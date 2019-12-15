Именем Дзюбы! «Самые-самые» футболисты РПЛ

вчера, 12:15

От командного — к индивидуальному. «Соккер.ру» называет «королей» РПЛ в различных номинациях.

Король голов. Артем Дзюба («Зенит») - 11 забитых мячей

Долгое время в списке лучших снайперов РПЛ поочередно лидировали, а потом и делили первое место Александр Соболев из «Крыльев Советов» и Элдор Шомуродов из «Ростова», однако обоих форвардов как будто застопорило на отметке «10 голов». Оба отстрелялись к 12 туру, а оставшиеся 7 матчей осенней части сезона провели в «молчании». Дзюба же продолжал забивать, поэтому догнал и перегнал Шомуродова с Соболевым. Гол Артема в ворота «Динамо» в последнем туре перед зимней паузой стал для форварда «Зенита» 11-м в чемпионате. На данный момент он единоличный лидер среди лучших бомбардиров. Самым результативным сезоном Дзюбы в РПЛ остается кампания 2013/14, которую он провел в «Ростове» и сумел отличиться 17 раз.

Король «ассистов». Артем Дзюба («Зенит») - 9 результативных передач

Нечасто такое встретишь, если речь идет не о Лионеле Месси. Форвард таранного типа по комплекции не только забивает чаще всех в чемпионате России, но и на результативные передачи не скупится. Ближайшие преследователи Дзюбы в списке лучших ассистентов — спартаковец Зелимхан Бакаев и игрок «Ростова» Алексей Ионов, на их счету по 7 созданных голов для партнеров. Дзюба в трех шагах от своего личного рекорда в РПЛ : в прошлом чемпионате он сделал 12 «ассистов». Учитывая превосходство «Зенита» на внутренней арене, возможность сосредоточиться на чемпионате после вылета из еврокубков и тот факт, что впереди еще 11 туров, Дзюба вполне может побить свои достижения и по части голов, и по части голевых передач.

Король созидания. Артем Дзюба («Зенит») - 20 голов (11 забил сам + 9 создал для партнеров)

Догадаться было несложно, раз Дзюба победил в обеих предыдущих номинациях. Артем — лидер РПЛ по системе «гол + пас», он принял непосредственное участие в 20 голах «Зенита» из 37, то есть больше, чем в половине! 54% гола «сине-бело-голубые» забили при непосредственном участии своего лидера. Выше этот процент только у Александра Соболева — 65%, у форварда «Крыльев Советов» есть 3 «ассиста» вдобавок к 10 голам. Но волжане всего 20 раз поражали ворота противников.

Желтые короли. Филип Уремович («Рубин»), Владислав Игнатьев («Локомотив»), Вараздат Ароян («Урал»), Тимур Аюпов («Оренбург»)

Сразу четыре футболиста после первой части сезона лидируют в РПЛ по количеству предупреждений. Все перечисленные получили по 8 желтых карточек. Конечно, делить трон на четверых не слишком удобно, зато все по-честному. Но если все-таки придется выбирать верховного правителя, то им должен стать Тимур Аюпов, так как футболист «Оренбурга» потратил меньше всего времени на свои «горчичники»: 139 минут на одну желтую карточку в среднем, в то время как у Игнатьева это занимало 152 минуты, у Арояна — 190, а у Уремовича — 191.

Красный король. Валерий Чуперка («Тамбов») - 3 красных карточки

Зато по части удалений нет равных полузащитнику «Тамбова» Валерию Чуперке, который в 15 встречах умудрился схлопотать 3 красных карточки. Маэстро, что тут скажешь? Если Чуперке понадобится правая рука, то рекомендуем динамовца Артура Юсупова, который дважды удалился в первой части сезона. Кроме этих двоих, никто не посмел получить больше одной красной карточки. В «свите» 24 однократно удаленных.

Короли ударов. Джордже Деспотович («Оренбург») и Никола Влашич ( ЦСКА )

3.8 удара в среднем за игру наносил форвард «Оренбурга», который, возможно, весну начнет в «Сочи», куда его зовет хорошо знакомый тренер. Джордже опередил и Еременко (3.5), и Панченко (3.5), и Азмуна (3.3), и Влашича (3.3), и многих других. Но это в относительных цифрах, а в абсолютных лидирует армеец Никола, у которого 63 выстрела против 61-го у Деспота.

Король воздуха. Дмитрий Чистяков («Ростов»)

Чаще всего вступают в верховые единоборства Деспотович и Шомуродов (по 11.3 попыток за игру), однако победителем из дуэлей на втором этаже чаще выходит защитник «Ростова» Дмитрий Чистяков — 8.3 победных столкновения за игру, 81% успешных единоборств.

Король дриблинга. Вандерсон («Краснодар»)

В среднем за игру краснодарский бразилец совершает 2.9 успешных обводки, и у него положительное соотношение успешности дриблинга — в 57% случаев финты приводят к ожидаемому результату.

Король передач. Андрей Семенов («Ахмат»)

Уже 1193 передачи партнерам с начала чемпионата выполнил защитник «Ахмата» и сборной России.

Король точности. Кристиян Бистрович ( ЦСКА )

Что касается точности, то ей заправляет хорватский хавбек ЦСКА . 88.8% передач Кристияна доходят до адресатов.

Король остроты. Зелимхан Бакаев («Спартак»)

Когда речь идет об обостряющих передачах, сразу вспоминается Зелимхан Бакаев. Спартаковец лидирует и в абсолютных, и в относительных цифрах: 54 ключевых паса сделал Бакаев, в среднем 3.2 за игру.

Король отборов. Филип Уремович («Рубин»)

В этом вопросе доверимся РПЛ . От себя добавим, что у Филипа 2.9 успешных отбора за матч.

Король перехватов. Филип Уремович («Рубин»)

И здесь лидирует хорват из Казани! 3.1 перехвата в среднем за игру.

Король выносов. Урош Радакович («Оренбург»)

В этом вопросе преуспел другой балканец — серб Радакович из «Оренбурга», совершающий 8.2 выноса в среднем. Много!

Король фолов. Исмаэл («Ахмат»)

Гордиться, может быть, и нечем, но правила чаще всех нарушал этот бразилец из «Ахмата». 42 раза останавливал оппонентов недозволенными приемчиками.

Король офсайдов. Артем Дзюба («Зенит»)