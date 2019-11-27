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«Зенит» лицом к лицу с бездарностью

вчера, 10:00

«Соккер.ру» желает питерцам успеха в том, чего не умеют. Соревнование с собственным ночным кошмаром – задача команды Дзюбы и Семака.

В чем беда «Зенита» по пути в плей-офф ЛЧ? Дзюба. Семак. В таком порядке. Если бы в другом измерении послали на три буквы Сергея Богдановича, вряд ли в РПЛ за него заступились, ведь за посыл Кононова никого не ругали во всех измерениях. 

Дзюба в «Зените» важнее, чем Семак. Но Артем не того полета футбольная птица, чтобы быть впереди главного тренера успешной команды. Ван Дейк не важнее Клоппа, как и Салах. Но «Зенит» от действий форварда зависит в сезоне чаще, чем от решений наставника. 

Это плохо для перспективы в ЛЧ. Дуэт Сергея и Артема спелся в матче против «Бенфики» - лучший матч тренера «Зенита» в карьере, и сегодня нужно повторение того же банкета, только против команды, которая с прошлой встречи сменила тренера и настраивается на выход из группы в плей-офф Лиги чемпионов. 

А «Зениту» нужно победить личную стандартную бездарность – неумение выигрывать решающие матчи с нужным счетом против серьезных соперников. Нужно было ответить «Лейпцигу» - слили дома. Следовало отыграться с «Вильярреалом» - дважды уступили, как и немцам, с которыми также встречались в ЛЕ.

«Андерлехт»? Шикарная попытка камбэка с трагичной концовкой. «Бенфика»? Второе поражение после первого с тем же техническим заданием – отыграться после не совсем смертельного поражения. «Севилья», «Монако», «Байер», «Боруссия» Д – список можно продолжать долго. 

«Зенит» категорически разучился делать то, что ему нужно сегодня. «Лион», наверное, устроит ничья в Санкт-Петербурге, Семаку и Дзюбе нужна только победа. 

Составы и тактика команд

Давайте посчитаем футболистов «Зенита», способных на подвиги. Сантос, Караваев, Азмун и Дзюба – четыре человека. Оздоев – с натяжкой, невзирая на стабильность в РПЛ. У «Лиона» таких людей больше, хотя двое пропустят игру, ведь не оправились от травм – Ауар и Депай, самые ценные люди в составе.

Но есть недооцененный вратарь Лопеш, Андерсен может сыграть хорошо (спойлер: плохо тоже умеет). У Дембеле больше сильных сторон, чем хотелось бы. «Ткачи» опаснее, ведь Жуниньо отправил в отставку Сильвиньо и пригласил опытного Руди Гарсия. У того есть неудачные матчи, но уже были успехи, например, с «Бенфикой». 

Не экспериментируют с тремя центральными, играют «4-2-3-1», два опорника, как сказал Семак. Заведены, готовы играть вторым номером, ведь Депая явно не хватает – и чтобы мяч чаще оказывался у Дембеле, и чтобы не приходилось дома в плохой по качеству игре обставлять «Ниццу» Виейры в муках. 

Но «Зенит» сам не без греха – «Лейпцигу» дважды слили показательно, а против «Рубина» в гостях ползали полем, хотя казанцы не были готовы работать круче, чем чемпион. А поскольку офсайды в РПЛ не всегда считаются, то обмен незаконными голами оставил в силе победу фаворита в один мяч. 

Но и «ткачи», и «лазурные» в последнее время скорее пользуются чужими слабостями, чем козыряют силой. «Зениту» в РПЛ везет чаще, а вот «Лион» работает со стиснутыми зубами почти всегда, результат важнее, чем качество футбола. И если нужно для победы, чтобы шесть сэйвов Лопеша компенсировали брак в передачах в 23 %, то соглашаются на тернистый путь. 

Такая схожесть «Зенита» и «Лиона» не вдохновляет, поскольку в гостях Семак не переиграл Сильвиньо, а Гарсия – сильнее. Проблема в том, что Сергею Богдановичу нечего предложить европейским соперникам. Живость Караваева? Хорошо, но Кержаков не великий вратарь, Ракицкий и Иванович официально признаны слишком медленными для ЛЧ – слова тренера «Зенита».

Барриос и Оздоев не очень хороши в глубокой обороне, Дриусси в главном турнире Европы ничего пока не показал. Остается связка форвардов? Азмун и Дзюба могут организовать победу над «Лионом» - очевидно, что эта  парочка сильнее, чем любой выбор Гарсия в защите, поскольку там лишь один человек играет в ЛЧ хорошо. 

Но ведь на опасность пары форвардов «ткачи» могут ответить тем, что Траоре и Дембеле даже без Депая организуют гол из ничего. «Лион» получил возможность обкатать «выездную модель», а вот у «Зенита» не получилась игра первым номером против «Рубина», «Арсенала» и «Лейпцига». Неважная подготовка. 

Семак может удивить Гарсия только тем, что правильно выберет правого хавбека, который сыграет вместе с Караваевым идеальный матч и обеспечит форвардов «Зенита» правильными пасами. У «Лиона» возможностей удивить больше, ведь новая тренерская метла метет по-новому. 

Раньше дома «ткачи» давили, атаковали, владели мячом. А теперь, если Семак не повторит ошибки матча против «Лейпцига», сыграют в гостях иначе – не станут рисковать, отработают на результат, заставив «Зенит» захватывать инициативу и рисковать.

Ориентировочные составы

«Зенит» (4-4-2): Кержаков – Караваев, Иванович, Ракицкий, Сантос – Кузяев, Барриос, Оздоев, Дриусси – Дзюба, Азмун. 

«Лион» (4-2-3-1): Лопеш – Дюбуа, Андерсен, Денайе, Марсал – Мендеш, Тусар – Траоре, Рен-Аделед, Корне – Дембеле. 

Верите в победу Дзюбы и Семака?

Последний раз «Зенит» играл в плей-офф Лиги чемпионов, когда расклад был очевиден. Халк. Виллаш-Боаш. В таком порядке. Силушки бразильца хватило для плей-офф, но не четвертьфинала, ведь с «Бенфикой» нужно было поменять джокеров в колоде, и Андре не вышел вперед, заставив Живанилдо выполнять приказы. 

Сейчас лидеру и тренеру нового времени нужна синхронная работа, поскольку «Лион» не сильный и не стабильный, но опасный. У них потери, проигрывают в гостях, но не всем подряд. А «Зениту» нужна только победа. Когда Семак выходил за таким результатом против «Краснодара», ЦСКА и «Локомотива», то получил два ничейных результата и два поражения. 

«Спартак» в похожий вечер обыграли, но не совсем карнавально, и москвичи не в том состоянии, чтобы сравнивать их с «Лионом», который будет доволен мировой в Санкт-Петербурге. Так что шутки в сторону, сначала победа – потом комплименты, ведь сегодня у «Зенита» решающий поединок группового этапа Лиги чемпионов. 

Им нужно сделать то, что команда классически не умеет, пусть задачу немножко упрощает локация – дома банда Семака может поймать эмоции трибун, вселиться в атмосферу и создать чемпионское настроение. Но нужно выйти за победой и только за тремя очками. «Зениту» сегодня нельзя быть Луневым, у которого солнце зашло за пробку. 

Трибуны будут полными, французы не сильнее, чем «Зенит». Но «Лион» обыграл в гостях «Лейпциг», а дома – «Бенфику». У команды Гарсия проблемы в Лиге 1 – девятое место и побед поровну с поражениями, но на ЛЧ настраиваются серьезно. Чемпиону России нужен идеальный матч или хотя бы щепотка магического везения, чтобы вопреки привычке обыграть серьезного, но не элитного соперника в решающий момент.

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Все комментарии
legendsofsails
legendsofsails
   445 / 917
сегодня в 02:25
Статья бездарная. Ничего кроме глупостей не обнаружено.
Alean
Alean
   820 / 917
вчера в 18:07
Странная статья, когда это Азмун стал готов на подвиги, или тот же Сантос? Я больше поверю что подвиг совершит Ракицкий или Иванович, чем Азмун, поверю что Жирков не смотря на возраст может от играть важный матч лучше чем Сантос. (И спартаку он забил, да и в дзюбу/азмуна умеет попадать мячом).
И имхо всё будет зависеть от опорной зоны.
Gunslinger
Gunslinger
   171 / 917
вчера в 14:40
Сегодня рекордное количество пользователей соккера (штук 10, не меньше) будут бить себя копытами в грудь и кричать что с детства жрут лягушек!!! :)))
Иван Тасминский
Иван Тасминский
   263 / 917
вчера в 14:20
    kingoffam
    kingoffam
       246 / 917
    вчера в 14:17
      mamba9090909
      mamba9090909 ответил Петрович93
         386 / 917
      вчера в 13:32
      В еврокубках как за сборную болеешь не взирая на клубную принадлежность. Поэтому мы это зенит россия
      А бакланы тут причём? Или пиши тогда - Лион отгрузит нам, бакланам, а мы им один забьём.
      Петрович93
      Петрович93 ответил mamba9090909
         489 / 917
      вчера в 13:17
      В еврокубках как за сборную болеешь не взирая на клубную принадлежность. Поэтому мы это зенит россия
      mamba9090909
      mamba9090909 ответил Петрович93
         386 / 917
      вчера в 12:47
      Лион не стабильный он трёшку бакланам отгрузит а мы забьем один. Вот как то так
      А вы кому, интересно, забьёте?
      Roger Young
      Roger Young
         417 / 917
      вчера в 12:44
      опять будет невнятная ничья, если не поражение
      Big krendel
      Big krendel
         31 / 917
      вчера в 12:21
      Только победы Зениту.
      Петрович93
      Петрович93
         489 / 917
      вчера в 12:10
      Лион не стабильный он трёшку бакланам отгрузит а мы забьем один. Вот как то так
      ПерекатиПоле
      ПерекатиПоле
         21 / 917
      вчера в 11:59
      Жалко спартачей.
      Вчера Паровозик смотрели.
      Сегодня за Зенитом будут следить.
      Завтра за конями и быками.
      Зайдут в интернет проверить, как там спартак то их поживает, а там капитан Джикия в кровать к Ананидзе прыгает. В общем ничего связанного с футболом не происходит(

      https://www.google.ru/amp/s/m.6/football/rfpl/news/dzhano-pokazal-dzhikiyu-kotoryy-otmechaet-den-rozhdeniya-1613066/amp/
      Roman Borovikov
      Roman Borovikov
         51 / 917
      вчера в 11:59
      За красивый футбол - это главное! Ну Зениту за ЛЕ зацепится не плохо бы было)
      25процентный клоун
      25процентный клоун
         13 / 917
      вчера в 11:29
      Удачи Лиону, без Депая даже легче будет, команда будет
      sn_spb
      sn_spb ответил Hypnoz
         218 / 917
      вчера в 11:28
      Удачи французам !
      Так Вы наверное сайтом ошиблись, Вам нужно на франкоязычный
      Gelious
      Gelious
         227 / 917
      вчера в 11:24
      А что, Зенит встречается со Спартаком?
      sn_spb
      sn_spb ответил Бутсы
         218 / 917
      вчера в 11:21
      Привет вашему Славнову и Капусте, у которых на двоих, наверное 500 аккаунтов, и всё ради Спартака. И ещё одному полуконю, полубомжу, у которых их тоже немало.
      Я не знаю кто это, и мне в принципе всё равно. Просто забавно наблюдать как люди замарачиваются, чтобы писать грязь.
      Дед за ЦСКА
      Дед за ЦСКА
         71 / 917
      вчера в 11:21
      Удачи Зениту,
      ПОЗОР фальшивкам !
      Hypnoz
      Hypnoz
         222 / 917
      вчера в 11:14
      Удачи французам !
      prinzЫп
      prinzЫп
         429 / 917
      вчера в 11:13
      Сегодня, весь Зенит и особенно Дзюба, будут играть, БИТЬСЯ, как львы! Как в матче сборной, против Бельгии. Соответственно и "победа" тккая же будет..😎
      Хотя, если серьёзно, жалко всех российских клубов. Не хотят, не умеют играть в Европе... Но в любом случае, я желаю ВСЕМ клубам, сегодня Зениту, завтра Краснодару и ЦСКА, - хорошей игры и только побед!
      edubokom
      edubokom ответил ФАЛЬШЫФКА
         396 / 917
      вчера в 11:11
      Вся Россия за Лион? Хм... Люди с такими взглядами полицаями были во время войны
      Бутсы
      Бутсы ответил sn_spb
         30 / 917
      вчера в 11:06
      Так приятно видеть, что люди создают специально аккаунты, для того чтобы читать новости о Зените, и пытаться его троллить)) Как говориться плохая реклама тоже реклама)) )самое страшное это безразличие)) ты наверное латентный сине-бело-голубой
      Привет вашему Славнову и Капусте, у которых на двоих, наверное 500 аккаунтов, и всё ради Спартака. И ещё одному полуконю, полубомжу, у которых их тоже немало.
      Scuderia Ferrari
      Scuderia Ferrari
         45 / 917
      вчера в 10:57
      Доля правды в статье есть, но относится это ко всем клубам РФПЛ, игравшим в ЕК за последние годы. Без исключения. Взять тот же Локомотив: пропустили вчера от себя - и игра сломалась. Тот же Краснодар с Валенсией, с Севильей на выезде.
      Не надо говорить, что "показали хорошую игру, но не повезло". У Байера и Лейпцига более крутые исполнители, чем у Локомотива и Зенита. Вот и весь сказ.
      Про ЦСКА я вообще молчу, это катастрофа даже на фоне последних неудач. Это ужас просто. Не узнаю свою команду.

      Раньше ЦСКА, Зенит, Рубин могли зарешать в матчах против Севильи, Порту, Атлетико. Сейчас зарешают их соперники.
      sn_spb
      sn_spb ответил ФАЛЬШЫФКА
         218 / 917
      вчера в 10:55
      «Соккер.ру» желает питерцам успеха А вся Россия за Лион!
      Так приятно видеть, что люди создают специально аккаунты, для того чтобы читать новости о Зените, и пытаться его троллить))
      Как говориться плохая реклама тоже реклама)) )самое страшное это безразличие)) ты наверное латентный сине-бело-голубой
      Scuderia Ferrari
      Scuderia Ferrari ответил Литейный 4
         45 / 917
      вчера в 10:50
      На Тернопольщине.
      FROBI
      FROBI ответил ФАЛЬШЫФКА
         344 / 917
      вчера в 10:39
      «Соккер.ру» желает питерцам успеха А вся Россия за Лион!
      А весь Вилкофф за Зенит! )
      Литейный 4
      Литейный 4
         2 / 917
      вчера в 10:31
      У Фила вся Россия это хата на Белгородчине. Гыгыгы
      Литейный 4
      Литейный 4
         2 / 917
      вчера в 10:30
      Главное Зенит не доставит ни единого повода порадоваться болельщикам свиней. Гыгыгы
      Литейный 4
      Литейный 4
         2 / 917
      вчера в 10:29
      Победа Зенита будет зависеть только от их самих. Гыгыгы
      ФАЛЬШЫФКА
      ФАЛЬШЫФКА
         20 / 917
      вчера в 10:17
      зенит выйдет играть с Лионом в лазурной форме( ОРУ) ахахха
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