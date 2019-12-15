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Именем Дзюбы! «Самые-самые» футболисты РПЛ

вчера, 12:15
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Дзюба Артём
Дзюба Артём
Нападающий
Влашич Никола
Влашич Никола
Полузащитник
Игнатьев Владислав
Игнатьев Владислав
Защитник

От командного — к индивидуальному. «Соккер.ру» называет «королей» РПЛ в различных номинациях.

Король голов. Артем Дзюба («Зенит») - 11 забитых мячей

Долгое время в списке лучших снайперов РПЛ поочередно лидировали, а потом и делили первое место Александр Соболев из «Крыльев Советов» и Элдор Шомуродов из «Ростова», однако обоих форвардов как будто застопорило на отметке «10 голов». Оба отстрелялись к 12 туру, а оставшиеся 7 матчей осенней части сезона провели в «молчании». Дзюба же продолжал забивать, поэтому догнал и перегнал Шомуродова с Соболевым. Гол Артема в ворота «Динамо» в последнем туре перед зимней паузой стал для форварда «Зенита» 11-м в чемпионате. На данный момент он единоличный лидер среди лучших бомбардиров. Самым результативным сезоном Дзюбы в РПЛ остается кампания 2013/14, которую он провел в «Ростове» и сумел отличиться 17 раз.

Король «ассистов». Артем Дзюба («Зенит») - 9 результативных передач

Нечасто такое встретишь, если речь идет не о Лионеле Месси. Форвард таранного типа по комплекции не только забивает чаще всех в чемпионате России, но и на результативные передачи не скупится. Ближайшие преследователи Дзюбы в списке лучших ассистентов — спартаковец Зелимхан Бакаев и игрок «Ростова» Алексей Ионов, на их счету по 7 созданных голов для партнеров. Дзюба в трех шагах от своего личного рекорда в РПЛ: в прошлом чемпионате он сделал 12 «ассистов». Учитывая превосходство «Зенита» на внутренней арене, возможность сосредоточиться на чемпионате после вылета из еврокубков и тот факт, что впереди еще 11 туров, Дзюба вполне может побить свои достижения и по части голов, и по части голевых передач.

Король созидания. Артем Дзюба («Зенит») - 20 голов (11 забил сам + 9 создал для партнеров)

Догадаться было несложно, раз Дзюба победил в обеих предыдущих номинациях. Артем — лидер РПЛ по системе «гол + пас», он принял непосредственное участие в 20 голах «Зенита» из 37, то есть больше, чем в половине! 54% гола «сине-бело-голубые» забили при непосредственном участии своего лидера. Выше этот процент только у Александра Соболева — 65%, у форварда «Крыльев Советов» есть 3 «ассиста» вдобавок к 10 голам. Но волжане всего 20 раз поражали ворота противников.

Желтые короли. Филип Уремович («Рубин»), Владислав Игнатьев («Локомотив»), Вараздат Ароян («Урал»), Тимур Аюпов («Оренбург»)

Сразу четыре футболиста после первой части сезона лидируют в РПЛ по количеству предупреждений. Все перечисленные получили по 8 желтых карточек. Конечно, делить трон на четверых не слишком удобно, зато все по-честному. Но если все-таки придется выбирать верховного правителя, то им должен стать Тимур Аюпов, так как футболист «Оренбурга» потратил меньше всего времени на свои «горчичники»: 139 минут на одну желтую карточку в среднем, в то время как у Игнатьева это занимало 152 минуты, у Арояна — 190, а у Уремовича — 191.

Красный король. Валерий Чуперка («Тамбов») - 3 красных карточки

Зато по части удалений нет равных полузащитнику «Тамбова» Валерию Чуперке, который в 15 встречах умудрился схлопотать 3 красных карточки. Маэстро, что тут скажешь? Если Чуперке понадобится правая рука, то рекомендуем динамовца Артура Юсупова, который дважды удалился в первой части сезона. Кроме этих двоих, никто не посмел получить больше одной красной карточки. В «свите» 24 однократно удаленных.  

Короли ударов. Джордже Деспотович («Оренбург») и Никола Влашич (ЦСКА)

3.8 удара в среднем за игру наносил форвард «Оренбурга», который, возможно, весну начнет в «Сочи», куда его зовет хорошо знакомый тренер. Джордже опередил и Еременко (3.5), и Панченко (3.5), и Азмуна (3.3), и Влашича (3.3), и многих других. Но это в относительных цифрах, а в абсолютных лидирует армеец Никола, у которого 63 выстрела против 61-го у Деспота.

Король воздуха. Дмитрий Чистяков («Ростов»)

Чаще всего вступают в верховые единоборства Деспотович и Шомуродов (по 11.3 попыток за игру), однако победителем из дуэлей на втором этаже чаще выходит защитник «Ростова» Дмитрий Чистяков — 8.3 победных столкновения за игру, 81% успешных единоборств.

Король дриблинга. Вандерсон («Краснодар»)

В среднем за игру краснодарский бразилец совершает 2.9 успешных обводки, и у него положительное соотношение успешности дриблинга — в 57% случаев финты приводят к ожидаемому результату.

Король передач. Андрей Семенов («Ахмат»)

Уже 1193 передачи партнерам с начала чемпионата выполнил защитник «Ахмата» и сборной России.

Король точности. Кристиян Бистрович (ЦСКА)

Что касается точности, то ей заправляет хорватский хавбек ЦСКА. 88.8% передач Кристияна доходят до адресатов.

Король остроты. Зелимхан Бакаев («Спартак»)

Когда речь идет об обостряющих передачах, сразу вспоминается Зелимхан Бакаев. Спартаковец лидирует и в абсолютных, и в относительных цифрах: 54 ключевых паса сделал Бакаев, в среднем 3.2 за игру.

Король отборов. Филип Уремович («Рубин»)

В этом вопросе доверимся РПЛ. От себя добавим, что у Филипа 2.9 успешных отбора за матч.

Король перехватов. Филип Уремович («Рубин»)

И здесь лидирует хорват из Казани! 3.1 перехвата в среднем за игру.

Король выносов. Урош Радакович («Оренбург»)

В этом вопросе преуспел другой балканец — серб Радакович из «Оренбурга», совершающий 8.2 выноса в среднем. Много!

Король фолов. Исмаэл («Ахмат»)

Гордиться, может быть, и нечем, но правила чаще всех нарушал этот бразилец из «Ахмата». 42 раза останавливал оппонентов недозволенными приемчиками.

Король офсайдов. Артем Дзюба («Зенит»)

Еще и на славу Филиппо Индзаги замахнулся! 21 раз форвард «Зенита» попадал в положение «вне игры». Один раз у Дзюбы даже гол отобрали из-за офсайда после просмотра VAR.

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Все комментарии
Леонид Прохорцев 1
Леонид Прохорцев 1
   620 / 953
сегодня в 08:54
Одни короли.. А почему в Европе они превращаются в нищий сброд?
zenitovets61
zenitovets61
   353 / 953
вчера в 22:44
Вообще-то странная сборная...
Тарасобаня.
Тарасобаня.
   73 / 953
вчера в 20:43
Самые-самые это свиньи, скоро в пердив попадут и там останутся.
Grey33
Grey33
   159 / 953
вчера в 18:08
Дзюба - квинтэссенция современного российского футбола. Неуклюжий, бревноватый, забивной, скандальный и неизменно оптимистичный.
tuman960
tuman960
   77 / 953
вчера в 17:59
король королей-Дзюба(Зенит)!!!!
Leningrad 84
Leningrad 84
   125 / 953
вчера в 17:55
    max74
    max74 ответил Миша Вилков
       161 / 953
    вчера в 17:30
    Вилков предвзято свистел в матче с ЦСКА, дикому бомжу Азмуну все позволял. А на газовом матч тв про бомжей плохо нельзя говорить, под страхом увольнения. Федотов вот сказал в перерыве, что бомжа надо было удалять и никто его больше не видел.
    (с) и никто его больше не видел.

    Сожрали что ли ?
    Vredinka_online
    Vredinka_online ответил Миша Вилков
       523 / 953
    вчера в 16:05
    Вилков предвзято свистел в матче с ЦСКА, дикому бомжу Азмуну все позволял. А на газовом матч тв про бомжей плохо нельзя говорить, под страхом увольнения. Федотов вот сказал в перерыве, что бомжа надо было удалять и никто его больше не видел.
    В вашем понимании позволял все - это на 7 минуте матча не дал желтую карточку (эпизод рассмотрен международной судейской комиссией в которой если мне не изменяет память из 10 судей - 7 показали желтую). Да карточку не дал его ошибка, но согласно международной трактовки она первое не является результативной, так как на исход матча она не повлияла. Можно привести 1000 примеров когда в матчах РПЛ не дают желтые. Федотов высказал своё мнение по эпизоду, на это имеет право каждый. Его профессиональная судьба - это ваши домыслы, он вполне мог пойти и на повышение. Вы видимо не часто смотри Матч ТВ, раз говорите, что о Зените там плохо не говорят.
    nubom
    nubom ответил particular
       134 / 953
    вчера в 16:03
    При таком количестве "королей" прос@@ли еуросезон, да и в РПЛ не видно придворного блеска..:)
    Не верю 90-м
    Не верю 90-м
       58 / 953
    вчера в 15:58
    Лучший судья москалев, пять лет свиньям очки дарит.
    Ладожский
    Ладожский
       69 / 953
    вчера в 15:54
    Обязательно сюда нужно было запихать свина с непонятными достижениями.
    Гоша Тамбовский
    Гоша Тамбовский
       61 / 953
    вчера в 15:50
    Король остроты. Зелимхан Бакаев («Спартак»)

    Когда речь идет об обостряющих передачах, сразу вспоминается Зелимхан Бакаев. Спартаковец лидирует и в абсолютных, и в относительных цифрах: 54 ключевых паса сделал Бакаев, в среднем 3.2 за игру.

    Липовая номинация, исходя из того, что свиньи с игры не забивают, а забивают только левые москалевские пенальти или голы с липовых штрафных.
    Миша Вилков
    Миша Вилков ответил Vredinka_online
       5 / 953
    вчера в 14:59
    Конечно ведь каждый в своем глазу и соринки не заметит, а в чужом все огромным кажется. А что Вилков не правильно рассудил так сказать толком и не могут.Какие то сплетки собирают и накручивают друг друга.
    Вилков предвзято свистел в матче с ЦСКА, дикому бомжу Азмуну все позволял.
    А на газовом матч тв про бомжей плохо нельзя говорить, под страхом увольнения.
    Федотов вот сказал в перерыве, что бомжа надо было удалять и никто его больше не видел.
    Vredinka_online
    Vredinka_online ответил Миша Вилков
       523 / 953
    вчера в 14:51
    У бомжей (особенно при Вилкове) свои правила.
    Конечно ведь каждый в своем глазу и соринки не заметит, а в чужом все огромным кажется. А что Вилков не правильно рассудил так сказать толком и не могут.Какие то сплетки собирают и накручивают друг друга.
    Nick Ch
    Nick Ch
       85 / 953
    вчера в 13:45
    Как же упал уровень рпл: когда-то были Халки, Вальбуэна, Это'о...сейчас "самый-самый" -- дзюбиньо 🤦‍♂️🤦‍♂️
    Миша Вилков
    Миша Вилков ответил Vredinka_online
       5 / 953
    вчера в 13:35
    Увы в футболе есть правила и ваше право их признавать или нет.
    У бомжей (особенно при Вилкове) свои правила.
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
       64 / 953
    вчера в 13:33
    Поскольку в каждой номинации Король один, вношу поправку
    Король Вилков, А Мешков - Королева.
    Vredinka_online
    Vredinka_online ответил Миша Вилков
       523 / 953
    вчера в 13:32
    Бомж-деревяха бьет пенки пока не забьет - липовый бомбардир.
    Увы в футболе есть правила и ваше право их признавать или нет.
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
       64 / 953
    вчера в 13:26
    Короли судейства --- Мешков и Вилков )))))))))))))).
    Правдин Семён
    Правдин Семён ответил Александр Чистяков
       113 / 953
    вчера в 13:18
    Спасибо за ответ!
    Александр Чистяков
    Александр Чистяков ответил Правдин Семён
       291 / 953
    вчера в 13:14
    "..у Филипа 2.9 успешных перехвата за матч." "Король перехватов. Филип Уремович («Рубин») И здесь лидирует хорват из Казани! 3.1 перехвата в среднем за игру." Этот пункт у меня вызывает вопрос и хотелось бы пояснений.
    В первом случае речь идет об отборах. 2.9 отбора, 3.1 перехватов. Была ошибка, благодаря вам исправили. Спасибо!
    max74
    max74 ответил AmIIIeR89
       161 / 953
    вчера в 13:09
    Самый неустойчивый в чужой штрафной площади - Дзюба Самый рёва - Дзюба Самый львинный лев против сильных команд - Дзюба Самый Дзюба - Вилков
    Самый Дзюба после Дзюбы - Карасёв
    particular
    particular
       8 / 953
    вчера в 13:09
    При таком количестве "королей" прос@@ли еуросезон, да и в РПЛ не видно придворного блеска..:)
    Миша Вилков
    Миша Вилков ответил MaxRnD
       5 / 953
    вчера в 13:09
    Если у нас лучший Дзюба, то нашему футболу пи..ец
    Еще с приходом газпрома стало понятно, что нашему футболу пи..ец.
    MaxRnD
    MaxRnD
       130 / 953
    вчера в 13:07
    Если у нас лучший Дзюба, то нашему футболу пи..ец
    Миша Вилков
    Миша Вилков ответил Vredinka_online
       5 / 953
    вчера в 13:05
    Кристиян Бистрович передачи делает назад) Так что номинация не очень.
    Бомж-деревяха бьет пенки пока не забьет - липовый бомбардир.
    AmIIIeR89
    AmIIIeR89
       153 / 953
    вчера в 13:05
    Самый неустойчивый в чужой штрафной площади - Дзюба
    Самый рёва - Дзюба
    Самый львинный лев против сильных команд - Дзюба
    Самый Дзюба - Вилков
    Hypnoz
    Hypnoz
       126 / 953
    вчера в 13:02
    Стыдно за такого "форварда" ! В ворота, весьма средней Бенфики не смог попасть....
    Бумажный солдат !
    Faustello
    Faustello
       18 / 953
    вчера в 12:47
    И тут Дзюба, если получит травму, Зенит станет обездзюбленным ))
    Vredinka_online
    Vredinka_online
       523 / 953
    вчера в 12:33
    Кристиян Бистрович передачи делает назад) Так что номинация не очень.
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