10 легенд, объединяющих «Барселону» и «Интер»

вчера, 21:00

«Соккер.ру» считает, что самое время вспомнить легенд и героев ламповых футбольных времен!

Эленио Эррера (Аргентина/Франция; как тренер)

«Барселона» (1958 — 1960), «Интер» (1960 — 1968)

В 2017 году УЕФА включил Эленио Эрреру в десятку величайших тренеров Европы всех времен, в опросе World Soccer за 2013 год он занял четвертое место, уступив сэру Алексу Фергюсону, Ринусу Михелсу и Жозе Моуриньо. И этот легендарный тренер, считающийся отцом «катеначчо», тренировал и «Барселону», и «Интер». В первый же сезон с каталонцами он сделал «Золотой дубль» и купался в лучах славы.

На следующий год Эленио защитил чемпионский титул, однако вынужден был покинуть «Блаугранас» после размолвки с венгерскими звездами — Кубалой и Цибором. Долго сидеть без работы Эррере не пришлось: уже через несколько недель после ухода из «Барсы» он принял «Интер», где задержался на 8 лет, полностью реализовал свой тактический гений и выиграл для «нерадзурри» немало трофеев, в том числе два заветных Кубка чемпионов.

Луис Суарес Мирамонтес (Испания)

«Барселона» (1954 — 1961), «Интер» (1961 — 1970)

Обладатель «Золотого мяча» за 1960-й год после семи лет службы «Барселоне» перешел в «Интер» как раз из-за Эрреры, с которым классно сработался еще в Каталонии. В игровой системе Эленио галисийский «Архитектор» занимал ключевую позицию в полузащите и быстро полюбился взыскательной миланской публике из-за своей изумительной техники и мгновенных решений. Луис Суарес провел в «Интере» 9 лет, стал настоящей легендой клуба, да и для «Барселоны» он не просто прохожий. Если выбирать не десяток объединяющих два великих клуба персон, а только одну, то это — блестящий Луис Суарес.

Роналдо (Бразилия)

«Барселона» (1996 — 1997), «Интер» (1997 — 2002)

Роман Роналдо и «Барсы» получился коротким и бурным: за один сезон «Зубастик» провел 51 матч и забил 47 голов в сине-гранатовой футболке, после чего за рекордные 25 миллионов фунтов стерлингов перешел в «Интер», где тоже стартовал чудесно, словно не замечая сопротивления лучших защитников планеты, собравшихся в Италии. Увы, на пике своей карьеры Роналду получил травму, из-за которой почти два года не играл и едва не завязал с футболом.

Лоран Блан (Франция)

«Барселона» (1996 — 1997), «Интер» (1999 — 2001)

В том же сезоне, что и Роналдо, за «Барселону» выступал будущий чемпион мира и Европы Лоран Блан, но он и близко не произвел такого впечатления, как бразилец, поэтому был возвращен на родину, откуда снова выбрался пару лет спустя ради «Интера», в котором выступал настолько солидно, что даже получил от сэра Алекса Фергюсона предложение, от которого было невозможно отказаться: «Приезжай на „Олд Траффорд“, будешь целовать лысину Бартеза каждые выходные».

Луиш Фигу (Португалия)

«Барселона» (1995 — 2000), «Интер» (2005 — 2009)

Луиш Фигу был идолом «Барселоны» во второй половине 90-х, но потом в одночасье стал «свиньей», перейдя в мадридский «Реал». После пятилетки в Мадриде один из величайших игроков в истории португальского футбола отправился в «Интер», где после четырех сезонов завершил футбольную карьеру и получил должность в клубе.

Эдгар Давидс (Нидерланды)

«Барселона» (2004), «Интер» (2004 — 2005)

Знаменитый «Питбуль» ассоциируется в первую очередь с «Аяксом» и «Ювентусом», но были в его карьере короткие встречи с «Барселоной» и «Интером». В Испанию Эдгар приехал в начале 2004 года на правах аренды из «Юве», а летом того же года голландец на правах свободного агента присоединился к «Интеру», где задержался всего на год.

Самуэль Это`О (Камерун)

«Барселона» (2004 — 2009), «Интер» (2009 — 2011)

Не пригодился мадридскому «Реалу», заявил о своем таланте в «Мальорке», получил вызов в «Барселону», где стал частью больших побед. В 2009-м, после пяти лет на «Камп Ноу», «Барса» включила Самуэля в сделку по приобретению Златана Ибрагимовича, но от этого трансфера выиграл «Интер», который с приходом Это`О тут же выиграл «требл»: чемпионат Италии, Кубок Италии и Лигу чемпионов.

Златан Ибрагимович (Швеция)

«Интер» (2006 — 2009), «Барселона» (2009 — 2010)

Ибрагимович классно играл в Италии, а в «Интере» с каждым сезоном прибавлял в результативности. «Барселона» не утерпела и отдала за суперфорварда Самуэля Это`О и «полцарства» в придачу (46 миллионов евро), однако затея со Златаном провалилась: швед не подошел под игровую систему, к тому же у него не сложились отношения с Гвардиолой и со «школьниками», как он называл предельно прилежных партнеров. Период в «Барселоне» Ибра называет своим единственным сожалением в карьере.

Максвелл (Бразилия)

«Интер» (2006 — 2009), «Барселона» (2009 — 2012)

Бразильский друг Златана, прямо скажем, наименее легендарный футболист в этой десятке, но главное условие выполняется: играл и за «Интер», и за «Барселону». Максвелл вообще поиграл с Ибрагимовичем в четырех разных клубах (еще «Аякс» и ПСЖ ), а главное — бразилец, в отличие от своего шведского камрада, дождался в «Барсе» победы в Лиге чемпионов (сезон 2010/11).

Тиаго Мотта (Бразилия/Италия)

«Барселона» (1999 — 2007), «Интер» (2009 — 2012)

В 17 лет Тиаго переехал из Бразилии в Европу, соблазнившись предложением «Барселоны», в которой задержался на 8 лет, но так и не сумел стать непререкаемым игроком основы, поэтому уже в зрелом возрасте пустился в странствия, которые через «Атлетико» и «Дженоа» завели его в «Интер», где Мотта сделал весомый вклад в «требл» 2010 года.

Мотта, как и Это`О, выиграл Лигу чемпионов и с «Барселоной», и с «Интером». Вот только ни в одном из финалов он участия не принял: в 2006-м Франк Райкард продержал его на скамейке в матче с «Арсеналом», а четыре года спустя Тиаго пропускал финал из-за красной карточки, полученной в полуфинальной игре на «Камп Ноу» за отмашку от Бускетса. Да-да, тот самый незабываемый эпизод, когда едва оставшийся в живых Серхио проиграл дуэль собственному любопытству.