Роналду оскорбил Сарри, покидая поле во время замены

вчера, 15:39

Нападающий «Ювентуса» в нецензурной форме отреагировал на замену в матче с «Миланом», оскорбив главного тренера «бьянконери» .

Покидая поле, Роналду на португальском назвал Сарри «сукиным сыном», после чего направился прямиком в раздевалку, не пожав тренеру руку.

Ранее сообщалось, что португалец покинул стадион сразу после замены, не дождавшись окончания матча.