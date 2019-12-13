Лучшие 11 футболистов и тренер группового этапа Лиги Европы

вчера, 16:34

«Соккер.ру» не оставляет без внимания самых успешных футболистов ЛЕ . Встречайте символическую сборную!

Вратарь

Гедрюс Арлаускис («Клуж»)

По всем признакам и согласно статистике, лучшие вратари групповой стадии Лиги Европы выступали в группе E, где «Селтик» и «Клуж» не постеснялись опередить представителей топовых чемпионатов – «Лацио» и «Ренн». Форстер и Арлаускис пропустили по 4 мяча при почти идентичном количестве сэйвов — 3.8 и 3.7 в среднем за игру, литовец при этом отыграл все шесть матчей, а Фрейзер «сачковал» в заключительной игре как раз с «Клужем», где Гедрюс сыграл на ноль. Можно поставить любого, но сделаем выбор в пользу старого знакомого, ведь Арлаускис четыре года был дублером Сергея Рыжикова в казанском «Рубине», да и выход «Клужа» в весеннюю часть турнира — это действительно сенсация.

Защитники

Силвэн Видмер («Базель»)

26-летний защитник на правом фланге «Базеля» был очень хорош и в обороне, и в атаке. «Базель» пропустил всего четыре мяча, почти не страдал от контратак соперников, ведь футболисты организованно откатывались на свои позиции после потерь мяча, но при этом сказать свое веское слово у чужих ворот успевали даже защитники. Видмер дважды забил и записал на свой счет результативную передачу.

Гернот Траунер ( ЛАСК )

Абсолютно лучший защитник группового этапа по оценке WhoScored. Идеальная позиционная игра Траунера и его напарника позволили ЛАСКу пропустить всего лишь 4 мяча в непростой группе со «Спортингом», ПСВ и «Русенборгом». Капитан ЛАСКа сделал серьезную заявку на переход в более мощный клуб, а ведь впереди у него еще выступления в плей-офф Лиги Европы.

Филипп Вайсингер ( ЛАСК )

Не поднялась рука разбить связку из ЛАСКа в символической команде, хотя в австрийском коллективе Траунер и Вайсингер — это еще не вся оборона. Команда Валерьена Исмаэля играет в три центральных защитника, но именно Гернот и Филипп являются главными локомотивами обороны. Вайсингер — лучший среди всех центральных защитников Лиги Европы по числу перехватов (5.2 в среднем за игру), входит в топ-5 лучших по отборам и единоборствам.

Нуну Секейра («Брага»)

Левый защитник «Браги» оказался одним из самых ярких игроков португальской команды, выигравшей квартет у «Вулверхэмптона», «Бешикташа» и «Слована». Секейра отметился четырьмя результативными передачами в трех разных матчах, два ассиста пришлись на домашнюю игру с английскими «волками», где «Брага» вырвала ничью 3:3, уступая 1:3. Нуну не только дважды помог партнерам отличиться, но и прервал опаснейшую атаку «Вулверхэмптона», которой «вулвз» могли похоронить назойливых португальцев.

Полузащитники

Скотт Браун («Селтик»)

Самым ярким хавбеком в «Селтике» был Райан Кристи, забивший три мяча, но с ним полузащита получится слишком «легкой», нужен разрушитель, поэтому зовем парня, из которого можно гвозди делать. Скотту Брауну уже 34 года, но шутки с ним по-прежнему плохи, капитан «Селтика» провел групповой этап Лиги Европы на высоком уровне. На наш взгляд, он стал лучшим опорником этой части турнира.

Эстебан Гранеро («Эспаньол»)

У воспитанника мадридского «Реала» высочайший уровень мастерства. Футбол Гранеро — это не рвущая сетчатку на глазах яркость, это мягкий закатный свет, которым приятно любоваться, пусть даже на уровне Лиги Европы. Культура паса (точность передач выше 90%), работа мысли, понимание маневра партнеров — вот это всё. «Эспаньол» без проблем выиграл свою группу, а Эстебан нес знамя этого успеха. Большой игрок из Гранеро не получился во многом из-за травм, но по уровню мышления это большой футболист. Может быть, станет серьезным тренером?

Бруну Фернандеш («Спортинг»)

А вот полузащитник «Спортинга» является претендентом №1 на звание лучшего игрока групповой стадии Лиги Европы. Фернандеш только в одном из пяти своих матчей не совершил результативных действий, на его счету 5 голов и 3 ассиста, а бенефисом стала домашняя игра с ПСВ , где португалец принял участие во всех четырех голах. Очевидно, капитан «Спортинга» перерос Лигу Европы и должен играть в Лиге чемпионов. Какой же клуб предоставит ему такую возможность?

Нападающие

Мунир Эль-Хаддади («Севилья»)

Мунир редко играет за «Севилью» в Ла Лиге, однако в Лиге Европы марокканцу с испанским паспортом удалось стать главной звездой «красно-белых»: воспитанник «Барселоны» поучаствовал в половине из 14 голов «Севильи» на групповой стадии. Соперники, конечно, были не самые грозные, но трудно проигнорировать такую статистику.

Мэйсон Гринвуд («Манчестер Юнайтед»)

В принципе, на месте Гринвуда мог бы оказаться и его одногодок Бакайо Сака из «Арсенала», во многом равнозначные фигуры, но «канонир» сыграл только в четырех матчах, а результативными действиями отличался в двух из них, поэтому отметим «дьяволенка». Гринвуд принес МЮ победу над «Астаной», забивал в ворота «Партизана», дважды огорчил АЗ , то есть расписался в воротах каждого противника по группе. Солидно, особенно если не забывать, что парню 18 лет.

Альфредо Морелос («Рейнджерс»)

Думаю, совершенно справедливо будет поставить на острие атак символической сборной Лиги Европы Альфи Морелоса, который забил 6 из 8 голов «Рейнджерс» на групповом этапе, а в седьмом поучаствовал результативной передачей. Не все ждали команду Стивена Джеррарда в плей-офф, но во многом благодаря результативной игре лучшего на данный момент бомбардира Лиги Европы шотландский клуб попал в 1/16 финала, опередив «Янг Бойз» и «Фейеноорд».

Тренер

Валерьен Исмаэль ( ЛАСК )