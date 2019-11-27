«Зенит» лицом к лицу с бездарностью

вчера, 10:00

«Соккер.ру» желает питерцам успеха в том, чего не умеют. Соревнование с собственным ночным кошмаром – задача команды Дзюбы и Семака.

В чем беда «Зенита» по пути в плей-офф ЛЧ ? Дзюба. Семак. В таком порядке. Если бы в другом измерении послали на три буквы Сергея Богдановича, вряд ли в РПЛ за него заступились, ведь за посыл Кононова никого не ругали во всех измерениях.

Дзюба в «Зените» важнее, чем Семак. Но Артем не того полета футбольная птица, чтобы быть впереди главного тренера успешной команды. Ван Дейк не важнее Клоппа, как и Салах. Но «Зенит» от действий форварда зависит в сезоне чаще, чем от решений наставника.

Это плохо для перспективы в ЛЧ . Дуэт Сергея и Артема спелся в матче против «Бенфики» - лучший матч тренера «Зенита» в карьере, и сегодня нужно повторение того же банкета, только против команды, которая с прошлой встречи сменила тренера и настраивается на выход из группы в плей-офф Лиги чемпионов.

А «Зениту» нужно победить личную стандартную бездарность – неумение выигрывать решающие матчи с нужным счетом против серьезных соперников. Нужно было ответить «Лейпцигу» - слили дома. Следовало отыграться с «Вильярреалом» - дважды уступили, как и немцам, с которыми также встречались в ЛЕ .

«Андерлехт»? Шикарная попытка камбэка с трагичной концовкой. «Бенфика»? Второе поражение после первого с тем же техническим заданием – отыграться после не совсем смертельного поражения. «Севилья», «Монако», «Байер», «Боруссия» Д – список можно продолжать долго.

«Зенит» категорически разучился делать то, что ему нужно сегодня. «Лион», наверное, устроит ничья в Санкт-Петербурге, Семаку и Дзюбе нужна только победа.

Составы и тактика команд

Давайте посчитаем футболистов «Зенита», способных на подвиги. Сантос, Караваев, Азмун и Дзюба – четыре человека. Оздоев – с натяжкой, невзирая на стабильность в РПЛ . У «Лиона» таких людей больше, хотя двое пропустят игру, ведь не оправились от травм – Ауар и Депай, самые ценные люди в составе.

Но есть недооцененный вратарь Лопеш, Андерсен может сыграть хорошо (спойлер: плохо тоже умеет). У Дембеле больше сильных сторон, чем хотелось бы. «Ткачи» опаснее, ведь Жуниньо отправил в отставку Сильвиньо и пригласил опытного Руди Гарсия. У того есть неудачные матчи, но уже были успехи, например, с «Бенфикой».

Не экспериментируют с тремя центральными, играют «4-2-3-1», два опорника, как сказал Семак. Заведены, готовы играть вторым номером, ведь Депая явно не хватает – и чтобы мяч чаще оказывался у Дембеле, и чтобы не приходилось дома в плохой по качеству игре обставлять «Ниццу» Виейры в муках.

Но «Зенит» сам не без греха – «Лейпцигу» дважды слили показательно, а против «Рубина» в гостях ползали полем, хотя казанцы не были готовы работать круче, чем чемпион. А поскольку офсайды в РПЛ не всегда считаются, то обмен незаконными голами оставил в силе победу фаворита в один мяч.

Но и «ткачи», и «лазурные» в последнее время скорее пользуются чужими слабостями, чем козыряют силой. «Зениту» в РПЛ везет чаще, а вот «Лион» работает со стиснутыми зубами почти всегда, результат важнее, чем качество футбола. И если нужно для победы, чтобы шесть сэйвов Лопеша компенсировали брак в передачах в 23 %, то соглашаются на тернистый путь.

Такая схожесть «Зенита» и «Лиона» не вдохновляет, поскольку в гостях Семак не переиграл Сильвиньо, а Гарсия – сильнее. Проблема в том, что Сергею Богдановичу нечего предложить европейским соперникам. Живость Караваева? Хорошо, но Кержаков не великий вратарь, Ракицкий и Иванович официально признаны слишком медленными для ЛЧ – слова тренера «Зенита».

Барриос и Оздоев не очень хороши в глубокой обороне, Дриусси в главном турнире Европы ничего пока не показал. Остается связка форвардов? Азмун и Дзюба могут организовать победу над «Лионом» - очевидно, что эта парочка сильнее, чем любой выбор Гарсия в защите, поскольку там лишь один человек играет в ЛЧ хорошо.

Но ведь на опасность пары форвардов «ткачи» могут ответить тем, что Траоре и Дембеле даже без Депая организуют гол из ничего. «Лион» получил возможность обкатать «выездную модель», а вот у «Зенита» не получилась игра первым номером против «Рубина», «Арсенала» и «Лейпцига». Неважная подготовка.

Семак может удивить Гарсия только тем, что правильно выберет правого хавбека, который сыграет вместе с Караваевым идеальный матч и обеспечит форвардов «Зенита» правильными пасами. У «Лиона» возможностей удивить больше, ведь новая тренерская метла метет по-новому.

Раньше дома «ткачи» давили, атаковали, владели мячом. А теперь, если Семак не повторит ошибки матча против «Лейпцига», сыграют в гостях иначе – не станут рисковать, отработают на результат, заставив «Зенит» захватывать инициативу и рисковать.

Ориентировочные составы

«Зенит» (4-4-2): Кержаков – Караваев, Иванович, Ракицкий, Сантос – Кузяев, Барриос, Оздоев, Дриусси – Дзюба, Азмун.

«Лион» (4-2-3-1): Лопеш – Дюбуа, Андерсен, Денайе, Марсал – Мендеш, Тусар – Траоре, Рен-Аделед, Корне – Дембеле.

Верите в победу Дзюбы и Семака?

Последний раз «Зенит» играл в плей-офф Лиги чемпионов, когда расклад был очевиден. Халк. Виллаш-Боаш. В таком порядке. Силушки бразильца хватило для плей-офф, но не четвертьфинала, ведь с «Бенфикой» нужно было поменять джокеров в колоде, и Андре не вышел вперед, заставив Живанилдо выполнять приказы.

Сейчас лидеру и тренеру нового времени нужна синхронная работа, поскольку «Лион» не сильный и не стабильный, но опасный. У них потери, проигрывают в гостях, но не всем подряд. А «Зениту» нужна только победа. Когда Семак выходил за таким результатом против «Краснодара», ЦСКА и «Локомотива», то получил два ничейных результата и два поражения.

«Спартак» в похожий вечер обыграли, но не совсем карнавально, и москвичи не в том состоянии, чтобы сравнивать их с «Лионом», который будет доволен мировой в Санкт-Петербурге. Так что шутки в сторону, сначала победа – потом комплименты, ведь сегодня у «Зенита» решающий поединок группового этапа Лиги чемпионов.

Им нужно сделать то, что команда классически не умеет, пусть задачу немножко упрощает локация – дома банда Семака может поймать эмоции трибун, вселиться в атмосферу и создать чемпионское настроение. Но нужно выйти за победой и только за тремя очками. «Зениту» сегодня нельзя быть Луневым, у которого солнце зашло за пробку.