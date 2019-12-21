«Лестер» - «Ливерпуль»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 11:13

«Лестер»

Мало кто ожидал, что именно «Лисы» на экваторе сезона будут занимать вторую строчку в турнирной таблице АПЛ . Брендан Роджерс, возглавивший команду летом, подтвердил статус специалиста высокого уровня.

Его команда стабильно берет виктории в матчах с середняками, а также оказывает достойное сопротивление прямым конкурентам. Затяжная серия из побед «Лестера» прервалась в поединке с «Норвичем» (1:1). Существенных кадровых потерь у хозяев накануне предстоящего матча не просматривается.

«Ливерпуль»

«Красные» уверенно идут навстречу долгожданному чемпионству, которого болельщики ожидают более тридцати лет. В графе «поражения» у «Ливерпуля продолжает числиться „ноль“.

Единственную осечку подопечные Юргена Клоппа допустили в гостевой встрече с „ МЮ “, которая завершилась мирным исходом.

К серии зимних матчей лидер АПЛ подходит с некоторыми кадровыми потерями. Травмировались Фабиньо, Вейналдум, Матип и Ловрен.

Котировки БК Pinnacle

Победит „Лестер“ - 3.30

Ничья – 3.74

Победит „Ливерпуль“ - 2.21

Интересные факты

„Ливерпуль“ выиграл 3 из 5 последних матча против „Лестера“

„Красные“ не проигрывают «Лисам в АПЛ с 2017 года

с 2017 года В 5 последних очных встречах соперников проходила ставка на ОБЗ

Прогноз

Если „Ливерпуль“ пройдет Boxing Day без существенных потерь, то команде Юргена Клоппа можно смело вешать золотые медали. Немецкий тренер регулярно проводит ротацию, держа в тонусе своих лидеров и ключевых игроков.

„Лестер“ хоть и набрал отличный ход, но вряд ли сможет претендовать на победу в матче с мотивированным лидером. Предлагаем заиграть ставку на „нулевую“ фору „Ливерпуля“ с коэффициентом 1.65.