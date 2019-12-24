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Матич: «Рэшфорд может стать одним из лучших форвардов мира»

24 декабря 2019, 04:39

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич поделился мнением о своём одноклубнике, нападающем Маркусе Рэшфорде.

У Маркуса огромный потенциал. Он отличный парень и за пределами футбольного поля. Думаю, он ещё не использовал все свои умения. Ему нужно стать более зрелым игроком, и я могу сказать, что с каждым годом, с каждым месяцем он становится всё лучше и лучше.

Думаю, в ближайшие два-три года он покажет, чего он на самом деле способен достичь, потому что, на мой взгляд, он способен на гораздо большее. Но он всё ещё молод. Мы не можем ожидать от него, что проведёт 40 матчей на одном и том же уровне. Он всё ещё молод, всё ещё учится, всё ещё развивает своё тело и разум.

Несомненно, он может стать одним из лучших форвардов в мире.

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл ранее выразил мнение, что форвард МЮ Мэйсон Гринвуд завершает атаки лучше, чем это делает Рэшфорд.

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Все комментарии
galem72
galem72
24 декабря 2019 в 11:58
Ему бы в Уэлбека не превратиться! Какой там один из лучших...
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
24 декабря 2019 в 10:18
Маркус прибавляет. Не так быстро как рассчитывали, но все же прибавляет.
BagioR
BagioR
24 декабря 2019 в 09:55
Если перестанет мыслить как нигер
EAGinLE
EAGinLE
24 декабря 2019 в 09:27
Удачи.
Ладожский
Ладожский
24 декабря 2019 в 08:46
Удачи!
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