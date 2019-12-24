Красное на чёрном. «Ренн» Жульена Стефана рвется в Лигу чемпионов

24 декабря 2019, 13:27

«Соккер.ру» рассказывает об открытии первого круга чемпионата Франции.

Итоги первого круга в Лиге 1 требуют отдельного разговора. Мы же поговорим о главном открытии этой части сезона. Третье место «Ренна» – своего рода неожиданность. Даром что в новый сезон «красно-чёрные» вступили в качестве обладателя Кубка Франции. Всё же в предыдущем сезоне бретонцы финишировали десятыми.

Летом «Ренн» покинули несколько футболистов. Два человека уехали в Германию. Чех Томаш Коубек стал основным в «Аугсбурге», а левый защитник алжирец Рами Бенсебаини перешёл в гладбахскую «Боруссию» и забил два мяча в ворота «Баварии». Нападающий Исмаила Сарр был продан в «Уотфорд», опорник Бенжамен Андре пополнил ряды «Лилля», а самый известный игрок – атакующий полузащитник Атем Бен Арфа – ушёл «в никуда». Контракт Атема истёк, и пока 32-летний футболист не нашёл применения своим силам. А ведь в прошлом сезоне Атем был одним из лучших в составе бретонцев.

Пополнили состав вратарь «Реймса» Эдуар Менди, 35-летний защитник «Лиона» Жереми Морель, левый полузащитник «Анже» Флавьен Тай, опорник «Страсбура» Жорес Мартен. Сравните два списка и, как говорится, почувствуйте разницу. Особенно если учесть, что Тай и Мартен присели на лавочку. Но «Ренн», вопреки пессимистическим ожиданиям, стартовал с трёх побед в чемпионате, причём среди побеждённых оказался и чемпион страны ПСЖ . Которому «красно-чёрные» проиграли в начале августа в матче за Суперкубок Франции ещё с Коубеком в воротах.

Но наступил сентябрь, и с приходом осени «Ренн» увял. В чемпионате Франции бретонцы не выигрывали на протяжении семи туров – три ничьи и четыре поражения. В групповом турнире Лиги Европы, куда «красно-чёрные» попали без отборов, как обладатели Кубка, тоже ничего хорошего. После домашней ничьей с «Селтиком» команда принялась проигрывать всем подряд.

Но по мере приближения зимы «красно-чёрные» стали оживать. Не побеждавшие два месяца бретонцы обыграли «Тулузу», потом «Амьен». Проиграли «Дижону», а потом как погнали. Все пять декабрьских встреч были выиграны. Результат рывка – подъём с четырнадцатого места на третье. Лига Европы и Кубок лиги сброшены, словно балласт с воздушного шара. Бретонцы нацелились на попадание в Лигу чемпионов, и эта цель не выглядит какой-то утопической.

Пора представить волшебника, который превратил серенький «Ренн» в красно-чёрного красавца. Его зовут Жульен Стефан, и в свои 39 он самый молодой тренер Лиги 1. Сын известного тренера Ги Стефана (правая рука Дидье Дешама в сборной Франции), сам практически не играл (в отличие от младшего брата Гийома). Стефан работал с резервистами «Ренна», но, когда в декабре прошлого года был отправлен в отставку Сабри Лямуши, молодой специалист получил возможность «порулить» первой командой. А потом Жульена утвердили. Как выяснилось, не напрасно. Весной «Ренн» в третий раз в истории и после паузы в 48 лет завоевал Кубок Франции. Стефан заработал не только авторитет, он ещё приобрёл некий иммунитет, позволивший ему пережить осенний кризис. Иного тренера уволили бы, но отправлять в отставку человека, устроившего праздник, согласитесь, было как-то неловко. Жульен сумел вывести команду из спада и теперь уверенно руководит «красно-чёрными». После 18 туров «Ренн» – третий. При этом есть ещё несыгранный матч с аутсайдером «Нимом».

Известных игроков в «Ренне» немного. По большому счёту, двое. Мбай Ньянг в юности котировался очень высоко. Так, что нападающего молодёжной сборной Франции без колебаний приобрёл «Милан», выиграв спор у «Тоттенхэма» и «Эвертона». Но в итальянском суперклубе Мбай не заиграл. Как итог – многочисленные аренды: «Монпелье», «Дженоа», «Уотфорд». Футболиста хотели продать в «Спартак», но Ньянг упёрся, и почти согласованная сделка сорвалась. Отправился в очередную аренду – в «Торино». Естественно, ни о какой сборной Франции речь идти не могла, однако Ньянг вспомнил о своих сенегальских корнях и сыграл на чемпионате мира за команду африканской страны. После мирового первенства Мбая арендовал уже «Ренн», где он наконец раскрылся и стал забивать регулярно, а не по большим праздникам. Летом бретонцы выкупили нападающего ко всеобщей радости. В нынешнем сезоне Ньянг забил семь мячей. На гол меньше, чем Неймар.

Вторая знаменитость – полузащитник Клеман Гренье, некогда подававший большие надежды в «Лионе». Но раз порвал «кресты», другой, и карьера, обещавшая стать блестящей, пошла под откос. Он вернулся, заиграл, правда, в «Генгаме», отказал пару раз «Зениту». В прошлом году перешёл в «Ренн». Однако, в отличие от Ньянга, Гренье не стал ключевой фигурой в бретонском клубе. Бывший игрок сборной Франции чаще выходит на замены. А на позиции атакующего полузащитника чаще играет воспитанник клуба 25-летний Адриен Юну, который проводит лучший сезон в своей карьере. При необходимости Юну может выдвинуться вперёд и составить пару Ньянгу. Активно поддерживают атаку крайние полузащитники Рафинья и Ромен Дель Кастильо, а также ещё один игрок середины поля Бенжамен Буриго – футболист с широким диапазоном действий.

Жульен Стефан сделал очень смелый шаг, доверив место опорного полузащитника самому юному футболисту – 17-летнему уроженцу Анголы Эдуардо Камавинге. Молодой футболист не только прекрасно справляется со своими обязанностями. Он ещё и забил единственный мяч в игре с «Лионом». Не так давно Камавинга дебютировал в молодёжной сборной Франции, и это только начало его творческого роста.

Эдуар Менди прекрасно понимал, что путь в ворота сборной Франции для него закрыт, – слишком много желающих. Оставались два варианта – родина отца Гвинея-Биссау и Сенегал, откуда родом мама вратаря. Эдуар выбрал мамину сторону и теперь ездит вместе с Ньянгом на матчи сборной Сенегала. В текущем сезоне Эдуар успел получить травму. Пока он лечился, ворота защищал Ромен Сален. На этот период как раз пришёлся спад в игре бретонцев. Выздоровел Менди, а вместе с ним и «Ренн» пошёл на поправку.

В обороне собраны в основном опытные футболисты – Жереми Морель, капитан команды Дамьен Да Силва, Амари Траоре плюс молодой Фету Мауасса, переведённый назад из полузащиты. Не исключено, что в январе клуб постарается усилить центр обороны.

Каковы перспективы «Ренна»? Сложно сказать. За первый круг можно смело ставить пятёрку, но впереди ещё 20 встреч (включая отложенную игру с «Нимом»). Первый после рождественской паузы матч бретонцы проведут против «Марселя». Вот там и посмотрим, кто чего стоит.