«Зенит» против «Динамо». И тень «Спартака»

вчера, 15:43

«Соккер.ру» любопытны не только результат и игра команд в Санкт-Петербурге, но и поведение фанатов «Зенита» и «Динамо».

5 фактов о противостоянии «Зенита» и «Динамо»

1. «Зенит» против «Динамо» — крайне принципиальное противостояние на уровне фанатов. Обе стороны в свое время переходили черту: помним позорный баннер зенитовцев про Льва Яшина, мерзкие листовки динамовцев, имитирующие блокадные карточки, технические поражения «Зенита» из-за строптивых болельщиков (петарда и Шунин, Гулливер и Гранат).

2. Общий перевес за всю историю противостояния на стороне «Динамо»: 62 победы, 42 ничьи и 47 поражений, но после распада СССР «Зенит» гораздо успешнее. В чемпионате и Кубке России команды провели 51 матч, «сине-бело-голубые» выиграли почти половину — 25 встреч, 14 раз соперники расходились миром, 12 успехов у «Динамо».

3. Две последние встречи завершились со счетом 2:0 в пользу «Зенита», в обоих матчах забивал Артем Дзюба.

4. Выиграв у «Динамо» со счетом 3:0 в последнем туре сезона-2015/16, «Зенит» поспособствовал единственному в истории «бело-голубых» вылету из элитного дивизиона отечественного футбола.

5. За последние 17 лет в рамках РПЛ «Динамо» лишь однажды набрало 3 очка в Санкт-Петербурге, да и то в протоколе осталась техническая победа со счетом 3:0. «Зенит» поплатился за массовое выбегание болельщиков на поле, один из которых нанес удар в ухо защитнику «Динамо» Владимиру Гранату. Правда, на момент инцидента играть оставалось несколько минут, а команда Станислава Черчесова выигрывала 4:2 и, скорее всего, справилась бы своими силами.

5 реплик о «Зените»

1. «Зенит» выиграл 6 из 7 последних матчей в РПЛ , беспроигрышной, а не победной эту серию делает ничья с ЦСКА . Впрочем, победная серия тоже имеется, только состоит она из трех матчей: накануне встречи с «Динамо» команда Сергея Семака с минимальным преимуществом в счете одержала победы над «Арсеналом», «Рубином» и «Спартаком».

2. «Зенит» точно уйдет на зимнюю паузу единоличным лидером РПЛ , вопрос только в том, кто будет главным преследователем (на эту роль претендуют «Локомотив», «Краснодар» и ЦСКА ), а также в количестве очков отрыва.

3. Если «Динамо» заканчивает футбольный год матчем в Санкт-Петербурге, то «Зенит» сделает это во вторник игрой в Лиссабоне против «Бенфики». На кону путевка в плей-офф Лиги чемпионов. Этот факт может внести некоторые коррективы в игру против «Динамо».

4. Магомед Оздоев точно пропустит игру с «бело-голубыми» из-за дисквалификации, хавбек получил красную карточку в матче со «Спартаком».

5. «Динамо» — один из любимейших противников Артема Дзюбы. В матчах за «Спартак» и за «Зенит» нападающий огорчил «бело-голубых» 10 голами и 7 результативными передачами. Чаще в своей карьере Дзюба забивал только «Краснодару» (12 голов).

5 реплик о «Динамо»

1. «Динамо» после рокировки на тренерском мостике (Новиков вместо Хохлова) не знает поражений: четыре победы и две ничьи в шести матчах под руководством Кирилла Александровича.

2. Кирилл Новиков — потомственный динамовец, его отец Александр Васильевич играл за «бело-голубых» и возглавлял «Динамо» в 2001 — 2002 годах. Новиков-старший, будучи тренером «Динамо», оба своих матча «Зениту» проиграл (1:2 и 1:3). Чем ответит младший?

3. Под руководством Новикова «Динамо» попробовало уже несколько разных схем, в том числе с тремя центральными защитниками (3-4-2-1 и 5-4-1), но в последних матчах против «Локомотива» и «Ростова» «бело-голубые» играли по схеме 4-2-3-1.

4. В предыдущих двух турах «Динамо» одержало две победы с одинаковым счетом 2:1, а все четыре гола записал на свой счет один футболист — Максимилиан Филипп. И пусть 3 из 4 голов немец забил с пенальти, статистика все равно внушительная. Остановит ли «Зенит» Милли?

5. В рамках беспроигрышной серии «Динамо» уместились матчи с четырьмя представителями лидирующей пятерки: ничья с «Краснодаром» и победы над ЦСКА , «Ростовом» и «Локомотивом». «Зенит» — пятый и самый важный элемент верхушки таблицы. Поставит ли «Динамо» «сине-бело-голубых» на одну доску с предыдущими соперниками сверху?

5 прогнозов на матч «Зенит» — «Динамо»

1. Хоть Сергей Семак и приучил всех, что не проводит ротацию накануне еврокубковых матчей, допускаю, что в этот раз тренер отойдет от своего принципа. Во-первых, конец года, и усталость все больше дает о себе знать. Во-вторых, в РПЛ у «Зенита» солидный задел, а в Лиге чемпионов все стоит на кону, сейчас игра с «Бенфикой» гораздо важнее. Огульной ротации не жду, но помимо дисквалифицированного Оздоева отдых могут получить еще три-четыре футболиста. Скажем, Караваева может заменить Смольников, Дриусси — Ерохин, а Азмуна — Сутормин.

2. «Динамо» может сыграть в три центральных защитника. Кирилл Новиков определенно держит эту схему в уме, вот и в матче с «Локомотивом» Тони Шунич вышел в середине второго тайма, чтобы укрепить редуты и удержать победный счет. Не удивит выход боснийца с первых минут в компании Рыкова и Ордеца, один из центрбеков будет работать по Дзюбе.

3. Артем Дзюба забил победные голы в ворота «Рубина» и «Лиона», организовал решающий мяч в ворота «Спартака». Относиться к форварду можно по-разному, но свое дело он знает, а «Динамо» — один из его любимых соперников.

4. «Динамо» прервет беспроигрышную серию в Санкт-Петербурге. Предположу, как и в матче со «Спартаком» сработает класс и стабильность «Зенита», который сейчас на голову выше всех в РПЛ . Впрочем, чемпионы выиграют экономно — 1:0 или, в крайнем случае, 2:1.

5. Часть фанатов поддержит призыв «Фратрии» и покинет трибуны на 30-й минуте. Организация болельщиков «Спартака» призвала фанатские коллективы всех клубов РПЛ в знак протеста против произвола властей покинуть стадионы на 30-й минуте матчей 19-го тура. Настроения в среде фанатов «Зенита» и «Динамо» смешанные: кто-то согласен с «Фратрией», кто-то считает, что спартаковцы не имеют права диктовать правила.

Опять же, времени обдумать и выработать единое отношение к протесту у движей других клубов было не так много, так что массовую акцию протеста стоит ждать только на матче «Спартака», но наверняка отдельные группировки «Зенита» и «Динамо» поддержат предложение «Фратрии». По телевидению, впрочем, вряд ли сделают акцент на уходящих фанатах.