Организатор трансферной революции платит по счетам

сегодня, 10:00

Общий знакомый был у истоков, но гонка вооружений проиграна. О переломном сезоне популярного клуба – на «Соккер.ру».

Ценовой взрыв запустил не «Реал»

Зидан был самым дорогим футболистом планеты восемь лет. Погба – менее года. Планка Неймара держится два, но если Мбаппе сменит клуб – обновим рекорд. И порядок цен другой, причем прорыв сделали задолго до первой покупки за сотню.

С учетом инфляции сделка «Реала» по Зизу обошлась в 95 млн современных евро, а сейчас такие ценники бывают у 19-летних, а за Дембеле платили больше. Кто запустил ком с горы? Не «Реал» - стратегия Зиданов и Павонов приводила к одной крупной сделке в год.

Не итальянцы виноваты – миланцы отстегнули много за Боббо Вьери, но свой рекорд начала века «Интер» побил этим летом, подписав Лукаку. Революцию не делают одним выстрелом, так разве что войну развязывают. Поэтому подписание Креспо в «Лацио» и другие подобные сделки мир не меняли.

Чемпионы богатых лиг тратились, поскольку могли позволить. Речь о клубах именитых, мощных, успешных и популярных. А рынок перевернули с другого конца, с помощью середняка. Роман Аркадьевич Абрамович зашел с мешками нефтяных денег в АПЛ и переписал общие правила игры.

«Челси» нахрапом захватил первые места в Англии, оттеснив традиционных чемпионов, начав переплачивать порой за сомнительных игроков. До Абрамовича «аристократы» были первыми в стране всего один раз – в 1955 году. После смены власти в клубе – пять титулов за двенадцать сезонов между крайними трофеями.

В Лондоне не ставили единичные рекорды, но устроили массовую закупку. В мире, где годами богатый «Реал» подписывал Зидана за 77.5 млн, экономя на остальных сделках, не совсем прибыльные лондонцы тратили за сезон целых 170 млн. Креспо, Дафф, Верон, Макелеле, Муту, Паркер, Бридж, Джереми, Джо Коул, Джонсон и Смертин пришли сразу. Но аппетиты не спадали годами.

Стратегия с побочными действиями

Моуриньо давно вышел на первое место среди тренеров в истории футбола по тратам. Теперь усилиями «Интера», «Реала» и МЮ держится на вершине списка. Закупая игроков каждый год, лондонцы не переживали за трансферный баланс – редко удачно зарабатывали.

Терри, объясняя неудачи Салаха и Де Брюйне в «Челси», точно описал ситуацию: «В мое время они не соответствовали стандартам Моуриньо. Очень талантливые, но слишком юные. У Жозе не было времени, чтобы интегрировать таких футболистов в команду».

Дальше Джон задвинул пассаж о Даффе и Роббене в качестве примеров юных, которые заиграли и приносили трофеи, но Терри попутал десятилетия и привел неточную статистику – ирландец и голландец не забивали по 20 мячей за сезон в «Челси», не были конкурентами Мохамеду и Кевину.

Но главная мысль Терри верна – в попытке обогнать Фергюсона и Венгера, «аристократы» применяли стратегию массовой скупки. Не справился с нагрузками – прощай, невзирая на талант. Не заиграли многие, и далеко не все по своей вине, как тот же Муту, Верон, Креспо, Шевченко, Торрес – легенды футбола, не отработали вложения.

Ошибок с трансферами у «Челси» было много, и вечно только тратить нельзя. Трансферный баланс клуба годами был отрицательным, перерыв сделали лишь на год, но продолжили тратить больше, чем получать. За 11 последних сезонов лишь дважды делали маленькую паузу, выходя в плюс. Никакие правила УЕФА «Челси» не волновали.

Если бы не грубые проколы при оформлении сделок по молодым, а не взрослым футболистам – сразу 29 нарушений, невероятный прокол, то и сейчас не было бы трансферного бана. Не стоит также забывать: «Челси», набив основу, собрал коллекцию из футболистов в арендах – в начале года таких было 42 человека.

Бардак с большим опозданием привлек внимание УЕФА , но «Челси» уже показал всем богатым клубам - как можно взорвать рынок. Для достижения мгновенного результата нужно поведение «денежного мешка». И «Манчестер Сити», и ПСЖ пользовались тактикой, чтобы всплыть на вершину в лигах и мечтать о финалах ЛЧ , которые у «Челси» были.

Стратегия в целом работает – трофеев набрали, но побочные эффекты ясны – поняв безнаказанность лондонцев, многие начали вести себя аналогично. Параллельно подключились агенты, завысили цены, осознав, что если их клиента не подпишет «Реал» - подпишет «Челси». Всем было плевать на футболистов и рост цен.

Лэмпард искупает грехи своего клуба

У Моуриньо в погоне за трофеями не было времени растить Салаха и Де Брюйне. А сегодня Кевин сыграет против бывшей команды, и если посмотрите статистику «Сити» против «Челси», то увидите 4 победы и всего одно поражение действующего чемпиона Англии. Гонку вооружений в Лондоне проиграли.

И без запретов УЕФА нельзя представить, что Абрамович будет тратить наравне с шейхами или американцами в ближайшее время. Слухи о желании продать «Челси» не на пустом месте возникли – переговоры шли. Запустив ком с горы, изменили правила мировой игры, но теперь сложно конкурировать с теми, кто пошел дальше.

Да, нужны новички, но теперь работает концепция важности тренера, которую в «Челси» понимают слабо. Клопп создал «Ливерпуль» без рекордных трат. А у МС еще больше денег, обычно побеждают «Челси», а ничья 0:0 на «Уэмбли» в финале Кубка Лиги была подвигом команды Сарри, но безрезультатным – в серии пенальти уступили.

Трофеи забирает Гвардиола, а «Челси» отправился в футбольное чистилище. Юный тренер Лэмпард возвращает к корням. Не будучи воспитанником клуба, наставник «Челси» сделал ставку на молодежь из академии. Вынужденный шаг из-за санкций УЕФА , но милый сердцу проверенных фанатов «Челси» - тех, кто был до эры Абрамовича.

Лондонцы на один пункт опережают «Сити», хотя на поле Абрахам – 22 года, Маунт – 20, Томори – 21, появляется Хадсон-Одои – 19 лет, уже дебютировал Джеймс – того же возраста. Есть травмированный Лофтус-Чик (23 года), и девять минут в АПЛ сыграл 18-летний Билли Гилмор. Лэмпард искупает грехи звездной эпохи. И у Фрэнка есть преимущество – по тестам интеллекта оказался обладателем редких аналитических способностей.

Не будучи образованным интеллектуалом в классическом смысле, Фрэнк остается башковитым. Нет сомнений, что у Клоппа, Гвардиолы и Моуриньо тоже интеллект выше среднего. Михелс, Лобановский или Эррера точно обладали высокими умственными способностями. И хотя у Лэмпарда нет опыта, даже в финале Суперкубка УЕФА детсад Фрэнки дрался отчаянно. И третье текущее место «Челси» в АПЛ является стартовым успехом в сезоне после ухода Азара.

«Челси» очень сложно выгодно продать

Помимо опытных и ключевых игроков - Аспиликуэты и Жоржиньо, часто выходят не старые Кепа, Ковачич и Зума. И юные ребята, перечисленные выше. Средний возраст коллектива – 24.9 года, моложе в АПЛ только МЮ и «Борнмут». «Челси», что в 2003 году запустив гонку вооружений, ставшую с трансфером Роналду в МЮ эпидемией, отчасти вынужденно, а отчасти сознательно, ушел в тень.

Они вышли из лиги тех, кто будет ставить рекорды. Конечно, недавно переплатили за Альваро Морату – старые грабли, как с Шевченко и Торресом, но тот трансфер скорее был исключением из новых правил. Лондонцы успокоились, а трансферный бан отдаляет от конкурентов по тратам. А поскольку говорят, что Абрамович не смог найти достойного покупателя для клуба, то вынужденная стратегия может стать постоянной.

Через прессу все подали так, что Роман Аркадьевич передумал – понравилась молодая команда, но правда где-то посередине. Как ни оценивай настолько большой клуб на рынке, стоимость получается слишком большой для выгодной покупки. Например, членам королевской семьи владельца ПСЖ легче зайти в АПЛ через «Лидс» - клуб с именем, фанатами и Бьелсой на бровке, вложив сотни миллионов в кадры, нежели выкупать активы «Челси», которые сложно отбить.

Плюс есть проблемы с правами на владение стадионом и необходимость его реконструировать. Одновременно футбольный пыл Абрамовича остудили преграды к британской рабочей визе – по израильскому паспорту всегда жить в Лондоне нельзя. А когда опубликуют итоги расследования о вмешательстве родины миллиардера в британские дела и пройдут перевыборы, шансы на разрешение на въезд вряд ли вырастут.

«Brexit» не на руку Абрамовичу, а вот в футболе надежда на Лэмпарда и будущие поколения. Сочтены дни Виллиана, Педро, Жиру и Батшуайи в команде. Будет явная ставка на молодежь, преимущественно английскую и воспитанную в «Челси». А поскольку у команды Абрахама скорее получается, чем нет, то горевать незачем. «Челси» проиграл МЮ в Кубке Лиги, сыграл 4:4 с «Аяксом» в ЛЧ , но в АПЛ после поражения от «Ливерпуля» серия из шести побед подряд.

Сегодня фаворитом, разумеется, остается МС , но в трансферном чистилище команда Лэмпарда чувствует себя уютно. Им нечего терять в матче с «горожанами», а поскольку игры после паузы для сборных грандам обычно даются с трудом – лондонцы должны навязать борьбу новому главному клубу Манчестера, как когда-то навязали «красным дьяволам». Но если уравнять шансы, а тогда смогли с помощью российских денег, то сейчас ставка на тактику, желание и талант.

Времена изменились, «Челси» в гонке, которую начал, уступил – отбить вложения продажей клуба невозможно, но дальше тратить больше всех в мире не смогут. Концепция изменилась, но теперь от трофеев команда куда дальше, чем во времена тактики «денежного мешка».