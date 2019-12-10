Три дороги для «Зенита»

вчера, 10:46

Победа «Зенита» над «Лионом» вселила оптимизм в болельщиков. Однако есть риск, что петербуржцы могут вообще не сыграть в еврокубках весной. «Соккер.ру» - о раскладах.

Тот случай, когда всевозможные специалисты, тренеры, футболисты и болельщики оказались правы, говоря, что группа G в Лиге чемпионов будет самой непредсказуемой, а шансы побороться за плей-офф в ней у всех примерно равные. Действительно, все запуталось, все смешалось и до последнего тура ничего не ясно. По крайней мере, в судьбе «Зенита».

Петербуржцы в прошлом туре одержали стратегически важную победу над «Лионом» (2:0) на своем поле, что позволило сравняться с французами по очкам (по 7) и опередить их по личным встречам, поскольку первая игра во Франции завершилась вничью – 1:1. Но «Зениту» дорого могут обойтись безобразно проведенные матчи с «Лейпцигом» (1:2 и 0:2), который с десятью очками лидирует в группе.

Немецкие «быки» не столь уверенно сыграли с другими противниками и дали им шанс обойти «Зенит» в итоге. Или могут его дать. Итак, что же нужно «Зениту», чтобы пройти в плей-офф Лиги чемпионов, и какой сценарий существует, чтобы петербуржцы вовсе никуда не попали и стали четвертыми? Кстати, последний не такой уж невероятный. Посудите сами.

Если «Зенит» проиграет в Лиссабоне со счетом 0:2 или с разницей в три мяча и более, а «Лион» в это время не уступит «Лейпцигу» дома, то у «Зенита» и «Бенфики» будет по семь очков, а лиссабонцы окажутся выше по личным встречам. И получится, что даже семь баллов – это только на четвертое место тянет.

Но лучше рассмотреть оптимистичные расклады. Есть и такой, при котором «Зенит» выйдет в плей-офф Лиги чемпионов даже в случае поражения от «Бенфики». Для этого «Лейпциг» должен обыграть на выезде «Лион». Если это случится, то у «Бенфики», «Зенита» и «Лиона» будет по семь очков, но по очкам в личных встречах петербуржцы будут выше лиссабонцев и лионцев. В самом простом сценарии «Зениту» нужно не проиграть «Бенфике», чтобы «Лион» при этом не обыграл «Лейпциг». Это тоже даст путевку команде Сергея Семака в лигочемпионскую весну.

А есть вариант, при котором «Зенит» окажется вне Лиги чемпионов даже при победе над «Бенфикой». Это случится, если «Лион» обыграет в параллельной встрече «Лейпциг». Тогда у трех команд будет уже по десять очков. Но «Зенит» в таком случае уступит по очкам в личных встречах «Лейпцигу» и «Лиону». Словом, для «Зенита» вполне реалистичны все три возможных сценария: плей-офф Лиги чемпионов, плей-офф Лиги Европы и вылет из еврокубков. Причем далеко не все в руках петербуржцев. Поэтому журналисты перед игрой зенитовцев спрашивали о том, будут ли они интересоваться ходом параллельной игры.

Йордан Осорио (защитник «Зенита»):

Наша задача — не думать о том, что происходит в Лионе. Иначе все может пойти наперекосяк. Лучше оставить эти мысли в стороне, показать свой лучший футбол в Лиссабоне, а потом узнать результат матча между «Лионом» и «Лейпцигом». По-человечески — интересно. Может быть, глянем как идут дела в Лионе в перерыве своего матча. Если узнаем, что у нас появилось больше шансов выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов — это точно добавит сил. Но если поймем, что шансов не так много, все равно будем сохранять концентрацию и биться с «Бенфикой» до конца.

Примерно в том же духе относительно наблюдений за параллельной встречей высказался Сергей Семак, главный тренер «Зенита». Он также исключил возможность сговора между «Лионом» и «Лейпцигом». Журналисты на пресс-конференции предположили, что такой сценарий возможен, ведь в случае победы «Лиона» над «Лейпцигом» обе эти команды пройдут дальше, как говорилось выше.

Не верю. Потому что это будет важный матч для «Лейпцига». Есть разница, выходить с первого места или со второго. Любой спортсмен выходит, чтобы побеждать, плюс важны и финансовые бонусы. Думаю, для них важно, на каком месте они закончат групповую стадию.

В последнее время особенно много говорилось о противостоянии России и Португалии в таблице коэффициентов УЕФА . Усилиями российских клубов в нынешнем сезоне мы потеряли все преимущество перед португальцами. Баллы исправно набирает только «Зенит». И нынешнее противостояние с «Бенфикой» - эдакий тест на состоятельность лидеров чемпионатов.

Понятно, что в копилку должны скидываться все, и у Португалии более ответственные участники «копилки» в этом сезоне подобрались. Но символизма встречи «Зенита» с «Бенфикой» это не отменяет. Лиссабонцы у себя в чемпионате лидируют, опережая «Порту» на четыре очка. «Зенит» везет «Краснодару» уже десять очков и выдает шикарную серию.

Петербуржцы выиграли пять последних матчей подряд, причем пропустили на этом отрезке всего один мяч. «Бенфика» в свою очередь имеет серию из шести матчей без поражений, но на этой дистанции у нее два ничейных матча и немало пропущенных мячей. Зато в атаке более плодовита, чем «Зенит». Особенно опасны лиссабонцы на своем поле в последнее время. Да, тут они проиграли «Лейпцигу» и «Порту», тут же с огромным трудом вырвали спорную победу у «Лиона». Но в последних матчах на своем поле «Бенфика» рвет и мечет: пять побед подряд с одним пропущенным мячом и с двумя разгромами со счетом 4:0.

Это будет жесткое и тяжелое противостояние для обеих команд. С любым возможным исходом. Так уже бывало. «Зенит» в первом круге обыграл «Бенфику» дома со счетом 3:1. В 2016 году в плей-офф «Бенфика» в обоих матчах обыграла «Зенит» (1:0 и 2:1), в 2014 году «Зенит» в обоих матчах обыграл «Бенфику» (2:0 и 1:0), а в 2012-м они обменялись домашними победами.