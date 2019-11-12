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Клопп не возглавил «Манчестер Юнайтед» из-за жены

сегодня, 13:07

Бывший защитник «Ливерпуля» Фил Томпсон сообщил о том, как наставник «красных» Юрген Клопп в свое время отказался возглавить «Манчестер Юнайтед».

Клопп сказал мне, что мог стать главным тренером «Манчестер Юнайтед», но его отговорила от этого шага жена. Затем, когда поступило предложение от «Ливерпуля», жена Клоппа сказала, что работа с мерсисайдцами будет правильным решением для него.

Напомним, что в минувшее воскресенье «Ливерпуль» обыграл «Манчестер Сити» в матче АПЛ (3:1). После встречи Клопп поделился впечатлениями от победы.

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Все комментарии
L.F.C.
L.F.C. ответил Рауль и Зидан
   91 / 928
сегодня в 15:19
С чего бы это? Из-за денег? Так, для Клоппа финансы никогда не были первостепенны в работе.
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан
   327 / 928
сегодня в 14:54
Чушь какая то . В МЮ у Клоппа ещё лучше бы проучилось
Don trambon
Don trambon
   94 / 928
сегодня в 14:34
Мудрая жена у него, умница.
juvenale
juvenale
   89 / 928
сегодня в 14:27
жена просекала где скомины в Оливерпуле обитают
Rizo1
Rizo1 ответил allemz
   273 / 928
сегодня в 14:27
Ох, если бы не был каблуком, сейчас бы лицезрели борьбу МС с МЮ за чемпионство!
да вранье это все! об этом писалось, когда они обсуждали в переход МЮ, ему не дали контроль над трансферами! он сразу отказался((( это как в Бундеслиги тогда Гамбург весьма солидный клуб отказался от Клоппа потому что он пришел в спортивки с бородой, а Борусия пригласила его! результат БД лидер чемпионата а Гамбург обычный средняк(((( такая же хронология в АПЛ!
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   167 / 928
сегодня в 14:10
И не жалеет.
sihafazatron
sihafazatron ответил mihaluch
   18 / 928
сегодня в 13:48
Скоро жена ему Дзюбу в состав взять посоветует.
Попросит Терри взять помощником)
mihaluch
mihaluch
   115 / 928
сегодня в 13:46
Скоро жена ему Дзюбу в состав взять посоветует.
obana777
obana777
   104 / 928
сегодня в 13:27
Жена оказалась права.
L.F.C.
L.F.C. ответил 311
   91 / 928
сегодня в 13:20
Не, составы это обязанность собаки)
allemz
allemz
   24 / 928
сегодня в 13:19
Ох, если бы не был каблуком, сейчас бы лицезрели борьбу МС с МЮ за чемпионство!
L.F.C.
L.F.C.
   91 / 928
сегодня в 13:19
Жена шарит) но похоже на вброс, так как уже не раз высплывала инфа, что сам Клопп отказывал и мю и еще кому-то, потому как не видел в этих клубах родственного себе, пока на горизонте не появился Ливерпуль.
А дальше вы сами знаете: единение с Энфилдом после ничьей с ВБ, 5:4 с Новричем, камбэк с Боруссией, угловой Трента, клубный рекорд по набранным очкам в лиге, победа в ЛЧ, и, конечно же, тысячи горящих хейтеров, в том числе и на соккере)))
311
311
   364 / 928
сегодня в 13:16
Клопп еще и каблук? Может и составы на матчи выбирает жена?)
Ptaha91
Ptaha91
   447 / 928
сегодня в 13:12
Мдааа...было бы сложно видеть МЮ топом
Strikers188
Strikers188
   537 / 928
сегодня в 13:10
Мдааа, ну и каблук.. Он её небось наверное и по имени называет((
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