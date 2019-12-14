«Самые-самые» команды РПЛ первой части сезона 2019/20

вчера, 12:32

«Соккер.ру» подводит самые честные итоги первой половины сезона в РПЛ . Статистика нам в помощь!

Говорящая таблица: победы, ничьи, поражения

«Осенняя» часть сезона в РПЛ всегда получается более объемной, чем «весенняя». На этот раз до зимней паузы состоялось 19 туров — почти 2/3 чемпионата, весной команды сыграют по 11 матчей, и чемпионату конец. Оценим, кто был наиболее эффективным по отдельным компонентам, а кому, напротив, нечем гордиться.

14 побед на счету лидирующего в турнирной таблице «Зенита». «Сине-бело-голубые» выиграли 74% матчей и набрали 45 очков (79% от максимально возможного количества). Реже всех выигрывал в чемпионате России ФК «Сочи» - только 3 победы. Правда, южане сыграли на матч меньше, чем было положено: встреча 18-го тура с «Оренбургом» перенесена на весну.

10 очков составляет внушительный отрыв действующих чемпионов от ближайшего преследователя. Это максимальный гандикап, с которым лидер РПЛ ушел на зимнюю паузу с момента перехода чемпионата на систему «осень-весна». Прежний рекорд принадлежал «Локомотиву», который в сезоне 2017/18 ушел на каникулы с преимуществом «+8» над идущими следом «Спартаком» и «Зенитом».

8 ничьих записал на свой счет «Краснодар», 42% матчей с участием миролюбивых «быков» не выявили победителей. Это мешает «Краснодару» занимать вторую строчку в таблице. Абсолютного лидера по части бескомпромиссности в РПЛ нет, три команды делили очки с оппонентами по три раза: «Зенит», «Тамбов» и «Крылья Советов».

11 поражений в пассиве «Крыльев Советов», 58% своих встреч команда Миодрага Божовича проиграла, поэтому место в зоне вылета по итогам первой части чемпионата закономерно. Двузначного количества фиаско успел достичь также «Тамбов», проигравший 10 раз. А реже всего испытывали горечь неудач лидеры: «Зенит» и «Краснодар» были биты всего лишь по 2 раза.

Забитые и пропущенные голы

37 голов забил в 19 турах «Зенит», этого хватило, чтобы стать самой результативной командой первой части сезона. В среднем на матч у петербуржцев приходится 1.95 гола.

11 голов соорудила самая слабая атака РПЛ , которая представляет «Рубин». 0.58 гола за игру — такая печальная средняя результативность у команды из Казани.

9 голов позволила себе пропустить самая надежная оборона чемпионата России. Хвалим защитников и вратарей «Зенита», которые пропускают меньше, чем полгола за игру — 0.47, если быть точным.

31 гол побывал в воротах команды с самой безалаберной защитной линией в РПЛ . Речь идет об «Урале» под руководством бывшего защитника Дмитрия Парфенова. 1.63 пропущенных мяча в среднем за игру.

«+28 голов» - лучшая разница забитых и пропущенных мячей в РПЛ . Нетрудно догадаться, кому она принадлежит, раз «Зенит» забил больше всех и пропустил меньше всех.

«-11 голов» - худшая разница. На нее наиграли футболисты «Ахмата».

Статистика Whoscored, твой выход!

17.6 ударов в среднем за матч наносит самая бьющая команда РПЛ . Несмотря на низкое место в таблице (9-я строчка), чаще всех обстреливают вражеские ворота футболисты «Спартака». «Зенит» по этому показателю на пятом месте в РПЛ , что не помешало «сине-бело-голубым» забить почти в два раза больше «красно-белых». Самые скупые на удары в РПЛ «Уфа» и «Тамбов» (10.9).

56.5% игрового времени владел мячом «Краснодар». Это на полтора процента меньше показателя, который «быки» выдали в прошлом сезоне. В тройку лучших по этому компоненту входят «Зенит» и «Спартак», а меньше всего нравится играть с мячом «Тамбову» (43.8%).

83.4% точных передач отдали футболисты «Зенита». Очень высокий процент аккуратности, на 2.5% выше, чем у ближайшего преследователя, которым и здесь является «Краснодар». На противоположном полюсе по этому компоненту находится «Уфа», у которой 71.2% точных пасов.

54 желтых карточек получили футболисты «Спартака». Трудно припомнить времена, когда «красно-белые» лидировали по части грубости, но сейчас это именно так. Большое количество предупреждений подчеркивает неустроенность игры «Спартака». Удивительно, что меньше всего предупреждений у «Уфы» Вадима Евсеева, для которой борьба и тактика фола, казалось бы, являются частью стиля.

5 красных карточек в пассиве футболистов московского «Динамо», «бело-голубые» - лидеры по числу удалений, а вот игроков «Ростова» и тульского «Арсенала» это «высшее» наказание в первой части сезона обходило стороной.

25.9 верховых единоборств в среднем за игру выигрывали футболисты «Ростова», больше четверти из них взял на себя Дмитрий Чистяков — новый «король воздуха» РПЛ . Долгие годы этот титул носил Цезарь Навас.

10.9 ударов в среднем за игру наносили по воротам «Зенита» соперники петербуржцев. Это лучший показатель в лиге. Худший — у «Сочи» (17.7).

258 обостряющих передач (13.6 в среднем за игру) выполнили футболисты «Спартака», это больше, чем у любой другой команды РПЛ . Наименьшая склонность к обострению у «Уфы»: 149 пасов под удар (7.8).

354 отбора (18.6 в среднем) совершили футболисты «Динамо», лидеры по этому показателю. Самая «неотбирающая» команда РПЛ - «Краснодар» (242 отбора всего и 12.7 за матч).

263 перехвата (13.8) совершили «Крылья Советов». На противоположном полюсе тульский «Арсенал» с 203-мя (10.7) такими действиями.

213 успешных обводок выполнили футболисты «Спартака» при 357 попытках, то есть 60% дриблинга привели к желаемому результату. Реже всего прибегают к индивидуальной игре футболисты «Оренбурга», на счету которых только 91 расправа над оппонентами за счет техники.