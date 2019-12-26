Париж, Париж, сон наяву

26 декабря 2019, 13:21

«Соккер.ру» подводит итоги первого круга чемпионата Франции.

Некогда самый непредсказуемый из чемпионатов большой пятёрки превратился в турнир, исход которого известен ещё до старта. Главным соперником «Пари Сен-Жермен» является сам ПСЖ . Точнее его внутренние проблемы и противоречия, способные взорвать чемпиона изнутри.

Укрощение строптивых

В ПСЖ бомбой замедленного действия является Неймар. Талант бразильца не вызывает сомнений, но футболист не только обладает способностью получать травмы в самое неподходящее время, но и на редкость противным характером. За 222 миллиона евро парижане приобрели не столько сильного нападающего, сколько человека, который если не лечится, то скандалит. И всё время хочет куда-то уйти. Или не хочет. Неймар может заявить о своём заветном желании вернуться в «Барселону», а на следующий день признаться ПСЖ в любви до гроба. И так несколько раз в неделю. Перед началом текущего сезона Неймар с опозданием прибыл на сбор, был наказан и, казалось, что на этом его пребывание в Париже закончилось.

Но Томас Тухель сумел найти подход к бразильскому строптивцу. И хотя разговоры об уходе Неймара не утихают до сих пор, нападающий больше не скандалит, выходит на поле и приносит пользу. Держит Тухель в узде и Килиана Мбаппе. Молодой, но уже титулованный француз порою говорит о желании поиграть в «Реале» или «Барселоне», но выходит на поле в футболке с Эйфелевой башней на груди, исправно при этом забивая. Приютили на «Парк де Пренс» Мауро Икарди, сильного нападающего, но человека с очень непростым характером и весьма влиятельной, при этом вздорной супругой. Но аргентинец пока ведёт себя очень скромно за пределами поля, а на зелёном прямоугольнике показывает прекрасную игру - 9 голов в 11 встречах.

В этом сезоне Тухель заставил своих игроков выкладываться по полной. Отлично играет Анхель Ди Мария, которому больше не скучно в столице Франции. Его соотечественник Леандро Паредес тоже занят делом, а не попытками добиться внешнего сходства с Криштиану Роналду. Бывший зенитовец перестал быть балластом. Хотя при случае парижане включат его в какую-нибудь сделку. Как ни парадоксально, единственный футболист, остающийся балластом, - соотечественник тренера Юлиан Дракслер. Который в январе, скорее всего, вернётся на родину.

Мобилизация сил привела к тому, что ПСЖ снова выиграл первый круг, причём с солидным отрывом. Можно сказать, что год назад преимущество парижан выглядело более весомым - 0 поражений и плюс семнадцать преимущества перед второй командой. А сейчас целых три проигрыша - «Ренну», «Реймсу» и «Дижону». Но эти осечки вряд ли помешают команде Тухеля в очередной раз выиграть чемпионат. Кроме того, главная задача «Пари Сен-Жермен» - это Лига чемпионов, и все силы будут брошены именно в этом направлении.

Изображающие погоню

На втором месте идёт «Марсель», прибавивший с новым тренером Андре Виллаш-Боашем. «Соккер.ру» не так давно рассказывал, как живётся провансальцам с португальским рулевым. Есть ощущение, что «Олимпику» порою тяжело выдерживать темп гонки. Но он остаётся вторым, не зная поражений на протяжении двух месяцев. Догнать парижан вряд ли получится, это понимают даже самые фанатичные болельщики «Марселя». Главное - окопаться на втором месте, дающее право на прямое попадание в Лигу чемпионов. А сделать это будет непросто. Неугомонный не дремлет «Ренн» и не только он.

Про «Ренн» вы могли прочитать совсем недавно. Бретонцы и сами удивляются своему взлёту. Но всё же в клубе трезво оценивают свои силы и понимают, что всё ещё впереди. Слишком много желающих потеснить команду Жюльена Стефана с третьего места куда-нибудь ниже.

«Лилль», потерявший летом Николя Пепе и Тиаго Мендеша, несколько сдал. Да ещё неудачная кампания в Лиге чемпионов отняла немало сил. В первой половине чемпионата «доги» потерпели несколько необязательных поражений - от «Амьена», «Реймса», «Тулузы». По ходу сезона тренер Кристоф Гальте устранил некоторые проблемы. Успешным оказалось приобретение нигерийского нападающего Виктора Осимхена. Бубукари Сумаре смог навести порядок в середине поля. Зимой северяне выдали серию из четырёх побед. Казалось, всё самое плохое позади. Но в последнем туре «Лилль» был разгромлен «Монако» с результатом 1:5, чем снова озадачил тренера «догов». Видимо, проблемы остаются.

Несмотря на провал «догов» в Лиге чемпионов, в главном турнире Европы им понравилось. «Лилль» постарается завоевать путёвку, но борьба будет непростой. Куда более жёсткой и отчаянной, нежели гонка за ПСЖ .

Сельди в бочке

Весьма неоднозначное впечатление оставили «Нант» и «Бордо». «Канарейки» взяли мощный разбег, какое-то время шли вторыми. Но потом один из самых титулованных клубов страны начал спотыкаться. И если оборона и вернувшийся во Францию из «Фиорентины» вратарь Альбан Лафон отработали первый круг безупречно, то к атаке немало вопросов. «Нант» забил 17 мячей. Меньше только у «Реймса», «Дижона» и «Нима». Поэтому бретонцы занялись поиском забивного нападающего и активно интересуются Николаем Комличенко.

«Бордо» мощно шёл по дистанции, за что был удостоен отдельно рассказа на «Соккер.ру». Но в декабре жирондинцы проиграли три встречи подряд и с третьего места рухнули на тринадцатое. Что неудивительно, в середине турнирной таблицы Лиги 1 очень тесно. Драматизировать ситуацию не стоит, но Паулу Соузе некогда будет праздновать. Нужно исправлять ситуацию.

«Монако» начал нынешний сезон так же бездарно, как и прошлый. Какой-то день сурка. Монегаски проигрывали всем подряд, а тренер Леонарду Жардим снова выпустил вожжи и пытался их найти. Со временем клуб из княжества исправил ситуацию. Во многом благодаря игре Александра Головина. Жардим на этот раз чудом удержался. Ещё неделю назад пресса отправляла португальца в отставку и сулила место тренера Лорану Блану. Но «Монако» разгромил «Лилль», поднялся на шестое место, чем несколько исправил впечатление от первого круга. Однако горькие ощущения остались. И не факт, что во втором круге неприятности монегасков будут закончены.

Два очень титулованных клуба-соседа, - «Сент-Этьен» и «Лион» примерно в одно и то же время сменили тренеров. На вахту заступили именитые специалисты - Клод Пюэль и Руди Гарсия соответственно. Но процесс выздоровления идёт медленнее, чем хотелось бы болельщикам двух клубов. Есть и объективные сложности, и небольшие поводы для оптимизма. Но весь оптимизм исчезает при виде турнирной таблицы. «Лион» на двенадцатом месте, «Сент-Этьен» на четырнадцатом.

Среди других обитателей «сельдяной бочки» стоит выделить «Реймс». У которого очень сильная, лучшая в Лиге оборона. Прекрасно играет вратарь Предраг Райкович. Чемпион мира и чемпион Европы среди юношей довольно рано уехал из «Црвены Звезды» в «Маккаби», чем несколько подпортил свою карьеру. Но серб отработал свой контракт, заключил контракт с «Реймсом» и проводит фантастический сезон в воротах некогда одного из самых именитых клубов страны.

Воз с крокодилами

Что касается борьбы за выживание, то группа утопающих разделилась на две части. В первую, относительно благополучную входят «Дижон», «Метц» и «Амьен». Эта троица отстала от большой группы середняков, но сумела оторваться от двух последних команд. «Ним» и «Тулуза» выглядят если не обречёнными, то тяжело больными. У «Нима» проблемы во всех линиях. Даже вратарь Поль Бернардони, ещё год назад мечтавший о сборной Франции, допустил немало ошибок. Тренер «крокодилов» Бернар Блакар тасует состав, использовал уже 29 футболистов, но «воз и ныне там».

«Тулуза» отважилась на смену тренера. Ален Казанова покинул свой пост ещё в середине октября. Но и у Антуана Комбуаре мало что получается. В девяти встречах восемь проигрышей. Единственная победа приходится на игру с «Лиллем». Но что толку от выигрыша у команды из Лиги чемпионов, когда всё трещит по швам.

Итак, можно сделать некоторые выводы. ПСЖ заложил в первом круге крепкий фундамент для очередного чемпионства. В январе-феврале парижане постараются оторваться дальше, чтобы потом сосредоточиться на Лиге чемпионов. В случае неудачи на европейском направлении в новом сезоне парижан будет тренировать не Томас Тухель, а кто-то другой.

Главную интригу можно считать исчерпанной, но на всех остальных участках предстоят отчаянные схватки с непредсказуемыми исходами. На билеты в Лигу чемпионов претендует добрая пятёрка клубов, на места в Лиге Европы - с десяток. Но и внизу не всё так однозначно. Вдруг «Ним» или «Тулуза», или оба сразу выберутся из трясины.