Клопп не возглавил «Манчестер Юнайтед» из-за жены

сегодня, 13:07

Бывший защитник «Ливерпуля» Фил Томпсон сообщил о том, как наставник «красных» в свое время отказался возглавить «Манчестер Юнайтед».

Клопп сказал мне, что мог стать главным тренером «Манчестер Юнайтед», но его отговорила от этого шага жена. Затем, когда поступило предложение от «Ливерпуля», жена Клоппа сказала, что работа с мерсисайдцами будет правильным решением для него.