ГлавнаяНовости

Роналду оскорбил Сарри, покидая поле во время замены

вчера, 15:39
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)1 : 0Логотип футбольный клуб МиланМиланМатч завершен

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду в нецензурной форме отреагировал на замену в матче с «Миланом», оскорбив главного тренера «бьянконери» Маурицио Сарри.

Покидая поле, Роналду на португальском назвал Сарри «сукиным сыном», после чего направился прямиком в раздевалку, не пожав тренеру руку.

Ранее сообщалось, что португалец покинул стадион сразу после замены, не дождавшись окончания матча.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Траоре, получивший вызов в сборную Испании, может выступать за Мали
Вчера, 10:53 Комментарии3
Гвардиола выдал худший старт в своей тренерской карьере
Вчера, 10:32 Комментарии15
Пиоли - о матче с «Ювентусом»: «Сегодня я увидел прогресс»
Вчера, 10:14 Комментарии2
«Тихуана» будет играть в форме с имперскими штурмовиками из «Звездных войн»
09 ноября ФотоКомментарии4
Лодейро: «Суарес хочет перейти в клуб MLS»
08 ноября Комментарии7
Венгер больше не претендует на пост наставника «Баварии»
07 ноября Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   171 / 933
вчера в 21:04
ему и Арисабалага по "кепке" настучал,что уж говорить про Роналду. Сбежал из Челси,а попал под Роналду. У Азара тоже были тёрки с этой " рюмка водки на столе".
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
   274 / 933
вчера в 20:21
Бэйлу можно, а ему нет?
Dmitriy Semenov
Dmitriy Semenov ответил Князь Всея Турина
   924 / 933
вчера в 20:15
На то оно и ЛЕ что его и бейбегишники могу выграть, а то что это сделано с такими клубами как Челси и МЮ, в любом их состоянии, авторитета тренеру не добавляет
Гавроша
Гавроша
   58 / 933
вчера в 19:55
Цыган и есть цыган, вот только зачем его взяли в ювентус?
ЮЗИК
ЮЗИК
   224 / 933
вчера в 18:50
Нездорова
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
   514 / 933
вчера в 18:48
Снова журналюги нагнетают!!
Artuom
Artuom
   521 / 933
вчера в 18:30
Про всякие оскорбления, якобы признания(помните как с Коке) и прочую грязь всегда пишут только мелкие или желтые издания.

Не задумывались почему так?))
Wolverhampton
Wolverhampton
   593 / 933
вчера в 18:26
Не хорошо!
Bom Bom
Bom Bom
   317 / 933
вчера в 18:25
Замена Сарри в итоге сделала результат. А теперь вопрос: Криш правда на первое место ставит командные успехи, или он по факту самовлюбленный эгоист?
Тео Джонс
Тео Джонс
   44 / 933
вчера в 18:21
Ахахах я даже не удивлен, эта истеричка ставит себя выше всех))
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина ответил Garrincha58
   287 / 933
вчера в 18:21
и правильно сделал Сарри физрук никогда ничего не выиграет
этот физрук ЛЕ выиграл,с каким то бейбегишным Челси.
порт
порт
   459 / 933
вчера в 18:04
Дни критические, вот и кричит.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответил Gelious
   70 / 933
вчера в 17:50
Конечно виноват)
Тренер с яйцами такого не допустил бы в команде.
Сейчас почти все прогибаться начали под игроков и вот результат.
Gelious
Gelious ответил Летучий-Голландец.
   165 / 933
вчера в 17:44
Любить необязательно, а вот уважать нужно. Ну ты то по любому отмажешь кумира, тут и к гадалке не ходи) Тем более Сарри оказался прав заменив его.. Дибала то забил победный и единственный гол в матче. С Локо тоже самое было
Учитывая то, что несколько человек в разных командах с ним конфликтовало, велик шанс, что виноватая сторона тут - тренер
Шишанутый
Шишанутый
   57 / 933
вчера в 17:40
Сарри не уважают игроки, вспомнить тот же эпизод с Кепой в Челси, как тот отказался с поля идти. Ювентусу нужен другой тренер, с Сарри не чего не получится!
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответил Gelious
   70 / 933
вчера в 17:37
Любить необязательно, а вот уважать нужно.
Ну ты то по любому отмажешь кумира, тут и к гадалке не ходи)
Тем более Сарри оказался прав заменив его.. Дибала то забил победный и единственный гол в матче.
С Локо тоже самое было
Asper
Asper ответил eleven LC
   591 / 933
вчера в 17:34
В сериале забивать и в Лалиге, думаете, одно и тоже?
А так, разумеется, не молодеет
bsww
bsww ответил alexando1974
   314 / 933
вчера в 17:33
в дубль его)))
в Оймякон на Новый год пригласить бы его и на "крещение"
25процентный клоун
25процентный клоун
   17 / 933
вчера в 17:33
Похоже Сарри на долго в Юве и включил Черчесова
GYTSYL
GYTSYL
   27 / 933
вчера в 17:22
аххахахах
ДСА
ДСА
   133 / 933
вчера в 17:10
С этого начнется развал Ювентуса как суперклуба.
barcamilan
barcamilan
   437 / 933
вчера в 17:09
маурицио показал кто там хозяин...а кристина пошла в раздевалку рыдать
Funny_Smailik
Funny_Smailik
   338 / 933
вчера в 17:08
Что этот португал себе позволяет? =)
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2
   94 / 933
вчера в 17:06
Зашкварился курилка
mangoх12
mangoх12
   31 / 933
вчера в 17:03
А ведь попадаются такие, что еще и топят вслух за распиаренного эгоцентричного нарцисса
dzvinka
dzvinka
   60 / 933
вчера в 16:56
да че он там мог сказать Сарри? "ты не гей, и я тебя не уважаю"?)))
Project Pandora
Project Pandora
   269 / 933
вчера в 16:39
Тут вапросии ... Возможно, плохая игра Роналду связана именно с тем, что с приходом Сарри португалец не так вписан в картину игры, как у других тренеров. Сарри делает атаку "обезличиной", в ней нет имён, а есть каждый нападающий как единица. И не важно кто это, Роналду, Игуаин или Дибала. В Ювентусе роль нападающего несколько смазана, там командная игра от и до, забить может каждый. А Рон всегда был в атаке ключевой фигурой, что не в философии Сарри. Я думаю, что всё дело в этом.
Ozabot
Ozabot
   695 / 933
вчера в 16:39
Тренер всегда прав. Дисциплина должна быть, каким бы ЧСВ и количеством подписчиков в инстаграме ты не обладал. Провалил же матч откровенно, ничего за 70 минут не показал, один удар за игру, а гонора столько, будто покер сделал. Сарри следует помариновать Его Величество Криштиану на скамейке, все равно Дибала ходит и подчищает за ним.
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
   130 / 933
вчера в 16:37
Что себе позволяет эта истеричка???
Наущать ее надо! Штраф на пару лямов и на банку пол года!!!!
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   204 / 933
вчера в 16:36
Должно быть когда Сарри приводили к присяге на яхте у Криша речи вот о таких заменах и быть не могло.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100