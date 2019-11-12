Клопп не возглавил «Манчестер Юнайтед» из-за жены

Бывший защитник «Ливерпуля» Фил Томпсон сообщил о том, как наставник «красных» Юрген Клопп в свое время отказался возглавить «Манчестер Юнайтед».
Клопп сказал мне, что мог стать главным тренером «Манчестер Юнайтед», но его отговорила от этого шага жена. Затем, когда поступило предложение от «Ливерпуля», жена Клоппа сказала, что работа с мерсисайдцами будет правильным решением для него.
Напомним, что в минувшее воскресенье «Ливерпуль» обыграл «Манчестер Сити» в матче АПЛ (3:1). После встречи Клопп поделился впечатлениями от победы.
А дальше вы сами знаете: единение с Энфилдом после ничьей с ВБ, 5:4 с Новричем, камбэк с Боруссией, угловой Трента, клубный рекорд по набранным очкам в лиге, победа в ЛЧ, и, конечно же, тысячи горящих хейтеров, в том числе и на соккере)))
А дальше вы сами знаете: единение с Энфилдом после ничьей с ВБ, 5:4 с Новричем, камбэк с Боруссией, угловой Трента, клубный рекорд по набранным очкам в лиге, победа в ЛЧ, и, конечно же, тысячи горящих хейтеров, в том числе и на соккере)))