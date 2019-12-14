10 крутых парней из МЛС, которые не затеряются в Европе

вчера, 20:30

«Соккер.ру» заглянул в сильную заокеанскую лигу, где выступают не только именитые ветераны, но также талантливая молодежь и футболисты в самом расцвете сил.

10. Майлз Робинсон («Атланта Юнайтед»; США ; 22 года)

22-летний центральный защитник «Атланты» вошел в символическую сборную МЛС по итогам завершившегося чемпионата, оказался в представительной компании рядом с Ибрагимовичем, Моралесом, Велой и Джозефом Мартинесом. Робинсон — еще и надежда сборной США , в составе которой он дебютировал в 2019 году, пластичный координированный парень обладает классным позиционным чутьем, он хорош и в верховых единоборствах, и при работе один в один. Конечно, мы не узнаем, насколько крутой из Майлза защитник, пока он не приедет в Европу. Надеемся, в течение ближайших пары лет решится себя испытать.

9. Лусиано Акоста («Ди Си Юнайтед»; Аргентина; 25 лет)

За три сезона в МЛС аргентинский атакующий полузащитник провел 137 матчей, в которых отметился 25-ю голами и 29-ю результативными передачами. Прошлой зимой Лусиано мог перейти в ПСЖ , но тогда «Ди Си Юнайтед» не договорился с французским грандом по деньгам, позже Акостой интересовался «Манчестер Юнайтед». С 1-го января Лусиано будет свободен от любых обязательств перед американским клубом. Как насчет переезда в Европу?

8. Рэджи Кэннон (« ФК Даллас»; США ; 21 год)

Воспитанник академии «Далласа» - еще одна надежда сборной США , за которую 21-летний правый бек уже сыграл 10 матчей. Рэджи успел поиграть в «соккер» на студенческом уровне, 2016-й год он провел в команде Университета Калифорнии «УКЛА Брюинз» (у Майлза Робинсона есть аналогичный опыт в команде «Сиракьюс Оранж»), а с 2017-го выступает за «Даллас» в МЛС . 70 матчей в этом турнире — солидный опыт для 21-го парня. Американцы не слишком стремятся пересекать океан, но лучшие игроки планеты играют в Европе, так что все зависит от величины таланта и амбиций.

7. Рауль Руидиас («Сиэтл Саундерс»; Перу; 29 лет)

Руидиас — чемпион прошедшего сезона в МЛС , перуанский форвард отметился несколькими мячами в плей-офф, в том числе забил в финальном матче в ворота «Торонто». У перуанца 28 голов в 42 играх за «Сиэтл Саундерс» - великолепный результат, а до этого Руидиас много забивал на родине и в чемпионате Мексики. Рауль не молодой и не раскрученный, но этот коренастый форвард (типаж — Серхио Агуэро), кажется, мог бы регулярно доставлять мяч в ворота и по эту сторону океана. Кстати, в прошлом году сообщалось об интересе «Локомотива» к Руидиасу. Жаль, что не приехал в РПЛ .

6. Эсекьель Барко («Атланта Юнайтед»; Аргентина; 20 лет)

А этот талантливый парень в 2017-м мог попасть в волну аргентинских закупок «Зенита», петербуржцы готовы были выложить кругленькую сумму за Барко, который в итоге переехал в США , где сейчас много аргентинских игроков. На момент перехода в «Атланту Юнайтед» Барко стал самым дорогим футболистом в истории МЛС , за него выложили 15 миллионов долларов. Барко все еще очень молод, а в Европе судят по футболистам по их перспективам. По слухам, за Эсекьелем пристально следят «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».

5. Диего Росси («Лос-Анджелес»; Уругвай; 21 год)

Молодой уругвайский вингер — один из самых лакомых кусочков МЛС . После перехода в «Лос-Анджелес» из родного «Пеньяроля» Диего забил 36 голов и отдал 16 голевых передач в 76 матчах. Впечатляющая статистика привлекла европейские команды: летом Росси интересовался «Краснодар», а «Фиорентина», в которой уже играл форвард с такой фамилией, предлагала за уругвайца 15 миллионов евро. Думаю, Диего рано или поздно в Европе мы увидим, причем сразу в сильном чемпионате — Испании или Италии.

4. Карлос Вела («Лос-Анджелес»; Мексика; 30 лет)

На Карлоса Велу мы насмотрелись: мексиканец начинал в «Арсенале», но большую часть своей карьеры провел в Испании, где после ряда командировок обосновался в «Реале Сосьедад», за который выступал на протяжении шести лет. Вела — футболист высокого уровня, и о нем в Европе никто не забывал. По словам одноклубника и соотечественника Джонатана Дос Сантоса, у Велы есть предложение от «Барселоны». Понятно, что каталонцам Карлос нужен в качестве игрока подмены, но и на такую роль не каждого возьмут в столь большой клуб.

3. Кристиан Павон («Лос-Анджелес Гэлакси»; Аргентина; 23 года)

Прошедший сезон Павон провел в «Лос-Анджелес Гэлакси» в аренде из «Бока Хуниорс», в ноябре стало известно, что аргентинец проведет и следующий сезон в Городе Ангелов на том же положении. Пару лет назад Кристиан мог оказаться в Санкт-Петербурге, но «Зенит» тогда выбрал Дриусси, не воспользовавшись договоренностью с «Бокой». Аргентинский клуб зарабатывает на командировках Павона в США , а в будущем намерен продать свой актив тому, кто даст больше денег. Даже Ибрагимович считает, что Павон слишком хорош для МЛС .

2. Гонсало «Пити» Мартинес («Атланта Юнайтед»; Аргентина; 26 лет)

Приобретение Гонсало Мартинеса в начале этого года влетело «Атланте Юнайтед» в копеечку. Это и не удивительно, ведь речь о лучшем футболисте Южной Америки 2018 года, в течение которого Мартинес разрывал соперников «Ривер Плейта» и выиграл Кубок Либертадорес. Гонсало посматривал в сторону Европы, но его звали только французские клубы, среди которых не было ПСЖ , поэтому аргентинец решил продолжить карьеру в МЛС . И к дому ближе, и «кормят» неплохо, и соотечественников — пруд пруди.

1. Джозеф Мартинес («Атланта Юнайтед»; Венесуэла; 26 лет)