Роналду оскорбил Сарри, покидая поле во время замены

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду в нецензурной форме отреагировал на замену в матче с «Миланом», оскорбив главного тренера «бьянконери» Маурицио Сарри.
Покидая поле, Роналду на португальском назвал Сарри «сукиным сыном», после чего направился прямиком в раздевалку, не пожав тренеру руку.
Ранее сообщалось, что португалец покинул стадион сразу после замены, не дождавшись окончания матча.
Не задумывались почему так?))
Не задумывались почему так?))
Тренер с яйцами такого не допустил бы в команде.
Сейчас почти все прогибаться начали под игроков и вот результат.
Тренер с яйцами такого не допустил бы в команде.
Сейчас почти все прогибаться начали под игроков и вот результат.
Ну ты то по любому отмажешь кумира, тут и к гадалке не ходи)
Тем более Сарри оказался прав заменив его.. Дибала то забил победный и единственный гол в матче.
С Локо тоже самое было
Ну ты то по любому отмажешь кумира, тут и к гадалке не ходи)
Тем более Сарри оказался прав заменив его.. Дибала то забил победный и единственный гол в матче.
С Локо тоже самое было
А так, разумеется, не молодеет
А так, разумеется, не молодеет
Наущать ее надо! Штраф на пару лямов и на банку пол года!!!!
Наущать ее надо! Штраф на пару лямов и на банку пол года!!!!