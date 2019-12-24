Матич: «Рэшфорд может стать одним из лучших форвардов мира»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» поделился мнением о своём одноклубнике, нападающем .

У Маркуса огромный потенциал. Он отличный парень и за пределами футбольного поля. Думаю, он ещё не использовал все свои умения. Ему нужно стать более зрелым игроком, и я могу сказать, что с каждым годом, с каждым месяцем он становится всё лучше и лучше.

Думаю, в ближайшие два-три года он покажет, чего он на самом деле способен достичь, потому что, на мой взгляд, он способен на гораздо большее. Но он всё ещё молод. Мы не можем ожидать от него, что проведёт 40 матчей на одном и том же уровне. Он всё ещё молод, всё ещё учится, всё ещё развивает своё тело и разум.

Несомненно, он может стать одним из лучших форвардов в мире.