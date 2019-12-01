7 причин, почему «Спартак» может обыграть «Зенит»

вчера, 10:00

Фаворит известен, но интереснее выяснить, если ли предпосылки для успеха аутсайдера? О зацепках для гостей – на «Соккер.ру».

Игра «Зенита» хуже результатов

Хороши в греко-римском стиле – добывают борцовские победы, но в футболе изъянов полно. «Лион» не запихнул Кержакову два гола, хотя мог, а вот у петербуржцев получилось – сами не ожидали, особенно второй мяч. Но все легко могло сложиться иначе, если опираться на качество футбола. «Арсеналу» забили единственный мяч в очень странном матче – ужасный футбол по качеству, стоячий, как вода на болоте. Матчи с «Лейпцигом» - два провала. По игре с ЦСКА сложно судить о готовности чемпиона, сами понимаете. «Крылья Советов» прихлопнул Жирков, но до 92-й минуты перевес был в один мяч. Последний раз у «Зенита» получилось легко против «Ростова» - полтора месяца назад. Но и там команда Карпина помогла сопернику.

Фаворит устал против «Лиона»

Оборонятся физически часто сложнее, чем атаковать. А «Зенит» отчаянно отбивался в ЛЧ , причем начал ползать полем на 46-й минуте домашнего матча. В Казани пеший футбол объясняли именно тем, что нужно беречь силы. А против «Лиона» берегли силы на «Спартак»? Вряд ли, ведь защита выхолащивает сильнее. Почему подопечные Семака такие медленные? Основная обойма наелась футболом. У Семака восемь футболистов сыграли более 1 000 минут в РПЛ , у Ивановича и Сантоса – более 1 500 минут. Из свежей крови для основы лишь Караваев и Кузяев, а еще – Кержаков, которому отдых сейчас не нужен. «Спартак» целую неделю готовился, а «Зенит» потратил много сил против «ткачей», отбиваясь. Зацепка для гостей.

Скоростные игроки «Спартака»

У Тедеско не меньше людей, от которых можно ждать прорыва и важного мяча, чем у Семака. Скорее даже больше, если учесть стиль «Зенита» - игра на и через Дзюбу. Не от хорошей жизни ждут чудо-гола Жиркова или включения Азмуна. У «Зенита» самый возрастной состав в РПЛ из команд-фаворитов, а напротив – молодые ребята. У «Спартака» не получилось реализовать моменты против «Рубина», «Арсенала» и «Урала». Но вряд ли «Зенит» закроется так, как эти соперники. Народ не одобрит игру вторым номером против второго «Лиона» за неделю. Так что пространство у «Спартака» будет, и тогда Бакаев, Ларссон, Айртон и Крал рывками могут создать проблемы, голы и поставить «Зенит» на грань поражения. У команды Семака часто бежит один Караваев, и то через раз.

Позорная выездная серия москвичей

Мотивация для гостей! С 2012 года у «Спартака» не получается выигрывать в Санкт-Петербурге, тогда как влетать, в том числе крупно, давно научились. Но в этой серии – 5:1, 4:2, 5:2, 4:2, было нечто странное. Во-первых, в пяти последних официальных играх команд на любом поле перевес не громадный – 2 ничейных результата, 1 победа «Спартака» и 2 – «Зенита». Во-вторых, после 1:5 провели четыре матча, а единственная победа – над Кононовым в сентябре. Тедеско должен равняться на Карпина, который выиграл 3:2 в Санкт-Петербурге семь лет назад. И хотя тогда было проще, ведь турнирного значения у матча не было – «Зенит» Спаллетти досрочно стал чемпионом, у Семака игра поставлена хуже.

Новая тактика и подход Тедеско

«Спартак» играет в три центральных защитника, работает агрессивно. Не сказать, что «Зенит» часто встречает соперников с такой тактикой, или обязательно им проигрывает, но для «4-4-2» подобные построения неудобные. Вроде бы номинальный перевес на флангах, а на деле Айртона и Зобнина может хватить, чтобы Сантос и Караваев задумались о защите, а Бакаев, Крал и Ларссон встретились с глазу на глаз с Ивановичем и Ракицким. Кержаков спас против «Лиона», но сможет ли Михаил потащить все удары против москвичей, которые тактически интереснее, чем простенький «Зенит»? Эффективный футбол – бесспорно, но немного банальный, как вынос на Дзюбу в надежде, что дальше все сделает сам.

Тщеславие Дзюбы и его коллег

«Зенит» закроется? Если скрутят на ноль гордость, то повторят фокусы предыдущих соперников «Спартака» из числа середняков – неудобных по стилю для команды Тедеско. «Зенит», сыграв скучно и рационально, станет ближе к победе. Хотя бы потому, что опытнее, успешнее и в целом даже при плохой погоде получает очки, частенько побеждает. Но у Дзюбы сегодня день вендетты фанатам «Спартака», а его напарники вряд ли смогут дома при полных трибунах играть в РПЛ с седьмой командой так, как в ЛЧ , где три очка перечеркнули претензии к стилю. Сегодня Артем и компания могут недооценить «Спартак», считая себя фаворитом и оставляя свободные зоны на половине поля с воротами Кержакова. Морально москвичам проще, их не сковывает статус, ведь нет никакого статуса после стольких поражений в Санкт-Петербурге.

«Спартак» заметно недобрал голов

У одних залетает все, у других – почти ничего. Команда Тедеско – аутсайдер матча, она слабее, победа Семака при определенных обстоятельствах получится дежурной, скучной и даже о судействе поспорить не получится, поводов не окажется. Но «Зенит» не может оставаться всегда везучим, а «Спартак» - неудачливым при понятной и агрессивной игре. Москвичи ведь обстреляли ворота клубов из Казани, Тулы и Екатеринбурга, у Тедеско пока не было безнадежных по игре осечек. Недоработали – факт, но обошлось без провалов. «Зенит» хочет организовать первый ад для Доменико, у них для этого все необходимое есть, но фаворит должен задать игровую динамику. Команда Семака не бежит, а когда Тедеско встретил похожего соперника – «Локомотив» после ЛЧ ползал полем, а результат московского дерби вы знаете.