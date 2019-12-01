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7 причин, почему «Спартак» может обыграть «Зенит»

вчера, 10:00

Фаворит известен, но интереснее выяснить, если ли предпосылки для успеха аутсайдера? О зацепках для гостей – на «Соккер.ру». 

Игра «Зенита» хуже результатов

Хороши в греко-римском стиле – добывают борцовские победы, но в футболе изъянов полно. «Лион» не запихнул Кержакову два гола, хотя мог, а вот у петербуржцев получилось – сами не ожидали, особенно второй мяч. Но все легко могло сложиться иначе, если опираться на качество футбола. «Арсеналу» забили единственный мяч в очень странном матче – ужасный футбол по качеству, стоячий, как вода на болоте. Матчи с «Лейпцигом» - два провала. По игре с ЦСКА сложно судить о готовности чемпиона, сами понимаете. «Крылья Советов» прихлопнул Жирков, но до 92-й минуты перевес был в один мяч. Последний раз у «Зенита» получилось легко против «Ростова» - полтора месяца назад. Но и там команда Карпина помогла сопернику. 

Фаворит устал против «Лиона»

Оборонятся физически часто сложнее, чем атаковать. А «Зенит» отчаянно отбивался в ЛЧ, причем начал ползать полем на 46-й минуте домашнего матча. В Казани пеший футбол объясняли именно тем, что нужно беречь силы. А против «Лиона» берегли силы на «Спартак»? Вряд ли, ведь защита выхолащивает сильнее. Почему подопечные Семака такие медленные? Основная обойма наелась футболом. У Семака восемь футболистов сыграли более 1 000 минут в РПЛ, у Ивановича и Сантоса – более 1 500 минут. Из свежей крови для основы лишь Караваев и Кузяев, а еще – Кержаков, которому отдых сейчас не нужен. «Спартак» целую неделю готовился, а «Зенит» потратил много сил против «ткачей», отбиваясь. Зацепка для гостей.  

Скоростные игроки «Спартака»

У Тедеско не меньше людей, от которых можно ждать прорыва и важного мяча, чем у Семака. Скорее даже больше, если учесть стиль «Зенита» - игра на и через Дзюбу. Не от хорошей жизни ждут чудо-гола Жиркова или включения Азмуна. У «Зенита» самый возрастной состав в РПЛ из команд-фаворитов, а напротив – молодые ребята. У «Спартака» не получилось реализовать моменты против «Рубина», «Арсенала» и «Урала». Но вряд ли «Зенит» закроется так, как эти соперники. Народ не одобрит игру вторым номером против второго «Лиона» за неделю. Так что пространство у «Спартака» будет, и тогда Бакаев, Ларссон, Айртон и Крал рывками могут создать проблемы, голы и поставить «Зенит» на грань поражения. У команды Семака часто бежит один Караваев, и то через раз. 

Позорная выездная серия москвичей

Мотивация для гостей! С 2012 года у «Спартака» не получается выигрывать в Санкт-Петербурге, тогда как влетать, в том числе крупно, давно научились. Но в этой  серии – 5:1, 4:2, 5:2, 4:2, было нечто странное. Во-первых, в пяти последних официальных играх команд на любом поле перевес не громадный – 2 ничейных результата, 1 победа «Спартака» и 2 – «Зенита». Во-вторых, после 1:5 провели четыре матча, а единственная победа – над Кононовым в сентябре. Тедеско должен равняться на Карпина, который выиграл 3:2 в Санкт-Петербурге семь лет назад. И хотя тогда было проще, ведь турнирного значения у матча не было – «Зенит» Спаллетти досрочно стал чемпионом, у Семака игра поставлена хуже.  

Новая тактика и подход Тедеско

«Спартак» играет в три центральных защитника, работает агрессивно. Не сказать, что «Зенит» часто встречает соперников с такой тактикой, или обязательно им проигрывает, но для «4-4-2» подобные построения неудобные. Вроде бы номинальный перевес на флангах, а на деле Айртона и Зобнина может хватить, чтобы Сантос и Караваев задумались о защите, а Бакаев, Крал и Ларссон встретились с глазу на глаз с Ивановичем и Ракицким. Кержаков спас против «Лиона», но сможет ли Михаил потащить все удары против москвичей, которые тактически интереснее, чем простенький «Зенит»? Эффективный футбол – бесспорно, но немного банальный, как вынос на Дзюбу в надежде, что дальше все сделает сам. 

Тщеславие Дзюбы и его коллег

«Зенит» закроется? Если скрутят на ноль гордость, то повторят фокусы предыдущих соперников «Спартака» из числа середняков – неудобных по стилю для команды Тедеско. «Зенит», сыграв скучно и рационально, станет ближе к победе. Хотя бы потому, что опытнее, успешнее и в целом даже при плохой погоде получает очки, частенько побеждает. Но у Дзюбы сегодня день вендетты фанатам «Спартака», а его напарники вряд ли смогут дома при полных трибунах играть в РПЛ с седьмой командой так, как в ЛЧ, где три очка перечеркнули претензии к стилю. Сегодня Артем и компания могут недооценить «Спартак», считая себя фаворитом и оставляя свободные зоны на половине поля с воротами Кержакова. Морально москвичам проще, их не сковывает статус, ведь нет никакого статуса после стольких поражений в Санкт-Петербурге. 

«Спартак» заметно недобрал голов

У одних залетает все, у других – почти ничего. Команда Тедеско – аутсайдер матча, она слабее, победа Семака при определенных обстоятельствах получится дежурной, скучной и даже о судействе поспорить не получится, поводов не окажется. Но «Зенит» не может оставаться всегда везучим, а «Спартак» - неудачливым при понятной и агрессивной игре. Москвичи ведь обстреляли ворота клубов из Казани, Тулы и Екатеринбурга, у Тедеско пока не было безнадежных по игре осечек. Недоработали – факт, но обошлось без провалов. «Зенит» хочет организовать первый ад для Доменико, у них для этого все необходимое есть, но фаворит должен задать игровую динамику. Команда Семака не бежит, а когда Тедеско встретил похожего соперника – «Локомотив» после ЛЧ ползал полем, а результат московского дерби вы знаете

Месяца два назад казалось, что когда дойдет очередь до битвы «Зенита» и «Спартака», то увидим 5:1. Теперь все не так однозначно, ведь футбольное могущество чемпиона немного фальшивое – успешные, а игровых проблем полно. Кроме того, несостоятельность москвичей переоценена. Опыт и класс сегодня могут сыграть – тогда получим ожидаемый результат. Но «Спартак» точно нельзя сразу хоронить, ведь эта команда как сжатая пружина – достаточно удачно отпустить, чтобы проиграл участник ЛЧ, вроде «Зенита» или «Локомотива». Сёмин победил Семака в этом сезоне дважды, но проиграл Тедеско. Теперь сравним работу тренеров Доменико и Сергея. 

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Все комментарии
Levadia
Levadia
   102 / 1027
вчера в 18:34
И понесло Вадима во все ..,......
За Ливерпуль
За Ливерпуль ответил Лаутаро Мартинес
   527 / 1027
вчера в 17:53
И вообще, победы Спартака в ЛЧ - это страсть, азарт, вдохновение, а победы коней, бомжей и им подобных - это купленные жеребьёвки, автобусы, трусливый футбол, и лояльное судейство (Бенфика-цска, Порту-зенит)!
Вы что тут несете семинольные? Самим то не смешно.Ваша трусливая ,и очень позорная тактика в ЛЧ нам известна а еще в ЛЕ и т.д Молчите уж.Не позорьтесь.
Beekeeper
Beekeeper
вчера в 15:13
не вижу не одной причины что бы спартак выиграл у зенита...
sten312
sten312
вчера в 14:52
    Сергей Саныч
    Сергей Саныч ответил Котэ в тельняжке
       74 / 1027
    вчера в 14:34
    И восьмая причина !) Самая важная !) Моя интуиция тоже подсказывает, что Спартак выиграет ;)))
    Ну,...за интуицию!!!
    Крутой камерунец
    Крутой камерунец ответил Котэ в тельняжке
       56 / 1027
    вчера в 12:57
    И восьмая причина !) Самая важная !) Моя интуиция тоже подсказывает, что Спартак выиграет ;)))
    Аминь!)))
    Котэ в тельняжке
    Котэ в тельняжке
       80 / 1027
    вчера в 12:38
    И восьмая причина !) Самая важная !) Моя интуиция тоже подсказывает, что Спартак выиграет ;)))
    ПерекатиПоле
    ПерекатиПоле
       19 / 1027
    вчера в 12:35
    Тыдеска поставит автобус в 5 защитников. Заковыляем им через кросс с фланга или стандарта, а там и открываться придётся - ещё 4-5 штук залетит. Короче, разгромят сегодня пупсов.
    Лаутаро Мартинес
    Лаутаро Мартинес
       3 / 1027
    вчера в 12:25
    И вообще, победы Спартака в ЛЧ - это страсть, азарт, вдохновение, а победы коней, бомжей и им подобных - это купленные жеребьёвки, автобусы, трусливый футбол, и лояльное судейство (Бенфика-цска, Порту-зенит)!
    Аpбитр
    Аpбитр
       318 / 1027
    вчера в 12:24
    Уважаемые пользователи, снова работает fantasy
    https://www.soccer.ru/fantasy
    Лаутаро Мартинес
    Лаутаро Мартинес ответил Grey33
       3 / 1027
    вчера в 12:19
    В вагонетке то же самое говорили, итог известен)))))))))
    Grey33
    Grey33
       101 / 1027
    вчера в 12:07
    Семак прекрасно понимает в каком состоянии подходит его команда к этому матчу. У него уже достаточно опыта и уж точно достаточно мозгов, что бы не нестись вперёд с шашкой наголо. Так что готовьтесь, пятачки, сегодня ни одна из этих семи псевдопричин вам не поможет.
    Лаутаро Мартинес
    Лаутаро Мартинес ответил Бутсы
       3 / 1027
    вчера в 12:03
    Увы, вилковщина процветает и в лиге чемпионов. Чего стоит их победочка над Порту в 2011-м, когда надо было поправлять делишки после того, как обАПОЭЛИлись. Обменялись голами, причём будущее зенитское полено за Порту голевую отдало. И тут деньгисов грубо срубил Клебера, а ховард уэбб считает, что это чисто. Клебера заменили, а на 45 минуте игрока Порту удалили ни за что. Будущему питерскому физруку пришлось менять Хамеса, забившего гол. Против пионеротряда, внезапно, зенит был королём.

    Достойно отдельной статьи. Все эти уэббы, орсаты, наверное, на яхтах сейчас отдыхают.
    Лаутаро Мартинес
    Лаутаро Мартинес
       3 / 1027
    вчера в 11:59
    Есть и восьмая причина. Лион против зенита играл, так сказать, сомнительно. Депай закосил прямо перед матчем. У нас никто так делать не будет! И зенит одержал позорную победу под предводительством даниеле орсато.
    ziborock
    ziborock ответил Питер рулит
       2 / 1027
    вчера в 11:54
    как любят тарасята что бы им всегда рфс помогал.... каждый год одно и тоже: в этом году Локо играл тяжелый матч в ЛЧ так ему отдохнувший Спартак подсунули.. Зенит играл тяжелый матч в ЛЧ так нам Спартак отдохнувший подсунули.. Совпадение ?!? (каждый год) не думаю!!! про левые пенальти в пользу пупсиков и не поставленные 100% в их ворота все знают..
    Не надоело еще постоянно свой бред постить? Я тебе уже отвечал что в первом круге Спартак играл через 3 дня после Туна с ЦСКА и через 2 дня после Браги с Зенитом!
    И никто не ныл!)))
    Бутсы
    Бутсы ответил Hypnoz
       135 / 1027
    вчера в 11:35
    У бомжей один шанс на ничью, это в очередной раз поставить автобус ! Ну и Мешков есесенноо...
    И Вилков на ВАРе.
    Hypnoz
    Hypnoz
       147 / 1027
    вчера в 11:33
    У бомжей один шанс на ничью, это в очередной раз поставить автобус !
    Ну и Мешков есесенноо...
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
       32 / 1027
    вчера в 11:23
      Олег Борткевич
      Олег Борткевич
         227 / 1027
      вчера в 11:20
      Для Зенита игра со Спартаком конечно важна, но куда важнее ЛЧ. Поэтому Зенит вполне может выставить на эту игру тот же состав, что и кубок РПЛ. Было бы интересно. Кстати, прочитав статью не осознанно посмотрел на таблицу чемпионата РПЛ, уж больно у автора Спартак хорош!
      Литейный 4
      Литейный 4
         4 / 1027
      вчера в 11:12
      Чемпион сегодня снова надругается над аутсайдером. Гыгыгы
      Литейный 4
      Литейный 4
         4 / 1027
      вчера в 11:10
      Зениту не составит труда размазать в очередной раз свиней. Аутсайдер он и в Африке аутсайдер. Гыгыгы
      Крутой камерунец
      Крутой камерунец ответил Бутсы
         56 / 1027
      вчера в 11:08
      У тебя тоже жалоба горит. Бакланы - они такие, напакостить и жалобы жать - первые в ряду.
      ну бакланы не так обидно как бомжы=и,я не знаю че они обижаются XDDD
      Vave666
      Vave666
         779 / 1027
      вчера в 11:05
      Кержаков спас против «Лиона», но сможет ли Михаил потащить все удары против москвичей, которые тактически интереснее, чем простенький «Зенит»?

      Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1152723/semak-sergey-tedesko-domeniko

      После этого предложения всё встало на свои места!))) Спартак оказывается очень интересная команда, не то что те, что выше в таблице и кто борется за медали!...
      Бутсы
      Бутсы ответил Крутой камерунец
         135 / 1027
      вчера в 11:04
      тебе питерявые уже караулку жамкнули))))
        Nikola45
        Nikola45
           12 / 1027
        вчера в 11:03
        Забыли птенцы Тарасовки скандал с участием Вилкова который отсудил в пользу поросят. Да вам нужно ноги его целовать, а Вы его хаете! Смотрите обидеться и обидит Вас ))
        Бутсы
        Бутсы ответил Питер рулит
           135 / 1027
        вчера в 11:03
        как любят тарасята что бы им всегда рфс помогал.... каждый год одно и тоже: в этом году Локо играл тяжелый матч в ЛЧ так ему отдохнувший Спартак подсунули.. Зенит играл тяжелый матч в ЛЧ так нам Спартак отдохнувший подсунули.. Совпадение ?!? (каждый год) не думаю!!! про левые пенальти в пользу пупсиков и не поставленные 100% в их ворота все знают..
        Именно поэтому Спартак после Браги играл через два дня с проектом. А проект после Лиона отдыхал четыре дня. Именно поэтому поставили зенитовского судейку, и именно поэтому поставили на вар того, кто устроил откровенный беспредел, потакая проекту. Дюковщина во всей красе. РФС помогает, да. Помогает проекту.
        Nikola45
        Nikola45
           12 / 1027
        вчера в 10:59
        Вчера молодежь Спартака экзамен сдала на 2 ))
        Заодно тех кто кричал о Дзюбе приняли ))
        Vave666
        Vave666
           779 / 1027
        вчера в 10:56
          Питер рулит
          Питер рулит
             206 / 1027
          вчера в 10:54
          как любят тарасята что бы им всегда рфс помогал....
          каждый год одно и тоже:
          в этом году Локо играл тяжелый матч в ЛЧ так ему отдохнувший Спартак подсунули..
          Зенит играл тяжелый матч в ЛЧ так нам Спартак отдохнувший подсунули..
          Совпадение ?!? (каждый год) не думаю!!!
          про левые пенальти в пользу пупсиков и не поставленные 100% в их ворота все знают..
          Крутой камерунец
          Крутой камерунец ответил Бутсы
             56 / 1027
          вчера в 10:48
          Бомжи даже Мешкова в состав вписали, до того бояться. Кстати, а кто там на ВАРе? Не Вилков случайно? Как бы там не было, выносить газпром должны и с Вилковыми/Мешковыми в составе бомжей. Кстати, о Шестерочках, про которые тут пишет тип ниже, спец-ы как раз бомжики. От кого они её только не пропускали. И семерочки, и даже восьмерочки бывали.
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