Символическая сборная «Манчестер Юнайтед»

вчера, 15:00

Четыре тысячи матчей – великая серия! «Соккер.ру» посвящает особому юбилею МЮ рассказ о футбольных героях «Олд Траффорд».

Хотя нынешний состав МЮ не способен дома обыграть «Эвертон» - вчера сыграли 1:1, зато ответный гол «ирискам» забил во втором тайме именно воспитанник клуба – восемнадцатилетний Мейсон Гринвуд, один из многих дебютантов сезона.

Также вчера «красные дьяволы» продолжили серию, которую начали в 1937 году – абсолютно в каждом из 4 000 сыгранных матчей в заявке оказывался хотя бы один воспитанник клуба. И, как покажет сборная клуба всех времен, многие из них стали легендами наряду с приобретенными!

Вратарь

Петер Шмейхель (Дания)

На этой позиции минимум четыре прекрасных кандидата на роль. Алекс Степни – крепкий вратарь, легенда МЮ . Эдвин Ван дер Сар – прекрасный голкипер, тоже - легенда. Де Хеа – не повезло с эпохой в истории клуба, но спасал многократно. Однако если взять харизму, если напомнить, что после прихода Шмейхеля МЮ впервые за 26 лет выиграл чемпионат Англии, а затем - победил в ЛЧ впервые в истории, то грозный датчанин выходит на первое место. Наверное, лучший в истории футбола вратарь с польскими корнями наряду с уругвайцем Мазуркевичем. Отец Шмейхеля из Польши, а мама – датчанка.

Резерв: Степни, Ван дер Сар, Де Хеа.

Защитники

Гари Невилл (Англия)

Друг юности Дэвида Бекхэма – вместе снимали квартиру, не только отбегал 85 поединков за сборную Англии, но и всю клубную карьеру, что для нынешних времен – большая редкость, провел в одной команде. «Манчестер Юнайтед» выиграл вместе с Невиллом восемь чемпионств, три раза Кубок Англии, дважды – Лигу чемпионов. Всего двадцать серьезных трофеев, много прекрасных матчей и даже целых 7 голов в 602 матчах. Пятый в списке гвардейцев МЮ .

Билл Фоулкс (Англия)

Один из выживших в авиакатастрофе в Мюнхене. Нельзя игнорировать вклад Билла в историю «Манчестер Юнайтед» только потому, что защитников 90-х или 2000-х все знают, а Фоулкс – игрок «дьяволов» на протяжении восемнадцати сезонов, играл раньше. Этот защитник взял десять трофеев и добрался до заветной мечты клуба - победы в КЕЧ . Именно редкий для Билла гол в ворота «Реала» в Мадриде и вывел МЮ в финал, ведь сыграли 3:3 и прошли дальше по сумме двух матчей.

Рио Фердинанд (Англия)

Двенадцать сезонов оттрубил, сыграл много матчей, принес немало трофеев – 14 штук, в том числе ЛЧ и шесть кубков АПЛ . Рио был в свое время самым дорогим защитником планеты, и хотя в его успехе часть составляет работа в трио – с Ван дер Саром и Видичем, сам по себе англичанин тоже умел впечатлить. Рио – мощный, агрессивный, понятливый, элегантный для британской школы оборонец. Фердинанд был хорош, четырнадцать лет в сборной Англии играл! Легенда футбола, не только МЮ .

Денис Ирвин (Ирландия)

Француз Патрис Эвра, погибший в Мюнхене англичанин Роджер Берн и ирландец Тони Данн – крутые левые защитники, оставившие след в истории МЮ . Но все-таки на первом месте Денис – Ирвин имел отличный удар, исполнял штрафные и пенальти. Конечно, не самый техничный, не самый высокоинтеллектуальный в футбольном смысле, однако знаковый для МЮ человек. Двенадцать сезонов провел за команду Фергюсона, выиграл 20 трофеев, в том числе – три еврокубковых, ведь застал и Кубок Обладателей Кубков, и успех в Барселоне.

Резерв: Эвра, Видич, Бирн, Брюс, Паллистер.

Полузащитники

Джордж Бест (Северная Ирландия)

«Мальчик из Белфаста» стал «пятым Битлом» и обладателем «Золотого мяча». Вне поля пропил две печени – не остановился даже после пересадки, пережил приятную встречу с десятками, если не сотнями красоток – Бест был невероятно популярным у женщин, а на поле оставался техничным и уверенным в себе. Продержался 11 лет в «Манчестер Юнайтед», а потом таскался по разным клубам еще десять лет. Бест – Марадона из Северной Ирландии, забил 179 мячей за «дьяволов». Выиграл пять трофеев, помог взять Кубок чемпионов – трофей, к которому МЮ долго шел после той самой катастрофы.

Пол Скоулз (Англия)

Жаль, что Пол не смог реализоваться в качестве лидера сборной Англии – сыграл маловато матчей для игрока его класса. Однако в «Манчестер Юнайтед» стал легендой. «Рыжик» прекрасно читал игру, умел бить по воротам, удивлять пониманием момента. Скоулз провел за «дьяволов» всю карьеру, 718 поединков – третий в списке гвардейцев в истории родного клуба. Выиграл 25 трофеев, в том числе – 11 раз АПЛ . Отчасти недооцененный, но знатоки всегда знали, насколько Скоулз крут.

Бобби Чарльтон (Англия)

А вот здесь, в отличие от Скоулза – чемпион мира в составе сборной Англии, лидер той команды, обладатель «Золотого мяча». Сэра Роберта обожали, ценили, сопереживали, ведь полузащитник пережил катастрофу в Мюнхене, но собрался и продолжал жить, радоваться и побеждать. Чарльтон, оставаясь по подаче и осанке аристократом, в отличие от своего брата-босяка Джеки, являлся своим в доску. Его ведь Робертом не называют, разве что формально. Для всех прекрасный хавбек и форвард – Бобби. 249 голов и 758 матчей за МЮ – великий результат.

Райан Гиггз (Уэльс)

Рекордсмен по количеству матчей – 963 поединка, не может выпасть из этой основы, поскольку в молодости Райан был гениальным вингером. Позже стал чуть хуже – прямо проблема валлийцев, если провести параллель с Бэйлом, однако выиграл 34 трофея, стал рекордсменом по количеству побед в АПЛ – 13 штук, провел в турнире 21 сезон, жил по заветам Кантона - изменял женщинам, но не «Манчестер Юнайтед». Гиггз – прекрасный футболист, который шикарно работал по флангу, а позже в центре поля появлялся, оставаясь мастером голевых передач и крутых ударов.

Резерв: Роналду, Эдвардс, Кин, Б. Робсон, Бекхэм, Стайлз, Кэррик.

Нападающие

Денис Лоу (Шотландия)

Играл за клуб не так долго, как сэр Бобби Чарльтон, зато забил 237 голов против 249 у англичанина – по средней результативности Лоу оказывается лидером по средней результативности, если учитывать только топ-10 рекордсменов. Денис успел дважды поиграть за МС , а когда вернулся в конце карьеры, то забил гол пяткой на «Олд Траффорд», который лишил МЮ шансов не упасть в низший дивизион. Но фанаты давно простили Лоу, ведь был важным игроком «дьяволов», выиграл Кубок чемпионов, взял «Золотой мяч». Денис был хитрым футболистом, одним из лучших шотландских мастеров всех времен.

Уэйн Руни (Англия)

Англичанин побил рекорд сэра Бобби Чарльтона – забил 253 гола за «Манчестер Юнайтед», потратив намного меньше матчей, чем хавбек и форвард из далекого прошлого. Руни оправдал доверие сэра Алекса Фергюсона, стал лучшим снайпером сборной Англии, из фаната «Эвертона» выросла легенда «Манчестер Юнайтед» - 16 трофеев, 5 побед в АПЛ , успех в Лиге чемпионов, победа в Лиге Европы. Уэйн забивал в падении через себя в дерби, Руни радовал фанатов много лет, играя рядом с прекрасными напарниками, вроде Роналду. Но Криштиану в МЮ не успел побить рекорды и уехал в «Реал», а Уэйн остался и стал легендой на все времена.

Резерв: Кантона, Тейлор, Роули, ван Нистелрой, Вайолетт, Хьюз, Коул, Йорк, Сульшер, Шерингэм.

А где же тот и этот?

«Манчестер Юнайтед» является клубом с большой историей, что нужно балансировать и сочетать звезд шестидесятых, девяностых и нового века. Конечно, Ван дер Сар, Видич, Эвра, Роналду, Эдвардс или Рой Кин – великолепные мастера. Но в каждом случае приходилось отвергать одну легенду в пользу другой.

Тот же Эрик Кантона, оставаясь одним из самых главных для истории МЮ – сделал неудачников снова чемпионами, играл недостаточно долго, хотя и ярко. Поэтому Король остается в сердцах фанатов и любителей футбола, но в символической сборной собрались люди, которые много-много лет отдали особенному клубу.