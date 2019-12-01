«Спартаку» срочно нужен Дзюба

вчера, 15:00

Накануне важного матча «Соккер.ру» обращает внимание на игру человека, о футболе которого забыли на фоне скандалов.

В Дзюбу летит то, что должно лететь и в «Зенит»?

Если в Санкт-Петербурге и дальше будут проявлять «гостеприимство», как сейчас, то Дзюбу по всей России станут называть «кривоногим» - оценочное суждение, на которое фанаты на матчах клубов имеют право.

Но произошел перекос. Столько в сезоне у команды Семака откровенно плохих матчей не было – даже победных, а говорят в основном об Артеме. И критикуют чаще персонально его. Иногда – просто только самого Дзюбу.

На неделе больше внимания людей привлек эмоджи на футболке под игровой формой форварда – последовал упрек в самолюбовании, чем факт, что чемпионский «Зенит» гоняла родным полем девятая команда чемпионата Франции.

«Лион» тоже был ужасен, но в состоянии «нехватки характера» – формулировка Жуниньо, французы нанесли больше точных ударов, владели мячом – во втором тайме 63 % времени, и совершили в четыре раза больше обводок.

Заставили «Зенит» 34 раза выносить мяч из своей штрафной площади! Но Дзюба удачно выбрал позицию и забил в раздевалку, что позволило вместе с рикошетом имени Оздоева сыграть ужасно и получить победу.

Так давайте оценим вклад лидера в этом сезоне и выясним, где находился бы «Зенит» без Артема?

Дзюба делает голевую разницу

Пусть калька с английского режет слух, но «делать разницу» - понятное выражение в спорте. Переламывать ситуацию с помощью Артема «Зенит» научился, а дополнять план не спешит. В прошлом сезоне Дзюба стал лучшим ассистентом РПЛ с 10 пасами, а сейчас уже собрал 9 передач.

У «Зенита» 7 пунктов в ЛЧ – Дзюба причастен к набору каждого. В РПЛ придумал 58 % мячей команды пасами и ударами. В матчах с его голевым участием команда набрала 32 из 39 пунктов. Конечно, не все голы именно победные, но так у любого снайпера – общую статистику набивают такими поединками, как против «Ростова».

Но Дзюба спас игру против «Краснодара», его передача стала ключевой против ЦСКА – дважды рисковали проиграть. Наконец, в Казани без гола Артема, пускай из офсайда, взяли бы лишь ничью. Добавляем возможную мировую с «Тамбовом» без удара Дзюбы - еще два очка, и уже «минус десять». Получаем всего 29 пунктов у «Зенита».

История не знает слова «если», но с таким командным футболом – если бы Дзюба уехал в АПЛ летом, например, «Зенит» легко мог бы идти на пятом месте, оказавшись ниже «Ростова». Кстати, 5 из 6 голов против команды Карпина выдумал Дзюба, а счет – 6:1. Даже такую разницу сделал форвард!

Во всей РПЛ он второй по качеству полученных моментов – поднял на первое место Азмуна, и первый по созданным для напарников возможностям.

Артем догоняет рекордсменов

Странно, но в России никогда не умели делать форвардов, состоятельных на международном уровне. Даже у Вагнера Лава – далеко не элитного по бразильским меркам снайпера, точно не из числа лучших в истории, есть 30 голов в еврокубках. А это показатель рекордсмена среди россиян – Александра Кержакова.

Мостовой, Карпин и Аршавин в числе самых результативных, но в этом списке нет ни одного нападающего. У Родионова целых 22 мяча, но Дзюба повторил это достижение, хотя за свою карьеру играл в Томске, Ростове-на-Дону и Туле, где еврокубки видел лишь по телевизору. Та же история, когда нужно искать голы за сборные.

Рекордсмены команды СССР по голам – украинские форварды Блохин и Протасов. А если взять Кержакова, чье достижение хочет побить Дзюба, то у Александра средняя статистика – 30 мячей в 91 игре. У лучшего снайпера сборной Кипра 32 гола, хотя эта команда слабее, не играет на крупных турнирах, чаще, чем Россия, является аутсайдером конкретной игры.

Даже по меркам российских рекордсменов разных времен Дзюба с его 22 голами в еврокубках и 24 мячами за сборную – очень успешный российский форвард. И это с учетом, что за Россию сыграл только 42 матча, то есть отстает от Кержакова по количеству попыток в два раза. Кроме того, Артем повторил лучшее достижение россиян в ЛЧ – забил 8-й гол, догнав Тихонова и Дзагоева.

Амплуа рекордсменов тоже подтверждают тезис, что для РФ результативный стабильный форвард, способный зажечь на высоком уровне, – редкость.

Дзюба делает «Зенит» фаворитом

В этом сезоне «Спартак» в фазе обострения хронических болячек. Но если на вид успешного «Зенита» отнять одного Дзюбу – получите аналог «красно-белых». Клуб с огромным бюджетом, умеющий провалиться буквально повсюду. У соперников много общего, невзирая на очевидные внешние различия.

Но в свое время Федун не договорился с Дзюбой, а Миллер – смог. Артем на дистанции обеспечивает «Зенит» чертами, отличающими от «Спартака». Конечно же, Ракицкий, Барриос и Азмун – соучастники чемпионства, но даже после титула не настолько в себя верят, чтобы побеждать без Дзюбы, или в те моменты, когда Артем не помогает.

Форвард не забивал и не отдавал голевые передачи в матчах против «Локомотива» и «Лейпцига» - по два раза, а еще «Уфы». Это полный список поражений «Зенита» в сезоне. У «Спартака» человека, который созданным голом исключает поражения, попросту нет. Бакаев растет, но его результативные действия не спасли против «Браги», «Урала» и «Оренбурга».

Более того, Зелимхан не помог с «Тамбовом», в первой игре с «Брагой», «Зенитом» и «Уфой» - а это еще четыре поражения команды. Дело ведь не только в цифрах, а и в лидерской роли Дзюбы. Ионов и Бакаев отдали по 7 голевых передач в РПЛ , Соболев и Шомуродов забили по 10 мячей, у Крыховяка – 8, у Влашича – 7 голов. Все влияют, но лишь Гжегожа можно буквально сравнить с Артемом по важности для команды.

В 22 матчах РПЛ и ЛЧ в этом сезоне Дзюба создал 22 гола ударами и передачами. Будь у «Спартака» такой человек, сегодня речь бы шла о чемпионской игре в Санкт-Петербурге. И наоборот – «Зенит» мог бы скатиться. У Семака ведь возрастная команда. Есть травмированный Малком и недовольный Дриусси, желающий уйти. Азмун зависит от Дзюбы. Центрбеки – медленные. А основной вратарь в древнерусской тоске.

Без Дзюбы такой «Зенит» уже сейчас пришвартовался бы на четвертом месте в группе ЛЧ и отправился на второе-третье место в таблице РПЛ вопреки здравому смыслу и статусу фаворита. Вы можете соглашаться или не соглашаться с тем, справедливо или нет посылать Артема на три буквы – дискутируйте, если вам это интересно. Но с чем нельзя спорить – Дзюба тащит «Зенит».

Любой футбольный человек понимает разницу с Бакаевым, который создал в процентном соотношении такой же объем голов «Спартака», как Артем – «Зенита». Пасы и мячи Зелимхана привели к промежуточному седьмому месту – отрыв от лидера составляет 17 очков после 17 туров, и недолету до группы ЛЕ . А с Дзюбой «Зенит» идет первым в РПЛ и сохраняет шансы на плей-офф ЛЧ , в котором «Спартака» не было с 1996 года.

У северян есть то, в чем остро нуждаются москвичи - зрелый в футболе, играющий на команду и результативный вожак. Речь не конкретно о Дзюбе, но молодому и местами талантливому составу Тедеско явно мало снайперских умений Жиго для трофеев и захода в ЛЧ . И уж точно не хватает лидерских качеств Джикии. Раньше у «Спартака» был Промес, а у «Зенита» - Халк. Теперь у вторых - Дзюба, а «красно-белым» нужен свой Артем не по имени, а по роли.

Умей «Спартак» делать футбольный бизнес, то ни за что не отпустили бы российского форварда к врагам в дни лимита. Дзюба мог клепать голы и ассисты за «красно-белых», став чемпионом России даже раньше. В теории в войне Глушакова и Карреры мог бы выбрать сторону Массимо и победить. И никаких скандалов, минус один «Иуда», больше стабильности в клубе. Теперь с родным «Спартаком» Дзюба по разные стороны баррикад, но именно его команда – фаворит матча и сезона.