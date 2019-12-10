Три дороги для «Зенита»

Победа «Зенита» над «Лионом» вселила оптимизм в болельщиков. Однако есть риск, что петербуржцы могут вообще не сыграть в еврокубках весной. «Соккер.ру» - о раскладах.
Тот случай, когда всевозможные специалисты, тренеры, футболисты и болельщики оказались правы, говоря, что группа G в Лиге чемпионов будет самой непредсказуемой, а шансы побороться за плей-офф в ней у всех примерно равные. Действительно, все запуталось, все смешалось и до последнего тура ничего не ясно. По крайней мере, в судьбе «Зенита».
Петербуржцы в прошлом туре одержали стратегически важную победу над «Лионом» (2:0) на своем поле, что позволило сравняться с французами по очкам (по 7) и опередить их по личным встречам, поскольку первая игра во Франции завершилась вничью – 1:1. Но «Зениту» дорого могут обойтись безобразно проведенные матчи с «Лейпцигом» (1:2 и 0:2), который с десятью очками лидирует в группе.
Немецкие «быки» не столь уверенно сыграли с другими противниками и дали им шанс обойти «Зенит» в итоге. Или могут его дать. Итак, что же нужно «Зениту», чтобы пройти в плей-офф Лиги чемпионов, и какой сценарий существует, чтобы петербуржцы вовсе никуда не попали и стали четвертыми? Кстати, последний не такой уж невероятный. Посудите сами.
Если «Зенит» проиграет в Лиссабоне со счетом 0:2 или с разницей в три мяча и более, а «Лион» в это время не уступит «Лейпцигу» дома, то у «Зенита» и «Бенфики» будет по семь очков, а лиссабонцы окажутся выше по личным встречам. И получится, что даже семь баллов – это только на четвертое место тянет.
Но лучше рассмотреть оптимистичные расклады. Есть и такой, при котором «Зенит» выйдет в плей-офф Лиги чемпионов даже в случае поражения от «Бенфики». Для этого «Лейпциг» должен обыграть на выезде «Лион». Если это случится, то у «Бенфики», «Зенита» и «Лиона» будет по семь очков, но по очкам в личных встречах петербуржцы будут выше лиссабонцев и лионцев. В самом простом сценарии «Зениту» нужно не проиграть «Бенфике», чтобы «Лион» при этом не обыграл «Лейпциг». Это тоже даст путевку команде Сергея Семака в лигочемпионскую весну.
А есть вариант, при котором «Зенит» окажется вне Лиги чемпионов даже при победе над «Бенфикой». Это случится, если «Лион» обыграет в параллельной встрече «Лейпциг». Тогда у трех команд будет уже по десять очков. Но «Зенит» в таком случае уступит по очкам в личных встречах «Лейпцигу» и «Лиону». Словом, для «Зенита» вполне реалистичны все три возможных сценария: плей-офф Лиги чемпионов, плей-офф Лиги Европы и вылет из еврокубков. Причем далеко не все в руках петербуржцев. Поэтому журналисты перед игрой зенитовцев спрашивали о том, будут ли они интересоваться ходом параллельной игры.
Йордан Осорио (защитник «Зенита»):
Наша задача — не думать о том, что происходит в Лионе. Иначе все может пойти наперекосяк. Лучше оставить эти мысли в стороне, показать свой лучший футбол в Лиссабоне, а потом узнать результат матча между «Лионом» и «Лейпцигом». По-человечески — интересно. Может быть, глянем как идут дела в Лионе в перерыве своего матча. Если узнаем, что у нас появилось больше шансов выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов — это точно добавит сил. Но если поймем, что шансов не так много, все равно будем сохранять концентрацию и биться с «Бенфикой» до конца.
Примерно в том же духе относительно наблюдений за параллельной встречей высказался Сергей Семак, главный тренер «Зенита». Он также исключил возможность сговора между «Лионом» и «Лейпцигом». Журналисты на пресс-конференции предположили, что такой сценарий возможен, ведь в случае победы «Лиона» над «Лейпцигом» обе эти команды пройдут дальше, как говорилось выше.
Не верю. Потому что это будет важный матч для «Лейпцига». Есть разница, выходить с первого места или со второго. Любой спортсмен выходит, чтобы побеждать, плюс важны и финансовые бонусы. Думаю, для них важно, на каком месте они закончат групповую стадию.
В последнее время особенно много говорилось о противостоянии России и Португалии в таблице коэффициентов УЕФА. Усилиями российских клубов в нынешнем сезоне мы потеряли все преимущество перед португальцами. Баллы исправно набирает только «Зенит». И нынешнее противостояние с «Бенфикой» - эдакий тест на состоятельность лидеров чемпионатов.
Понятно, что в копилку должны скидываться все, и у Португалии более ответственные участники «копилки» в этом сезоне подобрались. Но символизма встречи «Зенита» с «Бенфикой» это не отменяет. Лиссабонцы у себя в чемпионате лидируют, опережая «Порту» на четыре очка. «Зенит» везет «Краснодару» уже десять очков и выдает шикарную серию.
Петербуржцы выиграли пять последних матчей подряд, причем пропустили на этом отрезке всего один мяч. «Бенфика» в свою очередь имеет серию из шести матчей без поражений, но на этой дистанции у нее два ничейных матча и немало пропущенных мячей. Зато в атаке более плодовита, чем «Зенит». Особенно опасны лиссабонцы на своем поле в последнее время. Да, тут они проиграли «Лейпцигу» и «Порту», тут же с огромным трудом вырвали спорную победу у «Лиона». Но в последних матчах на своем поле «Бенфика» рвет и мечет: пять побед подряд с одним пропущенным мячом и с двумя разгромами со счетом 4:0.
Это будет жесткое и тяжелое противостояние для обеих команд. С любым возможным исходом. Так уже бывало. «Зенит» в первом круге обыграл «Бенфику» дома со счетом 3:1. В 2016 году в плей-офф «Бенфика» в обоих матчах обыграла «Зенит» (1:0 и 2:1), в 2014 году «Зенит» в обоих матчах обыграл «Бенфику» (2:0 и 1:0), а в 2012-м они обменялись домашними победами.
Когда у трех команд одинаково очков считают сразу с двумя командами очки
Вот смотри Зенит с Лионом 4 очка и с Лейпцигом 0 итог 4
Лейпциг с Зенитом 6 очков и с Лионом к примеру 0итог 6
Лион с Зенитом 1 очко и с Лейпцигом 6 итог 7
Вот при таком раскладе Зенит бы был на третьем месте
Когда у трех команд одинаково очков считают сразу с двумя командами очки
Вот смотри Зенит с Лионом 4 очка и с Лейпцигом 0 итог 4
Лейпциг с Зенитом 6 очков и с Лионом к примеру 0итог 6
Лион с Зенитом 1 очко и с Лейпцигом 6 итог 7
Вот при таком раскладе Зенит бы был на третьем месте
Тогда у трех команд будет уже по десять очков. Но «Зенит» в таком случае уступит по очкам в личных встречах «Лейпцигу» и «Лиону».
Как Зенит может то быть выше Лиона по личным встречам, то быть ниже )) хотя с ними уже они не сыграют???
Тогда у трех команд будет уже по десять очков. Но «Зенит» в таком случае уступит по очкам в личных встречах «Лейпцигу» и «Лиону».
Как Зенит может то быть выше Лиона по личным встречам, то быть ниже )) хотя с ними уже они не сыграют???
Да ладно? Лион останется ниже по результатам личных встреч.
Да ладно? Лион останется ниже по результатам личных встреч.
Никто не говорит, что мы прям успешно выступаем, мы говорим о том что мы не 41емся как остальные, хотя тоже есть неадекватные сливы, как в прошлом году Вильярреалу.
Никто не говорит, что мы прям успешно выступаем, мы говорим о том что мы не 41емся как остальные, хотя тоже есть неадекватные сливы, как в прошлом году Вильярреалу.
город Ленинград, в непогоду, и в зной
Мы душою и сердцем с тобой.
город Ленинград, в непогоду, и в зной
Мы душою и сердцем с тобой.
Стыдно за спартак..."
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За Спартак его болельщикам стыдно,а вам сударь должно стыдно быть за себя и свою ограниченность
Стыдно за спартак..."
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За Спартак его болельщикам стыдно,а вам сударь должно стыдно быть за себя и свою ограниченность
У Миллера лютая зарплата. Но я думаю, у того же Белозёрова зарплата не меньше. Чтобы цепляться к деньгам надо не пылесосить одно человека и одну компанию, надо смотреть общую картину. А общая картина таковы, что все мы челядь в мире таких как Миллер, Белозёров, Федун, Гинер.
У Миллера лютая зарплата. Но я думаю, у того же Белозёрова зарплата не меньше. Чтобы цепляться к деньгам надо не пылесосить одно человека и одну компанию, надо смотреть общую картину. А общая картина таковы, что все мы челядь в мире таких как Миллер, Белозёров, Федун, Гинер.
Любая гос структура подразумевает использования средств полученных из бюджета. а Бюджет в первую очередь это наши налоги. Газпром хотя бы отчисляет в госбюджет не хилый процент, и за счет того же Газпрома ваши спонсоры получают из бюджета денюшку. Так что ваши ржд, втб и лукойлы получают определенные дотации.
Что касается пачек бразильцев, не припомню не одного случая, чтобы Зенит закупал бразильцев, вы нас с мясом спутали. это они обычно все по 30 берут.
Любая гос структура подразумевает использования средств полученных из бюджета. а Бюджет в первую очередь это наши налоги. Газпром хотя бы отчисляет в госбюджет не хилый процент, и за счет того же Газпрома ваши спонсоры получают из бюджета денюшку. Так что ваши ржд, втб и лукойлы получают определенные дотации.
Что касается пачек бразильцев, не припомню не одного случая, чтобы Зенит закупал бразильцев, вы нас с мясом спутали. это они обычно все по 30 берут.
Удачи Бенфики! Покажите истинное место бомжам, с их резиновым лидером Пиноккио.
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Удачи Бенфики! Покажите истинное место бомжам, с их резиновым лидером Пиноккио.
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