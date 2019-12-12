Сборная группового этапа Лиги чемпионов 2019/20

вчера, 17:08

Наступило время героев – «Соккер.ру» подбивает итоги индивидуальных выступлений самых ярких футболистов главного еврокубка.

Вратарь

Кейлор Навас ( ПСЖ )

Показательно, что Гильерме и Кержаков в топ-5 голкиперов по среднему количеству сэйвов за полный матч в ЛЧ – защитные линии «Зенита» и «Локомотива» подвели. Но если искать вратаря, который к количеству спасений добавил еще и невероятное качество работы, чистоту действий и конечный результат – «сухари», то в фавориты выходит Кейлор. Пропустил всего два мяча – в матче, где его признали игроком встречи против «Реала», четырежды ушел с поля непобежденным. Тер Штеген тоже прекрасен в этом сезоне. Но за личный вклад именно в ЛЧ выберем в герои Наваса.

Защитники

Ашраф Хакими («Боруссия» Д)

Молодой марокканец не случайно попал в состав «Реала». И очень правильно, что мадридцы отдали его в аренду «Боруссии». В Дортмунде Ашраф получает необходимую игровую практику, выходит на двух флангах, демонстрирует мастерство в атаке – в Лиге чемпионов на его счету четыре мяча, а таким результатам могут сейчас позавидовать и Месси, и Роналду. Без голов Хакими немцы остались бы без плей-офф Лиги чемпионов. Парню всего 21 год – большой талант!

Калиду Кулибали («Наполи»)

Анчелотти ушел в отставку после победы 4:0, поскольку в целом результаты «Наполи» не были хороши. А Де Лаурентис или симулировал помешательство, или вправду немножко тронулся умом – реагировал на неудачи в стиле героев старых итальянских комедий. Но если бы не Кулибали, то «Наполи» мог не сыграть без пропущенных мячей в трех поединках из шести, а против «Зальцбурга» пропустить больше. Калиду – один из лучших защитников мира, что еще раз доказал. Посмотрим, как у сенегальца получится под руководством Гаттузо, ведь Дженнаро – странный тренер.

Хосе Луис Паломино («Аталанта»)

Команда из Бергамо училась играть в Лиге чемпионов. Так вышло, что Хосе Луис не играл в двух самых худших матчах итальянцев в турнире – поражения от «Динамо» Загреб 4:0 и «Манчестер Сити» 5:1, что лишний раз подчеркивает, насколько это важный для «Аталанты» игрок. С ним тоже пропускали, конечно, но индивидуально Паломино выступил даже лучше, чем Кимпембе из ПСЖ , Фелипе из «Атлетико» или Упамекано из «Лейпцига». Аргентинцу уже 29 лет, и настал его звездный час. Конечно, если ищете защитников, которые сильно читали эпизоды, то придете к Годину и Хуммельсу, но Хосе Луис собирал почти по 5 отборов за игру! И в остальном выступил круто.

Хуан Бернат ( ПСЖ )

Один из тех испанцев, вроде Аспиликуэты, которых можно годами не замечать на главной сцене, а потом окажется, что речь о невероятно тонком, умном и важном футболисте. Бернат родился в краях, где полно крутых игроков – возьмите того же Хосе Гайю из «Валенсии» в качестве примера успешного в ЛЧ левого защитника. Но Хуан мощно сыграл против «Реала» - отдал две голевые передачи в день разгрома 3:0, сыграл, не допустив голы в ворота Наваса (хотя Кейлор и сам достаточно работал) против «Брюгге» и «Галатасарая». Не самый яркий, но отличный футболист, который и в центре поля, как Лам, в ЛЧ играет.

Полузащитники

Лионель Месси («Барселона»)

Раз аргентинец сам себя обозначил полузащитником, то используем его в роли атакующего хавбека с креном на правый край в этом составе. Тем более у Лионеля сейчас голевых передач на одну больше, чем мячей – два против трех. «Барселона» не провела групповой этап на одном дыхании, у команды были игровые проблемы в начале сезона, непонятно вел себя Вальверде. А потом сказался класс. «Славия», «Интер» и «Боруссия» Д были достойными непростыми соперниками, но Месси и Суарес справились со своими задачами – «блаугранас» вышли в плей-офф Лиги чемпионов с первого места.

Тони Кроос («Реал»)

Даже у больших мастеров, вроде Тони, бывают спады. А поскольку все привыкают к космическому качеству футбола, то такие отрезки замечать проще. Но в Лиге чемпионов немец сделал все, чтобы «Реал» не провалился в группе, где не было от кого вылетать, но было от кого проигрывать - ПСЖ . Чемпион мира и многократный обладатель кубка чемпионов, хотя не получал привычную поддержку в центре поля, провел групповой этап на высоком уровне. Игрок с феноменальной культурой паса – осекался в ЛЧ реже, чем в 7 % случаев, хорошо отбирал мяч и создал много моментов – 22 шткки. Не вина Тони, что напарники промазали в 21 случае!

Тьяго Алькантара («Бавария»)

Не знаю, чего Тьяго не хватает – возможно, умения выпячивать себя в решающий момент, но если говорить о классе, то это один из самых крутых хавбеков современности. «Бавария» выдала уникальный для себя и всего немецкого сезона футбола – шесть побед в группе, а предводителем в центре поля был именно испанец. Алькантара отдал две голевые передачи, но не это важно. Куда важнее, что через него полностью идет игра – по 87 передач за игру в среднем, даже больше, чем у центральных защитников или у Киммиха, который играл рядом. Тьяго помогает напарникам творить, Тьяго в тени, но невероятно важен.

Хаким Зийех («Аякс»)

Мбаппе или Стерлингу было проще, ведь их команды подтвердили статус фаворитов групп. А Хакиму пришлось тащить «Аякс» на себе. В шести из восьми квартетов ЛЧ десяти пунктов хватало для выхода в плей-офф именно Лиги чемпионов, но голландцам не повезло. В принципе, после сказочного прошлого сезона не исключали, что вылетят из группы. Тем более «Валенсия» и «Челси» оказались более серьезными соперниками, чем клуб из Амстердама предполагал изначально. Но если переходить на личности, чем здесь и занимаемся, то нельзя игнорировать Хакима – Зийех забил 2 мяча (один – абсолютный шедевр) и отдал 4 ассиста. С «Валенсией» не справился, но без его гола в квалификации «Аякс» мог вообще не добраться в группу!

Нападающие

Роберт Левандовски («Бавария»)

У поляка сказочный год – центральный нападающий «Баварии» в пяти матчах группового этапа Лиги чемпионов забил 10 мячей, что делает его лучшим снайпером турнира на данный момент. Причем не сказать, что все соперники «Баварии» были легкими. Например, и «Црвена Звезда», и «Олимпиакос» в последние годы проходили в еврокубках «Краснодар» - крепкие середняки, хотя и грубо ошибались в защите. Но Левандовски было не остановить и не догнать. Кейн не смог забить десять мячей в той же группе Лиги чемпионов.

Эрлинг Холанд («Зальцбург»)

Будучи Харри Кейном, забить шесть голов в группе ЛЧ не сложно. Особенно если речь о пяти мячах в ворота «Олимпиакоса» и «Црвены Звезды», и только одном – «Баварии», но при домашнем поражении 2:7. Так что выберем сенсацию турнира. Хотя австрийцы оказались в Лиге Европы, норвежский форвард сделал все возможное, чтобы его команда вела борьбу до самого конца. Об Эрлинге в мире узнали весной, когда юный форвард забил 9 голов Гондурасу на ЧМ для двадцатилетних, но ЛЧ – совсем другой уровень. За игрой Холанда против «Ливерпуля» наблюдало 40 скаутов, и хотя не отличился, до этого забивал в 5 встречах подряд – первый тинейджер, покоривший такое достижение. 8 голов в 19 лет в ЛЧ – невероятный успех!

Главный тренер

Джан Пьеро Гасперини («Аталанта»)

Во-первых, опытный наставник не ушел, хотя его звали в другие итальянские клубы, когда клуб из Бергамо оказался на четвертом месте. Гасперини остался. Во-вторых, «Аталанта», провалила ряд матчей. Влетели «Динамо» из Загреба, проиграли дома «Шахтеру» и позволили «Манчестер Сити» выиграть 5:1. В такой ситуации многие наставники не сумели найти нужные слова, чтобы была ничья против «горожан», сумели переиграть хорватов и на десерт победить «Шахтер» в гостях со счетом 0:3. Речь о тренерской работе с командой, которая не была готова к Лиге чемпионов.

В плей-офф много опытных бойцов из топ-5, но «Аталанта» выделяется – намного беднее, чем тот же «Лейпциг» Нагельсманна. И группа у нее была непростой, все умеют играть ярко и результативно. Но победили итальянцы, и заслуга Гасперини очевидная. Принял звонкие поражения и нашел победные ответы!