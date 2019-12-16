«Кальяри» - «Лацио»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 13:02

«Кальяри»

Коллектив из Сардинии стал главным открытием проходящего сезона итальянского чемпионата. «Кальяри» проиграл два стартовых матч, но затем постоянно набирал очки. Благодаря затяжной серии удач подопечные Роландо Марана удерживаются в первой пятерке, уступая «Роме» три зачетных пункта.

В прошлом туре команда спаслась от поражения в гостевом матче с «Сассуоло» (2:2), уступая после первого тайма со счетом 0:2. До этого «Островитяне» в эффектном поединке обыграли дома «Сампдорию» (4:3).

«Лацио»

Команда Симоне Индзаги в этом сезоне делает ставку на ТОП-4 в итальянской Серии А. Для решения этой задачи, римский клуб пожертвовал выступлениями в Лиге Европы.

Победная серия «Орлов» в чемпионате Италии длиться семь поединков кряду. Серьезность намерений команды завоевать путевку в Лигу Чемпионов подтвердила волевая победа в прошлом туре над «Ювентусом» (3:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Кальяри» - 4.020

Ничья – 4.110

Победит «Лацио» - 1.862

Интересные факты

«Кальяри» пропускал минимум 2 гола в 4 последних матчах Серии А

«Лацио» забивал минимум 2 гола в 9 из 10 предыдущих поединках против «Кальяри»

«Кальяри» проиграл 8 из 10 предыдущих поединков «Лацио»

«Лацио» забивал минимум 2 гола в 10 предыдущих матчах чемпионата

Прогноз

Хозяева подходят к матчу с существенными кадровыми потерями. Кроме травмированных игроков, «Кальяри» не помогут два ключевых футболиста – Марко Рог и Робин Олсен (оба дисквалифицированы).

В этом плане преимущество на стороне «Лацио», у которого пустой лазарет. Да и в целом у римского клуба положительная статистика очных встреч с соперником. Предлагаем заиграть победу гостей за выгодный коэффициент 1.862 от БК Пиннакл.