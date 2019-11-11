Весёлый Роджерс и его «лисицы»

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«Соккер.ру» делится своими наблюдениями о «Лестере».

Мы отмечали игру «Лестера» в новом сезоне, даже восторгались ей, когда «лисы» наколотили девять безответных мячей «Саутгемптону», но пока не уделили команде Брендана Роджерса должного внимания. А «Лестер» тем временем выиграл четыре встречи подряд и занимает второе место.

Занимает, между прочим, по делу. «Лестер» выглядит солиднее чемпиона «Манчестер Сити» и развивающегося организма – «Челси». Не говоря уже о всех остальных. Кроме «Ливерпуля», конечно. Но команда Клоппа в нынешнем сезоне вне конкуренции.

Казалось, совсем недавно «Лестер» удивил весь мир, да и себя тоже, победой в чемпионате 2015-16. А сколько всего успело произойти за эти три с половиной года. Трагически погиб хозяин клуба Вишай Шривадданапрабха. Сменилось несколько тренеров. Ушёл с камнем на сердце главный творец триумфа Клаудио Раньери. Промелькнул однофамилец великого драматурга Крэйг Шекспир. Ничем особым не проявил себя мастеровитый француз Клод Пюэль. Покинули команду несколько героев чемпионского сезона – Рияд Марез, Нголо Канте, Дэнни Дринкуотер, Роберт Хут. Не прижились несколько новичков, например, бывший армеец Ахмед Муса и Висенте Иборра. Был новичок, который, напротив, вписался в игру так, будто с детства играл за «Лестер». Так что стал самым дорогим защитником мира. Догадались, наверно, что речь идёт о Гарри Магуайре, с некоторых пор футболисте «Манчестер Юнайтед». Заметьте, что Марез, Канте, Магуайр, Дринкуотер считали, что в «Лестере» достигли потолка, что для творческого роста надо уходить. Вот и ушли. Особенно Дринкуотер вырос, который в «Челси» выходил на поле считанное число раз, и вопреки своей фамилии drinks not only water.

«Лестер» за это время играл по-разному. Иногда напоминал себя времён нежданного чемпионства, иногда мучился. Бывало «лисицы» балансировали на грани опасной зоны и даже заглядывали в неё. Было достойное выступление в Лиги чемпионов, да и в Лиге Европы команда заслужила уважение. Но всё равно оставалось ощущение, что, выстрелив раз, «Лестер» удовлетворится ролью крепкого середняка, станет сражаться за домашние кубки и не будет вмешиваться в спор больших клубов.

Но в феврале на должность главного тренера был приглашён североирландский специалист Брендан Роджерс, бросивший в разгар сезона «Селтик». В Глазго этот шаг Роджерса и его помощников Хабиба Коло Туре и Криса Дэвиса вызвал негативную реакцию. «Бак (прозвище тренера) – ты обманщик. Ты променял сильнейший клуб Шотландии на неизвестно что», - это ещё по-доброму. Было и такое. «Умри, иуда. Умри во сне, умри от пули ирландской армии». Вот такая благодарность за два чемпионских титула, два Кубка Шотландии и три Кубка Лиги.

У самого Роджерса осталась некая неудовлетворённость от работы в Англии. В валлийском «Суонси» он не довёл свои замыслы до конца - не устоял перед приглашением «Ливерпуля». Первое время было тяжело, и сезон 2012-13 ушёл на притирку. Зато в следующем сезоне «Ливерпуль» Роджерса был великолепен и находился в шаге от заветного чемпионского титула. А потом ушёл в «Барселону» Луис Суарес, и игра «красных» рассыпалась несмотря на все старания тренера. Ирландец не смог справиться со свалившимся на него давлением, команда провалила всё что можно, и через год с небольшим на «Энфилде» появился Юрген Клопп.

В «Селтике» Бак стал более опытным и стрессоустойчивым. Он вернулся в английскую Премьер-Лигу вовсе не для того, чтобы вести локальные сражения в серединке. Прежде чем принять приглашение из Лестера Роджерс отклонил несколько других предложений. И только, увидев в «лисицах» потенциал, Брендон позволил себя уговорить.

Он учёл ошибки Клода Пюэля, который пытался подмять под себя лидеров. Француз в итоге разругался с Джейми Варди, и этот конфликт в итоге привёл к отставке сильного специалиста. Роджерс, напротив, приблизил лидеров Варди, Каспера Шмейхеля, Джона Эванса к себе. Не для того, чтобы стать «своим парнем», а то и «марионеткой». Баком особо не покрутишь. Это было сделано для установления хорошего контакта со всем коллективом через лидеров раздевалки. И футболисты приняли нового предводителя. Брендан Роджерс показался им человеком умным, целеустремлённым и весёлым. Что тоже важно.

И пока это удаётся. Роджерс действительно сумел завести команду, внушить ей, что она способна на многое. Футболисты стали получать удовольствие от игры. Блестящим разыгрывающим обещает стать Джеймс Мэддисон, с которым новый тренер проводит индивидуальные занятия. У Джеймса несколько позиций на поле – в центре полузащиты, ближе к левому флангу, второго нападающего, если надо. И в каждой из схем Мэддисон чрезвычайно полезен. Уход Гарри Магуайра не стал трагедией, поскольку его заменил турок Чаглар Саюнджю. Год назад Чаглар был куплен у «Фрайбурга», но долгое время практически не играл и был склонен считать отъезд в Англию ошибкой. Но Роджерс убедил футболиста никуда не уходить, доверил ему ответственный пост, и Чаглар сейчас один из сильнейших защитников Премьер-Лиги. А как прибавил бельгиец Юри Тилеманс! А каков Бен Чилуэлл! А вернувшийся из «Вест Бромвича» Харви Барнс! Летом сразу несколько клубов присылали сватов за Хамзой Чудури. «Ни в коем случае, он мне нужен», - был вердикт Роджерса, и юный бенгалец всё чаще и чаще выходит в основе. Начинает вписываться в игре испанский нападающий Айосе Перес, на которого махнули рукой в «Ньюкасле». Ему Роджерс нашёл место на правом фланге полузащиты. Не продаётся и опорный полузащитник Вильфред Ндиди, успешно заменивший Канте. Нигериец и в предыдущих сезонах выглядел отменно. При Роджерсе же вообще превратился в одного из лучших в Премьер-Лиге.

Хороши в нынешнем сезоне герои чемпионского сезона. Каспера Шмейхеля никто не называет сыном Шмейхеля, при этом уважение к великому отцу никуда не исчезло. Просто Каспер стал и, что ещё важнее, остаётся самодостаточной фигурой. Не столь масштабной. Как Петер, но самостоятельной. Джейми Варди сейчас играет не хуже, чем в чемпионский год, а то и лучше. Недаром, в октябре он был признан лучшим футболистом лиги.

И, знаете, этот «Лестер» будет сильнее того, что стал чемпионом. На смену ушедшим пришли другие футболисты, не менее умелые и боле амбициозные. Победа команды Клаудио Раньери была не только плодом работы тренера и игроков, но и стечением обстоятельств. Тогда просели большинство лидеров, чем и воспользовались «лисы». Сегодняшний «Лестер» иной. Более основательный, более молодой, более голодный. И более мастеровитый. Брендон Роджерс желает сотворить нечто особенное. И пока у него получается. У «Лестера» есть все шансы финишировать в четвёрке. Бороться с «Ливерпулем» за чемпионство в этом году вряд ли имеет смысл. Но в раздаче остальных слонов «лисицы» вполне могут принять участие и преуспеть в ней. Тем более что команда Роджерса не связана международными матчами.

И напоследок Гари Линекер, чья звезда взошла именно в «Лестере». «Только „Лестер“ может догнать „Ливерпуль“ сейчас. Это хорошая победа для „Лестера“. Ещё восемь очков до лидера. „Лисицы“ выходят на охоту. Берегитесь».