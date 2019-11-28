«Краснодар», мсти!

вчера, 13:45

Игра с «Базелем» не определит судьбу «Краснодара» в Лиге Европы, но повлияет на статус и самосознание «быков».

Турнирные задачи

После двух поражений на старте группового раунда Лиги Европы «Краснодар» поправил свое положение двумя победами над «Трабзонспором» в спаренных матчах. Теперь у «быков» 6 очков, столько же у «Хетафе», а сегодняшний соперник российского клуба - «Базель», уже обеспечил себе выход в плей-офф, набрав 10 баллов по итогам четырех туров. Правда, швейцарцы пока не гарантировали себе первое место, они могут сделать это, если сегодня выиграют в Краснодаре. Не хотелось бы, конечно, однако с турнирной точки зрения для «Краснодара» мало что изменится.

Ситуация в группе такова: «Базель» точно в плей-офф, «Трабзонспор» лишился шансов занять первое или второе место (даже если сложится ситуация, когда у трех команд будет по 7 очков, турки уступят по дополнительным показателям из-за двух поражений от «быков»), а вот «Краснодар» и «Хетафе» сегодня не смогут ни пробиться в весеннюю часть турнира, ни потерять на это шансы. Все решится в их очной встрече в декабре, хотя окончательный расклад перед ней сформируется как раз сегодня.

Лучший вариант для «Краснодара» - набрать в матче с «Базелем» больше очков, чем «Хетафе» в параллельной встрече с «Трабзонспором». В этом случае представителю РПЛ будет достаточно ничьей в Испании. Если сегодня «Краснодар» окажется на одно или два очка позади, то удовлетворит победа с любым счетом. Худший вариант: «Хетафе» побеждает «Трабзонспор», «быки» уступают «Базелю». В таком случае нужно будет не просто выигрывать в Испании, а отыгрываться с поражения 1:2 в очной дуэли с «Хетафе». Не любой счет удовлетворит, например, 1:0 — маловато, а вот победа в два мяча или результативная виктория 3:2 подойдут.

Подадут ли «Базелю» холодное блюдо или сами станут закуской?

Как бы то ни было, ничего трагичного сегодня произойти не может, и «Краснодар» при любом раскладе сохранит рабочие шансы на выход в плей-офф, но думать нужно не только о турнирном положении, на кону также честь и достоинство. В сентябре «Краснодар» был в пух и прах разбит в Швейцарии, где «Базель» выиграл со счетом 5:0. Это самое крупное поражение «Краснодара» в еврокубках и одно из двух крупнейших в истории клуба (с таким же счетом проигрывали «Зениту» в 2011-м). За это стоит отомстить, доказать «Базелю», всем вокруг, а в первую очередь самим себе, что то жутковатое фиаско было всего лишь случайностью.

Составы и тактика

Эх, классика: у «Краснодара» перед матчем с «Базелем» есть хорошая новость и плохая. С какой начать? Пожалуй, с хорошей: окончательно поправился и впервые за полгода появился на поле Юрий Газинский, у которого была тяжелая травма плеча. Полузащитник принял участие в матче с «Арсеналом», выйдя на замену во втором тайме. Вот только в том же матче «быки» потеряли из-за травм Мануэла Фернандеша (задняя поверхность бедра, точно не сыграет с «Базелем») и Маркуса Берга (сильный ушиб). По-прежнему в лазарете Виктор Классон и Реми Кабелья, с которыми команда приобрела бы совсем иные очертания.

У «Базеля» тоже есть потери, о которых нельзя не упомянуть. Матч с «Краснодаром» пропустят полузащитники Кузманович и Рамирес, а центрфорвард Рики ван Волфсвинкел не играет с августа, когда в его головном мозге была обнаружена аневризма. Тренер «Базеля» Марсель Коллер предпочитает схему 4-2-3-1 с мощным кулаком в центре поля, которым швейцарцы и разбили «Краснодар» в первом матче. «Быки», скорее всего, сыграют по традиционной тактике 4-3-3, хотя в последнее время в арсенале Мурада Мусаева появились и другие схемы.

Ориентировочный состав «Краснодара» (4-3-3): Сафонов — Петров, Мартынович, Спайич, Рамирес — Камболов, Олссон, Вильена — Вандерсон, Сулейманов, Ари.

Ориентировочный состав «Базеля» (4-2-3-1): Омлин — Видмер, Чюмарт, Альдерете, Риверос — Джака, Фрай — Дзуффи, Буа, Петретта — Мендонса.

Факты, факты, факты

- И «Краснодар», и «Базель» одержали по две победы в спаренных матчах 3-го и 4-го туров. «Быки» разобрались с «Трабзонспором» (2:0; 3:1), а «ротблау» дважды огорчили «Хетафе» (1:0; 2:1).

- У «Базеля» положительная статистика против российских клубов в еврокубках: 14 матчей = 7 побед, 5 поражений, 2 ничьих. В свой предыдущий визит в Россию «Базель» выиграл у ЦСКА со счетом 2:0 в рамках групповой стадии Лиги чемпионов 2017/18.

- Победа над «Трабзонспором» в предыдущем туре позволила «Краснодару» прервать пятиматчевую домашнюю серию в еврокубках без побед и трехматчевую, состоящую целиком из поражений. Но вообще «Краснодар» вполне удачно играет в родных стенах на групповой стадии Лиги Европы: 14 матчей = 8 побед, 3 ничьих, 3 поражения.

- И «Краснодар», и «Базель» могли выступать в Лиге чемпионов, однако не сумели преодолеть квалификацию. «Краснодар» вылетел от «Олимпиакоса», «Базель» - от австрийского ЛАСКа.

- Состав «Краснодара», согласно оценке «Трансфермаркта», почти втрое дороже состава «Базеля»: 148 миллионов евро против 55 млн. Тем болезненнее воспринимается поражение со счетом 0:5 в первом туре.