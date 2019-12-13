Носорог остановился в Неаполе

вчера, 18:16

«Соккер.ру» рассказывает о переменах в «Наполи».

Отвлечёмся от неудач российских клубов в еврокубках. Не в первый и, увы, не в последний раз. И не мы единственные. Тем временем в команде, шагнувшей в 1/8 финала Лиги чемпионов, произошло большое изменение. Речь идёт о вице-чемпионе Италии «Наполи».

То, что в Неаполе не всё благополучно, не было секретом. «Соккер.ру» писал и о тёрках тренера Карло Анчелотти с капитаном Лоренцо Инсинье, и о спорах Анчелотти, Инсинье и ряда ведущих игроков с владельцем клуба Аурелио Де Лаурентисом. О том, что несмотря на успешную европейскую кампанию, «партенопейцы» слабо играют в Серии А. Отставка Карло Анчелотти напрашивалась. Но чтобы уволить тренера после крупной победы над «Генком» и выходом из группы... Почему-то сразу вспоминается скоропалительное увольнение Олега Романцева из «Спартака» после выигрыша Кубка России.

Семь туров без побед, седьмое место в чемпионате, семь очков отставания от зоны еврокубков. Объективные причины для увольнения Анчелотти были. Дело только в своевременности этой меры. Другое дело, а стоило ли назначать «папу Карло» преемником Маурицио Сарри? Никто не оспаривает, что Карло был отличным футболистом и прекрасным тренером. Кто не согласен, пусть выиграет Лигу чемпионов столько раз, сколько он, а потом поспорит. Другое дело, что Анчелотти в последнее время стал похож на охотника из «Обыкновенного чуда». Он использует достижения своих предшественников, но не добавляет ничего нового. Инерция. А на нейтральной скорости далеко не уедешь, рано или поздно придётся воспользоваться коробкой передач. Это поняли в Париже, Мадриде, Мюнхене, но не уловили в Неаполе. «Наполи» был хорош, пока оставалась инерция от импульса, заданного Маурицио Сарри. Но постепенно неаполитанцы начали тормозить, а Анчелотти не смог сделать ничего, чтобы остановить этот процесс.

Увольнение Карло - это не конец «Наполи» Анчелотти. Такой версии просто не существовало. Это конец «Наполи» Сарри, подведение черты под ярким и амбициозным проектом. Закат «партенопейцев», бросавших вызов «Ювентусу». Не преуспевших в этом противостоянии, но создававших на протяжении многих лет главную интригу в итальянском футболе. Уходили Марек Гамшик, Гонсало Игуаин, Пепе Рейна, но «Наполи» оставался жив. После ухода Сарри в «Юве» транзитом через «Челси», неаполитанцы стали превращаться в угасающую свечу. Анчелотти как мог поддерживал огонь, но не смог его раздуть. И Де Лаурентис понял, что нужно строить новый «Наполи».

Эта миссия была возложена на Дженнаро Гаттузо. «Носорог» (это прозвище приклеилось к Дженнаро, когда он играл в «Милане» Карло Анчелотти) наконец-то обрёл работу. С августа по ноябрь отставного тренера «Милана» молва куда-то устраивала. Оказались в списке потенциальных работодателей и «Спартак» с «Динамо». Но время шло, вакансии занимали другие специалисты, а Гаттузо оставался неприкаянным. Даже другой соискатель работы Массимо Каррера бросил якорь в афинском АЕКе, а «Носорог» оставался без работы. Пока в четверг он не занял не успевшее остыть после Анчелотти кресло тренера «партенопейцев». Во вступительной речи Дженнаро тепло отозвался о предшественнике, назвал его своим вторым отцом. Он ещё не понял, куда попал. И если Анчелотти мог плыть по течению, то Гаттузо призван создать новую команду. Иначе каков смысл в перестановке?

А получится ли? Гаттузо придётся считаться с Инсинье и его друзьями, возможно, прогибаться под них, что чревато потерей управления. Дженнаро - крепкий мужик, которого никто не нагибал, и он постарается показать капитану, кто в доме хозяин. А это тоже чревато. Сарри мог держать маленького капитана в повиновении, а Анчелотти хоть и резво начал, был вынужден ретироваться. Избавиться от Инснье, продать его и подавить потенциальную оппозицию? Теоретически возможно. Но для этого нужно иметь большой тренерский вес. А есть ли он у «Носорога»?

К футболисту Гаттузо никаких вопросов нет. Дженнаро показал себя футболистом высокого класса ещё зелёным юнцом в «Рейнджерс». В «Милане» он стал одним из лучших опорников Европы, дважды брал скудетто и Лигу чемпионов, выигрывал чемпионат мира. А чем знаменит тренер Гаттузо? В швейцарском «Сьоне» он продержался четыре месяца. В «Палермо» завалил старт и был уволен уже в сентябре. На Крите, где Дженнаро тренировал ОФИ, его полоскали, что Артёму Дзюбе не снилось. Греки употребляли рядом с фамилией итальянского тренера слово, русский аналог которого тоже начинается с буквы М. Видеоролики до сих пор гуляют по сети. Причём проработал Гаттузо в Ираклионе шесть неполных месяцев. В «Пизе» Гаттузо продержался месяц. И только в «Милане» к бывшей легенде отнеслись с почтением. «Носорог» трудился с Примаверой - молодёжной командой, а потом на протяжении двух лет возглавлял первую команду. Успехи? Вот тот-то и оно.

В «Милане» за Дженнаро закрепилась репутация первоклассного мотиватора, умеющего зажечь, поднять. Комиссар, политрук. Но «Наполи» для строительства новой команды нужен в первую очередь командир, а не замполит. Потянет ли Гаттузо эту роль? Посмотрим. Кстати, у Дженнаро есть хороший пример в лице нашего Валерия Карпина. Который в «Ростове» уже не комиссар, а командующий. Так что давайте не будем сулить провал молодому, а Гаттузо всего 41 год, тренеру. Давайте проследим за его работой. Может быть, и прав был Аурелио Де Лаурентис, доверив команду «Носорогу».