил ДельБоске
   867 / 1017
сегодня в 00:57
Петербуржцы в прошлом туре одержали стратегически важную победу над «Лионом» (2:0) на своем поле, что позволило сравняться с французами по очкам (по 7) и опередить их по личным встречам Тогда у трех команд будет уже по десять очков. Но «Зенит» в таком случае уступит по очкам в личных встречах «Лейпцигу» и «Лиону». Как Зенит может то быть выше Лиона по личным встречам, то быть ниже )) хотя с ними уже они не сыграют???
Считаются личные встречи между всеми командами, которые набрали 10 очков(в данном примере) Зенит с Лионом и Лейпцигом 4 очка набрал. Лион с Зенитом и Лейпцигом (если выиграет в 6 туре) - 7 очков. Лейпциг с Зенитом и Лионом - 7 очков.
СаняШумок
СаняШумок ответил sn_spb
   243 / 1017
вчера в 21:28
Раз комментарий удален, все правильно))
ДельБоске
ДельБоске
   485 / 1017
вчера в 21:20
Петербуржцы в прошлом туре одержали стратегически важную победу над «Лионом» (2:0) на своем поле, что позволило сравняться с французами по очкам (по 7) и опередить их по личным встречам

Тогда у трех команд будет уже по десять очков. Но «Зенит» в таком случае уступит по очкам в личных встречах «Лейпцигу» и «Лиону».

Как Зенит может то быть выше Лиона по личным встречам, то быть ниже )) хотя с ними уже они не сыграют???
Евгений Быстров
Евгений Быстров ответил BenderBender
   348 / 1017
вчера в 18:11
Вот это уже более похоже на правду.Ненавидеть можно,например,человека,который тебе сделал что-то очень плохое.А команда,клуб,игрок и т.д.могут просто не нравиться.
AmIIIeR89
AmIIIeR89 ответил hohol2
   223 / 1017
вчера в 17:14
А есть вариант, при котором «Зенит» окажется вне Лиги чемпионов даже при победе над «Бенфикой». Это случится, если «Лион» обыграет в параллельной встрече «Лейпциг». Тогда у трех команд будет уже по десять очков. Но «Зенит» в таком случае уступит по очкам в личных встречах «Лейпцигу» и «Лиону». Да ладно? Лион останется ниже по результатам личных встреч.
Нет, тогда будут учитываться очки набранные во встречах между этими клубами, Зенит - 4 очка, Лейпциг и Лион по 6
OLESOCC
OLESOCC
   520 / 1017
вчера в 16:51
Зенит, не подведи!. Только победа!!!
hohol2
hohol2
вчера в 16:36
А есть вариант, при котором «Зенит» окажется вне Лиги чемпионов даже при победе над «Бенфикой». Это случится, если «Лион» обыграет в параллельной встрече «Лейпциг». Тогда у трех команд будет уже по десять очков. Но «Зенит» в таком случае уступит по очкам в личных встречах «Лейпцигу» и «Лиону».


Да ладно? Лион останется ниже по результатам личных встреч.
sn_spb
sn_spb ответил kts
   88 / 1017
вчера в 16:19
За Бенфику и Лион!!! Долой проект
    sn_spb
    sn_spb ответил oFANATo
       88 / 1017
    вчера в 16:18
    И ты без обид. Но существуют факты, что это иллюзия успешности Зенита в еврокубках. И он то же позорится в еврокубках.
    можно эти факты увидеть??))
    Никто не говорит, что мы прям успешно выступаем, мы говорим о том что мы не 41емся как остальные, хотя тоже есть неадекватные сливы, как в прошлом году Вильярреалу.
    BenderBender
    BenderBender ответил sn_spb
       144 / 1017
    вчера в 16:10
    Ты, правда, думаешь, это зависть? Тогда нам точно не о чем говорить.
    Иван Тасминский
    Иван Тасминский
       315 / 1017
    вчера в 15:40
    Над выигрывать над Бенфикой, чтобы выикинуть Португальский клуб из Еврокубков. Так-то, если Лион проиграет, то можно хоть 0-100 проигрывать, лч будет наша, но в таком случае за бортом еврокубков останется Лион, а не Бенфика.
    pomor 445
    pomor 445 ответил ZENIT GOAL
       85 / 1017
    вчера в 15:26
    Это давным-давно не та Бенфика. Та была намного сильнее.
    Важно не то, что было, а то, что есть на данный конкретный момент. Сейчас Бенфика на пике своей формы и лидирует в чемпионате, который опередил наш в рейтинге УЕФА, а значит сильнее.
    Nikola45
    Nikola45
       20 / 1017
    вчера в 15:23
    За себя скажу! На что наиграют то и приму!
    город Ленинград, в непогоду, и в зной
    Мы душою и сердцем с тобой.
    pomor 445
    pomor 445 ответил Diego Virt
       85 / 1017
    вчера в 15:17
    Вот начинаю Украинцами верить когда они воспоминания футболистов Динамо Киев показывали .......... как Кубок кубков и Супер кубок выиграли 1976 .... так их в Москве встречали такой завистью и злобой что в Шереметьево как в чужую страну приехали ........ и вот теперь и Зенита очередь дошла ............ а лет так 20 снисходительно такой город и нет приличной команды ........ как Кубок Уефа , Супер кубок взяли либо их купили или Манчестер спецом поддался за спонсорство .........Откуда столько зависти и хамства !
    Банальная зависть и злоба от сознания, что эти высоты (европейские трофеи, а не этапы ЛЧ и ЛЕ) им не достичь. Может и Зенит их не повторит, но ставит целью пойти дальше, а они даже и не помышляют. Их предел мечтаний чемпионство в ЧР, чтобы бабки срубить в группе ЛЧ.
    Андрей Рудаков
    Андрей Рудаков
    вчера в 15:16
      sn_spb
      sn_spb ответил BenderBender
         88 / 1017
      вчера в 15:08
      Попробуем с другой стороны. Какая зарплата у Миллера? В день. Знаешь?
      так это просто зависть? если только в этом дело, то смысл нашего разговора.

      У Миллера лютая зарплата. Но я думаю, у того же Белозёрова зарплата не меньше. Чтобы цепляться к деньгам надо не пылесосить одно человека и одну компанию, надо смотреть общую картину. А общая картина таковы, что все мы челядь в мире таких как Миллер, Белозёров, Федун, Гинер.
      pomor 445
      pomor 445
         85 / 1017
      вчера в 15:07
      Несмотря на всё злопыхательство от зависти и злобы, Зенит остаётся лучшим клубом России именно по европейским показателям, формирующимся главным образом от его выступлений в ЕК. Сегодня у зенита не три, а два пути: 1 - в плей- офф ЛЧ, 2 - обратно в ЧР. Третий - в ЛЕ не нужен, т.к. состояние Зенита понятно по матчам с Лейпцигом - остальные ничего не добавят и не убавят. Поэтому, если не удастся выйти из группы, чтобы получить практику с клубом сильнее Лейпцига, то в ЛЕ маяться не надо - надо брать чемпионство в ЧР, укреплять команду, исходя из полученной практики в ЛЧ, и готовится к следующему сезону ЛЧ. Цель должна быть одна полуфинал ЛЧ в течение ближайших пяти лет, а собаки пусть лают - у них натура такая - караван должен идти.
      BenderBender
      BenderBender ответил sn_spb
         144 / 1017
      вчера в 14:47
      Попробуем с другой стороны. Какая зарплата у Миллера? В день. Знаешь?
      BenderBender
      BenderBender ответил Wolf77727
         144 / 1017
      вчера в 14:46
      Да с бомжами всё понятно. Я говорю, остальным тоже самое делать?
      sn_spb
      sn_spb ответил BenderBender
         88 / 1017
      вчера в 14:45
      А что делать надо? Народным богатством барыжить и скупать бразильцев и ослаблять конкурентов на наворованные?
      Что значит народное богатство? рассуждение как у школьника с промытыми мозгами.
      Любая гос структура подразумевает использования средств полученных из бюджета. а Бюджет в первую очередь это наши налоги. Газпром хотя бы отчисляет в госбюджет не хилый процент, и за счет того же Газпрома ваши спонсоры получают из бюджета денюшку. Так что ваши ржд, втб и лукойлы получают определенные дотации.

      Что касается пачек бразильцев, не припомню не одного случая, чтобы Зенит закупал бразильцев, вы нас с мясом спутали. это они обычно все по 30 берут.
      Wolf77727
      Wolf77727 ответил BenderBender
         103 / 1017
      вчера в 14:36
      А что делать надо? Народным богатством барыжить и скупать бразильцев и ослаблять конкурентов на наворованные?
      Так они всегда этим занимались, просто воруют, и позорятся одновременно!
      Рожден в СССР
      Рожден в СССР ответил Сергеевич вернулся1
         237 / 1017
      вчера в 14:35
        Wolf77727
        Wolf77727 ответил d_fincher
           103 / 1017
        вчера в 14:34
        18 очков (6 очков) от спартака забыл!
        Сергеевич вернулся1
        Сергеевич вернулся1
           33 / 1017
        вчера в 14:18
        Какие святой, какой чистый, как слеза, болельщик Зенита). Когда редиски с проекта, с высокой газовой колокольни, смотрят на других т.н "бичей" 13 клубов с взглядом с ВИП газового босса, то и комменты соответствующие).
        Удачи Бенфики! Покажите истинное место бомжам, с их резиновым лидером Пиноккио.
        .
        инштандзетцунг
        инштандзетцунг
           583 / 1017
        вчера в 14:11
        три дороги, а путь один
        viv
        viv ответил Коллекционер пупсиков
           274 / 1017
        вчера в 14:08
        Вот именно..а ещё 0/0/1:18 , 3:10 и 0 :7..+спартак первый российский клуб занявший последнее место в ЛЕ...
        Сергеевич вернулся1
        Сергеевич вернулся1 ответил Сергеевич вернулся1
           33 / 1017
        вчера в 14:04
          Charismatic
          Charismatic ответил Про-сто болель-щик
             340 / 1017
          вчера в 13:58
          ВОТ!! Респект, мужчина! Так и должны быть болелы всех команд солидарны!
          Жаль только, что много питерских болеют против наших команд на евроарене.
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