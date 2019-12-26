Кошмар после Рождества. Упущенные титулы в английском футболе

26 декабря 2019, 16:00

В Boxing Day «Соккер.ру» напоминает «Ливерпулю» на примерах других команд, что даже внушительное лидерство к Рождеству — это еще не чемпионство.

Возможно, это излишнее предупреждение мерсисайдскому клубу, ведь «Ливерпуль» в прошлом сезоне был зимним чемпионом, но не сумел покорить АПЛ , проиграв титул «Манчестер Сити». Тогда «красные» встретили Рождество с четырехочковым отрывом от «горожан», а после матчей 26-го ноября увеличили свое преимущество до семи баллов над своим главным преследователем.

Сейчас «Ливерпуль» от второй команды в турнирной таблице АПЛ отделяет 10 баллов, и именно с ближайшим преследователем в лице «Лестера» команда Клоппа встретится сегодня, в особенный день для английского футбола. Помним и о том, что у «красных» есть матч в запасе, то есть по потерянным очкам «Ливерпуль» опережает «Лестер» на 13 баллов, а идущий третьим «Манчестер Сити» - на 14. Но случиться может всякое…

5 рождественских чемпионов Англии, чьи надежды разбились

«Манчестер Юнайтед»-1971/72

Ах, этот Брайан Клаф, тренер, разрушающий мечты больших клубов! Звездный «Манчестер Юнайтед» с Чарльтоном и Бестом под руководством Фрэнка О`Фарелла уверенно лидировал на Рождество и собирался выиграть свой первый титул с 1967 года. Казалось, никто в Манчестере (а ведь «Сити» занимал вторую строчку в таблице) не обращал внимание на притаившуюся на третьем месте скрытую угрозу - «Дерби Каунти».

«Барашки» отставали от лидера на 5 очков, но это по тогдашней системе начисления баллов (2 за победу), в переводе на современный алгоритм речь о куда более внушительных 12 очках. Но «Манчестер Юнайтед» во втором круге самоликвидировался, потерпев 7 поражений кряду и занял в итоге 8-е место, а «Дерби» в последний день сезона удалось обойти в турнирной таблице «Ливерпуль» и «Манчестер Сити», оставить за спиной «Лидс» Дона Реви и выиграть титул.

«Суонси Сити»-1981/82

Рождественская таблица чемпионата Англии на Рождество выглядела фантастично: «Суонси» Джона Тошака шел первым, а «Ливерпуль» Боба Пейсли — 12-м. Для пущего эффекта стоит заметить, что валлийские «лебеди» за четыре года до этого играли в старом Четвертом английском дивизионе. Сказка продолжалась ровно до Рождества, а потом наступили будни, во время которых «Ливерпуль» совершил впечатляющий камбэк из нижней части турнирной таблицы и выиграл свой 13-й титул, а «Суонси» скатился на шестое место, оказавшись халифом на час.

«Норвич Сити»-1988/89 и 1992/93

Бедный, бедный «Норвич». Клуб, который никогда не становился чемпионом Англии, дважды с разницей в четыре года лидировал на Рождество, но это не принесло «канарейкам» титулов. В сезоне 1988/89 «Норвич» откатился на четвертое место, позволив определять судьбу титула «Арсеналу» и «Ливерпулю». Перед последним туром «канарейки» держались в тройке, но пропустили вперед «Ноттингем», проиграв на финише сезона «Лутону», который благодаря этому успеху выполз из зоны вылета.

Четыре года спустя, в первом розыгрыше АПЛ , «Норвич» занял третье место, хотя на Рождество был выше всех и опережал будущего чемпиона «Манчестер Юнайтед» на 5 очков. В финальном варианте таблицы зимний чемпион отстал от «красных дьяволов» на 12 баллов. Сэр Алекс впервые выиграл чемпионат Англии с МЮ , а фанаты «Норвича», поверившие в сказку под Новый год, были жестко возвращены в реальность.

«Ньюкасл Юнайтед»-1995/96

В первой половине того сезона победы и очки сами липли к легкому и беззаботному «Ньюкаслу» Кевина Кигана. «Сороки» выиграли 14 матчей первого круга и на экваторе сезона опережали «Манчестер Юнайтед» на 10 баллов. Казалось, путь к первому титулу за 70 лет открыт и раскатан в королевский тракт. Но не тут-то было. Важнейшее с точки зрения командной психологии поражение «Ньюкасл» потерпели на «Олд Траффорд» уже через пару дней после Рождества: 2:0. Энди Коул отпраздновал свой гол в ворота бывшей команды, ничуть не стесняясь оскорбить чувства фанатов.

Некоторое время «сороки» еще держали «Манчестер Юнайтед» на приличном расстоянии, в какой-то миг отрыв снова вырос до 9 очков, но «Ньюкасл» рассыпался на входе в весну, когда потерял очки в четырех турах подряд, в том числе снова проиграл прямому конкуренту. На этот раз на своем поле. Потом был камбэк на вершину и трудный отрезок с сидящим на колесе МЮ , в итоге лучше справившимся с давлением, которое не стеснялся нагнетать Фергюсон своими «невинными» выпадами в адрес «Ньюкасла» и Кевина Кигана. «Игры разума» сэра Алекса оказали огромное влияние на эту гонку, которая завершилась не в пользу рождественского чемпиона.

«Манчестер Юнайтед»-2003/04